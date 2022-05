Een fan van Feyenoord moet wel soezen op een wolk van geluk

Hoe heerlijk moet het zijn voor sporters en hun aanhangers om tijdelijk op een wolk te leven, om te wiegen in gelukzalige gewichtloosheid. Een wolk die langzaam naar het oosten van Europa drijft en op 25 mei boven Tirana blijft hangen, waarna de gemeenschap Feyenoord met gezang neerdaalt uit hemelse sferen voor de finale van de Conference League: Feyenoord - AS Roma.

Gelukzaligheid vulde ook zondag de Kuip, bij Feyenoord - PSV (2-2). Aanhangers, badend in de zon met een biertje; 0-2 achter, toch nog 2-2 maken met een omstreden strafschop, via lachebek Dessers natuurlijk, vanuit de krochten van het mentale en fysieke bereik. En dan weer zo vreselijk blij zijn. Met zijn allen op de tribune hadden ze PSV best de zege gegund, want dan was de kans op de titel voor Ajax kleiner geweest. En dat Ajax geen succes heeft, staat fier op twee op de ranglijst van wensen van Feyenoorders.

Maar het aantrekkelijke van die wolk is dat het niet meer uitmaakt wat anderen doen. Zij, de Feyenoorders, voetballen een Europese finale en hebben voor even genoeg aan hun eigen geluk. Ze hadden het sowieso geweldig naar de zin zondag, al was het maar om in hun gebedshuis samen te zijn en de napret van Marseille te belijden, of de voorpret van Tirana. Ze drijven gewoon verder, oostwaarts, lekker langzaam, gezellig, biertje erbij, met prachtig uitzicht over de wereld. Als enigen op een wolk aan de verder staalblauwe hemel.

Goed, laten we de prestatie niet overschatten of overdrijven. De Conference League is het derde toernooi van Europa. Het is net ingevoerd en oorspronkelijk bedoeld om clubs uit kleine landen ook een kans op Europees voetbal te geven. Jut en Jul-competitie, oordeelde bondscoach Van Gaal, en hij heeft voor een deel gelijk. Voor een ander deel ook niet, want er doen mooie clubs mee. Het toernooi, mede verzonnen nota bene door directeur Edwin van der Sar van Ajax, is trouwens een zoethoudertje voor de kleine luiden. Zij zien met smart dat de werkelijk grote clubs in hun Champions League op een andere wolk de andere kant opdrijven, naar potten met geld aan het eind van de regenboog.

In het parallelle universum van het kleinere voetbal is deze finale een zegen. Ik weet precies dat ik mezelf al heel vroeg op enthousiasme betrapte. In augustus was dat, bij Feyenoord - Elfsborg, in de laatste van drie voorronden. Uit de krant van toen: ‘Het is al bijna geen nieuws meer: goed voetbal van Feyenoord. Aanstekelijk spel, naar voren gericht, uitgevoerd met fantasie en flair, met plezier en passie, met backs die mee naar voren denderen en buitenspelers die hun man opzoeken, uitdagen en passeren.’ De volgende dag dacht ik wel even: is dat niet wat overdreven? Dat was het zeker, want wat stelde dat hele Elfsborg nou voor?

Anderzijds: sindsdien is een heerlijke reeks wedstrijden verstreken, zijn spelers een meter gegroeid, zijn trainer Slot bijna mythische gaven toegedicht en drijft de wolk van geluk langzaam naar het oosten.