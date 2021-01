Een fotootje voor het thuisgevoel in de schaatsbubbel

De EK’s sprint en allround, twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden worden de komende tijd afgewerkt op de schaatsbaan van Thialf in Heerenveen. Voor sommige deelnemers betekent het dat ze vijf weken in een bubbel moeten blijven. ‘Ah, mijn kussen! Vergeten!’

‘Daar gaan we’, roept Thomas Krol en hij hijst zijn sporttas op zijn schouder. Het is zondag aan het eind van de ochtend. De schaatsers van Jumbo-Visma die komend weekeinde meedoen aan de EK sprint en allround arriveren bij Hotel Van der Valk in Wolvega. Dit is het moment dat ze de schaatsbubbel betreden.

Dit hotel is tijdens trainingskampen en toernooien de vaste stek van de ploeg van coach Jac Orie. Ze hebben eigen, met bordjes gemarkeerde, parkeerplekken, al zijn die niet nodig. Het is er uitgestorven. Normale gasten zijn niet welkom. Dat is niet alleen zo in Wolvega, maar ook bij de hotelvestigingen in Emmeloord en Sneek. Die zijn exclusief voor schaatsers gereserveerd: voor de deelnemers aan de EK’s, de daaropvolgende twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden, half februari. Niemand behalve zij en hun begeleiders komen erin. De deur is gesloten.

Afzetlint

Ook voor Patrick Roest, regerend allroundwereldkampioen, gaan de schuifdeuren bij de hoofdingang niet open. ‘Level 1 access only’ staat er op een bordje. Dat geldt voor Roest nog niet. Hij moet even verderop zijn, waar met rood-wit afzetlint drie kamers gemarkeerd zijn. Een ‘medical room’ en twee ‘PCR-testrooms’.

Bij die laatste kamer moeten Roest en zijn ploeggenoten, via een tuindeur die normaal gesproken op het hotelkamerterrasje uitkomt, een voor een naar binnen. Na een minuut of wat komt ieder getest en wel weer tevoorschijn. Een al negatief bevonden hotelmedewerker begeleidt ze even later via een zijingang naar hun kamers in afwachting van de uitslag, die ’s avonds volgt.

De Noorse schaatsers zitten al binnen. Zij zijn zaterdagmiddag aangekomen en liggen een halve dag voor in de coronaprocedure. Ze wachten in quarantaine op de testuitslagen en mogen hun hotelkamers niet verlaten. Ze hebben daar hun diner en ontbijt verorberd. ‘Het is prima geregeld’, vertelt Bjarne Rykkje, bondscoach van Noorwegen. ‘En als straks de resultaten goed terugkomen, gaan we samen lunchen.’

Eten met beperkingen

Dat samen is relatief. Ook in de eetzaal zijn er beperkingen, legt Tim Smit uit. Hij werkte namens organisator House of Sports het schaatsbubbelconcept uit. Per tafel mogen maximaal twee schaatsers plaatsnemen, elk aan het hoofd. Er is alles aan gedaan om anderhalve meter afstand te waarborgen en wie bij het buffet zijn bordje vol wil scheppen moet handschoenen aan. Alleen tijdens het eten, aan tafel, mag de verplichte mondkap af.

Op de parkeerplaats vindt een halve verhuizing plaats. Een rijke verzameling tassen verdwijnt naar binnen. Marcel Bosker heeft zijn kussen en dekbed van thuis meegenomen. Hij wil tijdens de afzondering even comfortabel als thuis kunnen slapen. Ook Antoinette de Jong, regerend Europees kampioene allround, haalt haar hoofdkussen uit de auto. Hein Otterspeer, die net aan is komen rijden, reageert geïrriteerd. ‘Ah, mijn kussen! Dát ben ik vergeten!’

Hij kan niet terug naar huis om het op te halen. Wie eenmaal in de bubbel zit, mag er niet eventjes uit. Krol, Roest, Beune, De Jong en Kai Verbij, die zich voor alle toernooien van de komende weken hebben gekwalificeerd, moeten zich dus opmaken voor ruim vijf weken afzondering.

Het moment van binnenkomen in de schaatsbubbel is gereguleerd. Maandag sluit de entree voor EK-deelnemers. Voor wereldbeker- en WK-deelnemers volgen nog twee tijdvakken van drie dagen om in te checken.

Geen gevangenis

Het hotel is geen gevangenis. Voor wedstrijden en voor trainingen mogen de schaatsers vanzelfsprekend naar buiten. Elke keer als ze dat doen, wordt de reden genoteerd in een logboek. Ook als het alleen maar voor een wandeling is.

De Jong checkt nog een keer of ze nu alles mee heeft gesleept en klikt dan haar auto op slot. Met haar fiets verdwijnt ze door de zijingang naar haar kamer, waar de organisatie zijn best heeft gedaan de kamers gezellig te maken.

Alle deelnemers treffen een ingelijst canvasje aan met een foto van dierbaren. Joy Beune, die op de EK debuteert, mocht eind vorige week alvast wat spullen naar haar kamer brengen en ontdekte de verrassing toen al. ‘Er stond een foto van mij en mijn zusjes.’ Het raakte haar. ‘Zo kom ik wel door deze weken heen.’

Niet lang nadat de Nederlanders zich in hun kamers hebben teruggetrokken, mogen de Noren er weer uit. Iedereen testte negatief. Zij zitten officieel in de bubbel en mogen vrij door het hotel bewegen. Voor hun gaan ook de schuifdeuren van de hoofdingang weer open.

De voorbereiding op de EK kan voor de Noren echt beginnen. En die is ondanks alle coronamaatregelen niet heel anders dan voorheen. ‘Als we in Nederland zijn, zitten we altijd in dit hotel en als er geen bubbel was geweest waren we ook een week van tevoren aangekomen’, zegt Rykkje. ‘Waar het om gaat, is dat we weer lekker aan de gang kunnen en belangrijke wedstrijden kunnen rijden.’