Een genot om naar te kijken: de kont van Evenepoel die de perfectie benadert

De grote ploegleider Peter Post hoorde je soms over een renner zeggen: ‘Die heeft een kont’. Daarmee bedoelde hij niet dat de renner in kwestie een dikke kont zou hebben. Integendeel, die renner had de ideale kont, een kont die macht in zich droeg. Kortom, een kont om ontzag voor te hebben.

Wanneer ik Remco Evenepoel zie fietsen moet ik denken aan de woorden van mijn oude ploegleider. Remco Evenepoel heeft de wielrennerskont die de perfectie benadert. Het vermogen dat de pedalen doet rondzwiepen word geleverd vanuit de kont, beter gezegd, vanuit de architectuur der heupen. Het is een genot om naar te kijken. Hoe die kont op precies de juiste afstand achter de trapas gepositioneerd is. Hoe de voetjes malen in gemakzuchtige macht.

Het is overigens ook een genot om naar de kont van Remco Evenepoel te kijken wanneer zijn benen zwijgen. Dat komt ook voor. Technisch zie je geen verschil.

Een ander oud gezegde luidt: die of die is ‘met de fiets tussen de benen geboren’. Ook dit is op Remco Evenepoel van toepassing. Maar goed dat hij de voetbalsport liet voor wat die was hoewel hij aanvankelijk dacht met de bal aan de voeten geboren te zijn - wat wellicht ook juist is. Goede voetballers, de wereld puilt er van uit.

Goed, Remco Evenepoel schonk België de eerste zege in een grote ronde sinds 1978, al is de Vuelta de minst iconische van de drie grote rondritten. Geen wonder dat het land op zijn kop staat. Zo’n lange adempauze houdt geen enkele zichzelf respecterende wielernatie vol. En al helemaal niet een wielernatie die ooit een Merckx voortbracht: Merckx, het dodelijke, bedwelmende referentiepunt van de wielergeschiedenis.

Ik weet alles over Remco Evenepoel. De duiding van de grootse prestatie in de Vlaamse pers bezorgde me uren leesgenot. Remco werd doorgelicht alsof hij onder de röntgen lag. Wie kwam er niet aan het woord. Een trits voetbaltrainers (Evenepoel speelde onder andere in de jeugd van PSV), een hele rits wielertrainers, een buur, intimi van de buur, de ouders, de ploegmanager, de ploegleider, ploegmaats, data minnende inspanningsfysiologen, een neef die volgens die neef nog altijd Remco’s’ meest intieme vriend is, Evenepoel zelf, zijn oogverblindende vriendin Oumi die hem deodorant en tandpasta bracht op de vooravond van de laatste bergbeproeving in de Vuelta wat de stress - ja, stress was er ondanks de ruimte in het klassement wel degelijk - iets wist te temperen.

Ik geloof niet dat Facebook, Google, en al die andere techbedrijven zoveel over Remco weten als ik nu.

Remco Evenepoel lijkt me een prima jongen, een snotneus is het eigenlijk nog, die lijdt onder zijn fysieke talent, zeg maar zijn kont. Het is zijn lot de Belgen nóg blijer te moeten maken. Hoe lang geleden is het ook al weer dat een Belg de Tour won?