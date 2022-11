Een Fifa-rechter vond dat Raiola niet netjes was gekleed, in een T-shirt over zijn bolle buik

Op een zondag, kort nadat Mino Raiola zaliger mij de werking van zijn nieuwe blender had uitgelegd waarmee hij andijvie en andere groenten tot een ondefinieerbaar sapje perste om af te vallen, vertelde hij hoe hij de Fifa wilde vermalen. Het was begin 2015 en hij overwoog zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap om de herverkiezing van toen nog Sepp Blatter te voorkomen. Hij streefde naar de ‘totale schoonmaak’.

Zijn latente woede over de wereldbond was opgelaaid toen hij een keer voor de rechters van de Fifa diende te verschijnen, nadat hij Blatter voor seniel had uitgemaakt. In het kantoor te Zürich vond het verhoor plaats op verdieping minus twee, in een piramide-achtige, geluidsdichte ruimte. ‘Een kathedraal van geheimzinnigheid.’ De rechters waren van de Fifa zelf. Eentje vond dat Raiola niet netjes genoeg was gekleed, want hij droeg als normaal een T-shirt over zijn bolle buik en een spijkerbroek.

Het leek op een scène uit een film over de maffia, al hield Raiola nooit zo van die vergelijking. En hij kon dat beoordelen, want hij wist veel over de maffia, als geboren Zuid-Italiaan en groot liefhebber van films als The Godfather, die thuis als een soort heiligenbeeldjes naast elkaar stonden uitgesteld in de kast. Als je hem vroeg welke de mooiste was, zei hij altijd: ‘Dat kun je niet zeggen. Het is een trilogie.’

Puur uit ergernis en opstandigheid maakte Raiola een plan voor de verkiezingen, hoewel hij vooraf wist kansloos te zijn in een stemming. Hij voerde het plan uiteindelijk ook niet uit, omdat hij nu eenmaal spelers te begeleiden had.

Maar hij wist precies wat hij wilde. Een opsomming: totale transparantie. Verhuizing uit Zwitserland met zijn bankgeheim. Een burgerrechter bij geschillen. Macht terug naar de nationale bonden. Volledige openbaarheid van zogenoemde bidbooks om een toernooi binnen te halen. Uitbating van commerciële rechten door een onafhankelijk bureau. De voorzitter slechts als aanvoerder van de raad van commissarissen, voor het toezicht op een directie. Geen overleg meer tussen regeringen en EU met de Fifa, zolang die transparantie niet was bereikt.

Blatter trad later dat jaar af, vooral nadat de FBI zich met de gang van zaken had bemoeid. Ondanks een aantal wijzigingen in de organisatie van de bond, is de situatie nog steeds nijpend.

Ik was het met Raiola eens dat het voortreffelijke plannen waren, al bleef het de vraag of hij de aangewezen persoon was om ze uit te voeren, als zaakwaarnemer die miljoenen overhield aan transfers van voetballers als Ibrahimovic en Balotelli. Hij bracht daartegen in dat hij volledig transparant was naar de enigen die dat van hem konden vragen, zijn spelers.

De vraag werpt zich tijdens het WK op wie durft op te staan tegen dat machtige bolwerk dat continenten uit elkaar speelt, alleen al om de zittende voorzitter Infantino aan de macht te houden. Samenwerking is nodig, want het is een taaie tegenstander. Raiola noemde de Fifa destijds een ‘sekte met een eigen leger van mensen in uniformen’.

Wie op een WK rondloopt, ziet dat hij gelijk heeft. Overal zie je ze, in hun uniform, met hun regeltjes. Wat er wel mag en wat niet, hoe lang een gesprekje nog mag duren. Ze tellen letterlijk af. En dat zijn dan alleen de mannen en vrouwen in uniform, de grondsoldaten van de sekteleiders.