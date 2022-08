Dat het EK wielrennen op de weg door een topsprinter gewonnen zou worden stond tevoren vast. Behalve een paar glooiingen in de aanvang van de koers was de rest, op een brug en wat opstapjes uit een tunnel op een plaatselijk circuit na, helemaal vlak. In de verte waren Beierse Alpentoppen zichtbaar maar die waren gedegradeerd tot timide toeschouwers.

Fabio Jakobsen had de datum van het EK begin dit jaar al met rood omcirkeld. Zoveel kansen op een kampioenstrui krijgt een sprinter niet in zijn loopbaan. Na afloop zei hij dan ook dat hij voor de rest van zijn leven van titel en trui ging genieten.

Qua design klopt er iets niet aan de Europese trui. Het is een flets stukje textiel met een paar slordig gepositioneerde gele sterretjes op vaagblauwe banen. Wanneer vorige dragers af en toe in beeld verschenen - de trui bestaat nog maar zes jaar - dacht ik in eerste instantie aan nationale kampioenen van heel kleine wielernaties die per ongeluk in een kopgroep zaten. Bij het spotten van een regenboogtrui weet je meteen wat voor vlees je in de kuip hebt.

Qua design is de regenboogtrui natuurlijk ook een draak, maar de symboliek, en vooral de historie, maakt hem zo onweerstaanbaar dat hij in schoonheid niet te overtreffen is. Zo mooi is die trui dat de bedwelmde dragers ervan soms vergeten dat ze geboren zijn om te koersen. De vloek van de regenboogtrui wordt dit genoemd. In het jaar dat hij moet schitteren als beste van de wereld weet de regenboogtrui het noodlot heel vaak aan zijn zijde te krijgen.

Elke vloek voorbij gedemarreerd

Ik verwacht niet dat er een specifieke vloek rust op de Europese trui van Fabio Jakobsen. De trui is veel te jong en veel te lelijk - en Europa te klein. Jakobsen heeft zijn portie noodlot ook wel gehad; hij is elke vloek voorbij gedemarreerd.

Op de eindsprint na, en vooruit, de voorbereiding op de eindsprint zo’n twintig minuten voor het einde, gebeurde er werkelijk niets in München. Twee vermetele zielen kozen het ruime sop. Theatraal voor de camera etaleerden ze de zinloosheid van de uitbraak met gebaartjes, knipoogjes en gewuif naar het publiek. Ook namen ze per ongeluk een verkeerde afslag. Nooit eerder zag ik een dodelijker nuloptie.

Een EK is met landenploegen. Bondscoach Koos Moerenhout prees de homogeniteit van het team dat uit acht verschillende merken bestond. Fabio Jakobsen prees de homogeniteit die in niets onderdeed van wat hij gewend was bij zijn eigen merk.

De bondscoach had die andere nationale topsprinter thuisgelaten. De afwijzing zou “professioneel en begripvol” zijn opgevat door Dylan Groenewegen. Hoe moeten we dat interpreteren? Met Dylan erbij zou de homogeniteit in een vloek zijn veranderd?

Ik denk dat het begrip van Groenewegen bestaat uit het besef dat zijn topsnelheid sinds Polen 2020 aan smaak onderhevig is.