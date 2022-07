Een getergde Sagan kan zomaar groen, geel en een bundel dagprijzen verstieren

Verbeeld ik het me, of zijn de rennerslontjes werkelijk kort. In Denemarken begon het al, het onderlinge gekijf. Soms gingen de handjes van het stuur, wat doorgaans een hoge score op de irritatieladder veronderstelt. Ik vind dat wel een beetje vroeg. Wat moet het geven als na een dag of tien de vermoeidheid echt tussen de oren kruipt, en sleet zenuwstelsel rafelt.

De Belgische krant Het Laatste Nieuws probeerde het gevloek en de wijzende vinger van Peter Sagan in de richting van Wout van Aert na de wederom hectische massasprint van zondag nader te duiden. Ikzelf was het vergeten, maar twee jaar geleden was er ook al een vinger aan te pas gekomen, de opgestoken middelvinger van Wout van Aert richting Sagan, na de sprint te Poitiers. Dat was pas na elf etappes. Wout voegde hem toen verder de verwensing ‘achterlijke aap’ toe. Sagan werd in Poitiers gedeclasseerd voor zijn gebeuk, een in zijn ogen rechtelijke dwaling die hem nog altijd dwars lijkt te zitten.

Is in Poitiers zo’n heerlijk ouderwetse vete geboren?

Het is van belang dat de kwestie wordt uitgediept, al helemaal in een Vlaamse krant. Wout van Aert gaat voor groen deze Tour, Peter Sagan is een veteraan als het op groene veroveringen aankomt. Voor groen wordt gek genoeg vaak een heviger oorlog gevoerd dan voor geel. Sagan is recordhouder corona (drie besmettingen) en staat derhalve in het krijt bij zijn geldschieter. Wout van Aert gaat ook nog voor een paar dagzeges en het uiteindelijke geel van Roglic of Vingegaard in Parijs. Op bijltjesdag, de kasseienetappe, zal Wout van Aert als belangeloze loods voor het klassementsduo van Jumbo zichzelf helemaal vergeten. Het is me een takenpakket. Een getergde Sagan zou zomaar groen, geel en een bundel dagprijzen kunnen verstieren.

Gabriele Uboldi is, zo lees ik, sinds onheuglijke tijden de vertrouwensman en woordvoerder van Peter Sagan. Uboldi relativeert enigszins de spanning tussen de twee kemphanen. Het is gewoon ‘a healthy bad relation’. Wat een verbale schoonheid na al dat vingergeweld. Het zou om een tragische liefdesrelatie kunnen gaan.

Nog een verbale parel. Renner Oliver Naesen over Sagan: ‘Als je hem raakt, bougeert hij niet. Maar andersom... Gelukkig is Van Aert uit dezelfde massieve eik gesneden.’

En dan is er de renner die anoniem wil blijven. Geen verbaal hoogstandje (‘Sagan verwacht dat je opzijgaat voor hem. Doe je dat niet, dan is dat niet naar zijn zin.’), maar niet met naam en toenaam in de krant durven, geeft wel aan dat hij Sagan liever niet in het donker tegenkomt.

Ik zie Sagan heus nog een ritje winnen, maar niet in een massasprint. Van groen droomt hij niet eens. Hij doet me denken aan de hond die ik ooit had, een lobbes die het erf bewaakte met een air alsof niet al zijn tanden loszaten.