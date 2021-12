Een ‘gesprekje van 3,5 minuut’ en de start van de Vuelta in wielerstad Utrecht is beklonken

Tijdens de Tour van 2015 fietsten de renners onder de Domtoren door. Beeld ANP

Het eerste fietspad van Nederland ligt na een beetje motregen te blinken in de zon. Een bordje vermeldt dat het in 1885 is aangelegd ten behoeve van de steeds populairder wordende ‘snelwielersport’. Zoals bij zoveel Nederlandse fietspaden duwen boomwortels het asfalt omhoog, waardoor fietsen voelt als stuiteren over een wasbord. Het is maar goed dat profrenners volgend jaar, op vrijdag 19 augustus, niet met 60 kilometer per uur over dit fietspad zullen vliegen, maar over de met bomen omzoomde autoweg ernaast. Over de Maliebaan, een lange, statige laan in Utrecht.

Het wordt het decor van de start van de Ronde van Spanje 2022. Een start zoals de Spaanse organisatoren van de Vuelta die het liefste zien: met een ploegentijdrit. Die moet benadrukken dat één individuele renner weliswaar de Ronde drie weken later zal winnen, maar dat-ie zonder zijn ploeg weinig tot niets kan uitrichten.

Treintjes van acht ploeggenoten zullen hier elke vier minuten uit de richting van het Spoorwegmuseum opdoemen. De renners draaien het midden van de Maliebaan op, zetten aan en gaan in de tijdrithouding liggen. Als een bontgekleurde speerpunt van aerodynamische fietsen, gladde tenues en uitstulpende plastic helmen zetten ze dan zoemend koers naar de Biltstraat. Zodra de eerste ploeg die straat links opdraait en over de busbaan verder dendert, kunnen de bewoners van de Biltstraat voortaan zeggen dat alledrie de grootste wielerronden van de wereld, die van Italië, Frankrijk en Spanje, voor hun huizen zijn langsgekomen.

Donderdag maakte de organisatie van de Ronde van Spanje in Madrid het parcours van de 77ste editie van de Vuelta bekend. Die eindigt in Madrid op zondag 11 september 2022. En de eerste drie etappes zijn in Nederland. De ruim 23 kilometer lange ploegentijdrit in Utrecht wordt op zaterdag gevolgd door een rit van ruim 180 kilometer met start in Den Bosch en vermoedelijke sprintfinish op het Utrechtse Science Park. Zondag 21 augustus begint en eindigt de Vuelta in Breda na een rondje van 194 kilometer door Noord-Brabant. Het budget voor het drieluik: 14,5 miljoen euro.

Eerste stad ter wereld

Dat Utrecht de Vuelta binnen de gemeentegrenzen heeft weten te hengelen, maakt de stad uniek. Utrecht was finishplaats van de tweede etappe van de Ronde van Italië in mei 2010 en organiseerde in 2015 de Grand Départ van de Tour de France. Met de Vueltastart volgend jaar is Utrecht de eerste stad in de wereld die de drie grote ronden heeft gehuisvest.

‘Bijna hadden we dat niet kunnen claimen’, vertelt Cor Jansen, wielerfanaat, directeur van Utrecht Marketing en betrokken bij alle drie de evenementen. Het Belgische Verviers had in 2009 met de eer kunnen strijken, maar liet het aan Luik, 20 kilometer verderop, om de finishplaats te zijn van de vierde etappe van de Vuelta. Die begon dat jaar in Assen en dat was pas de tweede keer dat de ronde buiten Spanje startte; 2022 wordt de vierde keer.

Dat Utrecht dan startplaats is heeft alles te maken met de Tourstart van 2015. Prima zomerweer en de (vergeefse) hoop dat Tom Dumoulin de eerste Nederlandse geletruidrager zou worden sinds Erik Breukink in 1989 bracht ruim zes jaar geleden een mensenmassa op de been voor de openingstijdrit op zaterdag. En op zondag 5 juli 2015 volgde Het Moment: ‘Het Tourpeloton fietste onder de Domtoren door’, zegt Jansen met een gelukzalige grijns. ‘Utrechters spreken nu over ‘voor’ en ‘na’ de Tour en wie de stad was ontvlucht uit vrees voor drukte, trok zich de haren uit het hoofd.’

Het volksfeest was de organisatoren van de Ronde van Spanje niet ontgaan. ‘Toen we bij hen opperden de Vuelta in Utrecht te laten starten, was dat in een gesprekje van 3,5 minuut bekeken.’ Dat de organisatie achter de Tour de grootste aandeelhouder is van het Vuelta-bedrijf hielp ook.

Kater van 2008

Aanvankelijk was de Utrechtse Vueltastart in 2020. Corona maakte er 2022 van. Zoals die volgt uit de Tourstart, was die op zijn beurt weer het resultaat van het binnenhalen van de Ronde van Italië in 2010. Eigenlijk had Utrecht in dat jaar al de Grand Départ willen organiseren, maar Rotterdam ging er met de buit vandoor. ‘Dat was in 2008. Weken ziek van geweest’, zegt Jansen, ‘ik had een hele zware toertocht in de Dolomieten nodig om er overheen te komen.’

Na die kater richtten Jansen en zijn mede-organisatoren zich op. Per slot hadden ze het Business Peloton Utrecht opgericht waarmee het bedrijfsleven al was verleid tot het meebetalen aan een wielerfestijn. Ook de politiek was om, de universiteit en hogescholen hadden hun medewerking toegezegd, de cultuursector was ‘aan boord’ en de bevolking inclusief 100 duizend studenten leek ook wel zin in een feestje te hebben. Zolang het financieel niet te gek zou worden - de kredietcrisis was net begonnen.

‘De Girostart zou in 2010 in Amsterdam zijn en wij hebben onszelf aangeboden als finishplaats van de tweede etappe.’ Het mondde uit in het eerste fietsfeest van Utrecht dat zich nu met het gastheerschap van de grote rondes, de grootste fietsenstalling ter wereld en drie keer zoveel fietsen als inwoners Bike Capital of the World noemt. ‘Gezond stedelijk leven, is zoals wij Utrecht positioneren’, zegt de marketingbaas van de stad.

Dure affaire zo'n wielerkoers

Ook hij kan er niet omheen dat het organiseren van sportevenementen steeds meer geld kost, waardoor de belastingbetaler er steeds minder zin in heeft en schatrijke, maar dubieuze regimes steeds meer. ‘In 2010 wilden we met de Giro-finish twee dingen: zoveel mogelijk bezoekers en ruim binnen ons budget van 3 miljoen euro blijven.’ Beide lukte. De massale fietsviering overtuigde de Tourorganisatie Utrecht een tweede kans te geven, temeer omdat de uitgaven van de stad beperkt bleven tot 2 miljoen.

Vijf jaar later trok Utrecht 15 miljoen euro uit voor de Tourstart. ‘Net zoveel als Rotterdam vijf jaar eerder, met dat verschil dat bij ons bijna de helft van het bedrijfsleven kwam en Rotterdam ervoor koos alleen overheidsgeld in te zetten.’ Trots haalt Jansen het onderzoek van de Universiteit Utrecht aan dat de rekening van de Tourstart 2015 opmaakte. ‘Die heeft de stad 25 miljoen opgeleverd en dat zijn alleen de verdiensten van buiten.’

En dan is het belangrijkste resultaat niet eens in geld uit te drukken: Het Moment. Een herhaling daarvan zit er in augustus niet in, want Utrecht moet het doen zonder het symbool van de Giro-etappefinish en de Tourstart: de Dom staat tot 2024 in de steigers.