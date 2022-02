Een goede vrije kür gaat op de automatische piloot

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert tijdens haar korte kür. Beeld ANP

‘Een kür is niet één ding’, zegt Lindsay van Zundert. Zij is de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds 1976 en plaatste zich dinsdag overtuigend voor de vrije kür, de finale van het toernooi. ‘Je moet overal op letten. Het moet een compleet plaatje zijn.’

De vrije kür biedt, zoals de naam al doet vermoeden, meer vrijheden dan de korte kür. Neem bijvoorbeeld de sprongen. Bij de korte kür mag niemand meer dan driemaal om de as draaien, bij de vrije kür zijn viervoudige sprongen toegestaan. Voor Van Zundert zijn die te hoog gegrepen, maar bij de Russinnen komen deze ‘quads’ ongetwijfeld voorbij.

De vrije kür is ook langer. Van Zundert heeft 4 minuten, op muziek van Jerome Rebotier. Op een choreografie van Benoit Richaud moet ze maximaal zeven sprongelementen, drie pirouettes, een passenserie en een choreografische passage laten zien. Deze elementen vormen de kern van de kür.

‘Er is niet één element belangrijk. Als je een sprong mist dan zijn het meteen 6 punten’, rekent Van Zundert voor. En een combinatie van twee drievoudige sprongen is nog kostbaarder. ‘De triple triple is meteen iets van 10 punten. Als je die mist is het echt balen.’

Sinds 2004 is het puntensysteem in het kunstrijden geobjectiveerd, na een schandaal bij het paarrijden bij de Spelen van 2002. Nu stelt een technisch panel de uitgangswaardes voor de technische elementen vast en kan de jury die op basis van de uitvoering naar boven of beneden bijstellen. Deze ‘technische score’ loopt live mee op televisie en in het stadion.

Na de kür wachten de deelnemers in de ‘kiss and cry’ op de score van de jury voor de ‘programmacomponenten’. Negen juryleden beoordelen anoniem de kunstrijders op schaatsvaardigheid, de overgangen tussen de verschillende elementen, uitvoering, choreografie en interpretatie van de muziek.

Van Zundert richt zich tijdens haar uitvoering letterlijk op het gezelschap dat de punten uitdeelt. ‘Als ik uit een pirouette kom is het heel snel zoeken naar de jury. En dan vind ik mijn weg wel.’

Vaak kan ze dankzij een streep of kras in het ijs tellen hoe vaak ze om haar as wentelt. ‘Maar soms is het helemaal wit en doe je het op gevoel.’ Heel af en toe gaat het mis, vooral toen ze nog jonger was. ‘In een wedstrijd in Finland was ik een keer te laat bij het einde van een pirouette omdat ik niet kon vinden waar de jury zat.’

Het kan voorkomen dat het misgaat. Een val, een misslag. Opnieuw beginnen is er niet bij. Een mislukt element mag niet opnieuw geprobeerd worden. Het is stoïcijns doorgaan met de rest van het optreden, liefst met een lach op het gezicht.

Ook belangrijk: de oefening moet klaar zijn als de muziek stopt. En dus zijn bepaalde momenten in de muziek gekoppeld aan specifieke onderdelen in de kür. Zo weet Van Zundert, mocht ze vallen, aan de hand van de muziek precies waar ze de draad van haar optreden weer op moet pakken. Ze hoeft daar niet over na te denken.

Sowieso gaat een goede kür eigenlijk op de automatische piloot. ‘Omdat je het zoveel hebt geoefend zit het in je systeem.’

Kunstrijden, vrije kür voor vrouwen: donderdag 17 februari 11.00 (Ned. tijd).