Een goed gevoel bij de aftrap van Nederland - Duitsland

Het gevoel bij het Nederlands elftal is zo positief, dat het geloof in een zege op Duitsland ook met woorden wordt beleden. Bondscoach Ronald Koeman verwoordde de stemming met de verwachting dat Nederland wint in de Nations League, zaterdag in de uitverkochte Arena in Amsterdam.

Bondscoach Ronald Koeman tijdens de training van het Nederlands elftal ter voorbereiding op de UEFA Nations League wedstrijden tegen Duitsland en Belgie. Foto ANP

Koeman geniet van de trainingen, van de werklust van de internationals in Zeist. Hij hoopt dat de veronderstelde kentering, van een elftal dat twee toernooien miste tot een ploeg die weer succesvol kan zijn, verder gestalte krijgt. Nederland won onder zijn leiding al een keer van een topland (eerder dit jaar van Portugal) maar in de wedstrijden daarna was het spel wisselvallig. Meestal een behoorlijke tweede helft na een slechte eerste helft, zoals ook onlangs tegen Frankrijk bij de ouverture van de Nations League. Oranje durfde na rust in Parijs vooruit te voetballen, terwijl voor de pauze angst in het spel zat.

Memphis Depay tijdens de training van het Nederlands elftal. Foto ANP

Ultieme beloning

‘Nu een resultaat pakken is de ultieme beloning’, denkt de bondscoach. De Duitsers zijn nauwelijks bekomen van een mislukt WK. Koeman hoopt op wat slimmer spel, desnoods met een lichte overtreding om een gevaarlijke tegenaanval te stuiten. Hij sprak aanvoerder Van Dijk aan op diens verdedigen, eerst bij de winnende goal van Giroud van Frankrijk, die volgens de bondscoach te gemakkelijk kon inschieten. En afgelopen maandag wees hij Van Dijk op de veroorzaakte strafschop tegen de Duitser Sané in de topper tussen Liverpool en Manchester City. Van Dijk: ‘De bondscoach heeft alle recht om kritisch te zijn.’

Koeman: ‘Het gaat er nu om daadwerkelijk iets te bereiken. Mijn gevoel zegt dat het kan. Hoe wij ons verhielden tegenover de wereldkampioen, is grotendeels positief. We hebben laten zien dat we op de goede weg zijn. We moeten het niveau dat ik verwacht te halen alleen langer vasthouden.’ Koeman ziet steeds meer muziek in de as: Cillessen is de onomstreden doelman, Van Dijk en De Ligt vormen het centrum, met Frenkie de Jong is een spelmaker opgestaan en Depay is eerste keus als aanvalsleider. Ook zullen zaterdag spelers debuteren. Kanshebbers zijn Dumfries, Rosario en Bergwijn van PSV alsmede Danjuma Groeneveld van Club Brugge.

De landen staan dicht bij elkaar op de wereldranglijst van de Fifa. De Duitsers zijn mede door het WK gezakt naar de twaalfde positie. Nederland staat zeventiende.