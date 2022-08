Een F1-seizoen zonder een race op Francorchamps is als een tennisjaar zonder Wimbledon

13 juni 1965, de start van de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Beeld Getty Images

De heuvels, naaldbomen en het asfaltlint dat er op een unieke manier tussendoor slingert. Het circuit van Spa-Francorchamps is een fameuze ansichtkaart voor de Formule 1. Toch gonst al tijden het gerucht dat de iconische baan na de race op zondag van de kalender verdwijnt. In de mondiale expansiedrift van de Formule 1 zijn traditionele circuits niet meer heilig.

Wie rondloopt op Spa-Francorchamps kan het zich bijna niet voorstellen dat de Formule 1 over een jaar niet terugkeert naar de Ardennenbaan. Het circuit werd de afgelopen twee jaar voor 80 miljoen euro verbouwd. De baan oogt daardoor frisser dan ooit.

Op tal van plekken is het asfalt vernieuwd. De paddock, het exclusieve deel waar de teams verblijven, is opgepoetst. Kers op de taart is de fonkelnieuwe tribune met bijna vijfduizend zitplekken aan het einde van de wereldberoemde, steile klim van Eau Rouge naar Raidillon.

Of het onrechtvaardig is als de race ondanks al die inspanningen alsnog wordt geschrapt? ‘Ja, natuurlijk’, zegt Stijn De Boever, commercieel directeur van de race, onomwonden. ‘Spa is het dna van de Formule 1.’

De Boever doet zijn verhaal vrijdag in een deel de paddock dat is overdekt met een tentdoek. Een deejay draait er muziek naast een groot scherm. Er worden bitterballen geserveerd, er ligt kunstgras op de grond en voor wat extra luxe is er een fontein neergezet.

In de nabijgelegen fanzone struikelen bezoekers over de luxe eetkraampjes. Van de ochtend tot in de avond is er het gedreun van muziek te horen, afkomstig van de meer dan dertig deejays die zijn gestrikt. Het past bij de festivalsfeer die het circuit dit jaar wil uitstralen.

De Boever draaide er in aanloop naar de GP niet omheen dat de wijzigingen zijn doorgevoerd om de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 te paaien. Die zien graag dat promotors op meer vermaak inzetten dan enkel op het racen.

Niet achterover leunen

Recent benadrukte Formule 1-baas Stefano Domenicali dat traditionele circuits met aflopende contracten, zoals Spa en ook bijvoorbeeld Monaco, niet ‘achterover kunnen leunen op hun historie’. Als zij zichzelf niet vernieuwen, kijkt de Formule 1 verder. Daarbij speurt de sport nadrukkelijk buiten Europa. Zo werd afgelopen week officieel bekend dat de Grand Prix van Frankrijk volgend jaar niet terugkeert. In plaats daarvan staan er in 2023 liefst drie races in de VS op de kalender.

Verder wil de klasse dolgraag terug naar Afrika. Er wordt al langer onderhandeld met het Kyalami-circuit in Zuid-Afrika, nabij Johannesburg, dat in 1993 voor het laatst werd aangedaan. Die race zou dan op de plek van Spa-Francorchamps komen. Maar zover is het volgens commercieel directeur De Boever nog niet, die benadrukt te ‘vechten’ voor de toekomst van Spa.

Hij hoeft weinig moeite te doen om medestanders te vinden. Sinds het eerste F1-seizoen in 1950 is de baan een favoriet van coureurs en fans. De originele omloop over zo’n 15 kilometer – getekend over openbare wegen tussen de plaatsjes Malmedy, Stavelot en Francorchamps – stond te boek als een baan voor durfals. Bomen stonden pal naast de weg, vangrails waren er niet.

Door tal van aanpassingen, met name op het vlak van veiligheid, is daar nog 7 kilometer van over. Het originele karakter met de hoge topsnelheden en snelle bochten bleef behouden.

Het maakt het de favoriete baan van bijvoorbeeld Max Verstappen. De regerend wereldkampioen kan zich moeilijk een kalender zonder ‘zijn’ Spa voorstellen. ‘Je hebt dit soort iconische circuits nodig op de kalender’, zei hij vorige maand nog in Frankrijk.

‘Verder zie ik mezelf niet in 2028 alleen nog maar op stratencircuits in de buurt van steden rijden, waar Formule 1-auto’s in mijn ogen sowieso niet voor zijn gemaakt. Ik begrijp dat iedereen geld wil verdienen, maar daar zit ook een grens aan.’

Verstappens teambaas bij Red Bull Christian Horner pleitte voor een beschermde status voor circuits als Spa. ‘Het is geweldig dat er nieuwe races bijkomen en dat er veel interesse in de sport is’, zei hij tegen Sky Sports. ‘Maar je hebt ook die historie nodig. Anders wordt het een beetje een tennisjaar zonder Wimbledon.’

Alle hotelkamers vol

Andersom is de Grand Prix onmisbaar voor de regio waarmee hij verstrengeld is geraakt, zegt directeur Stijn De Boever. De race levert volgens hem jaarlijks zo’n 30 miljoen euro op, direct en indirect. Dit weekeinde zitten in een straal van 60 kilometer bijvoorbeeld alle hotelkamers vol.

Thierry de Bournonville is al ruim twintig jaar burgemeester van Stavelot, de gemeente waarin het circuit ligt. Hij bevestigt de ‘zeer grote economische impact’ van de race en weet nog goed toen zijn gemeente het voor het laatst moest doen zonder GP in 2003 (vanwege een verbod over tabaksreclame) en in 2006 (vanwege een grondige renovatie).

Dat waren volgens De Bournonville twee ‘zeer droevige jaren’. In 2003 moest Stavelot zelfs bezuinigingen doorvoeren en belastingen verhogen om het gemis aan inkomsten te compenseren. Hij volgt nauwgezet de berichtgeving over de toekomst van de GP, ‘omdat ik geen jaren van schaarste wil. Maar ik blijf hoop houden’, zegt hij.

Commercieel directeur De Boever hoopt hem spoedig gerust te kunnen stellen. Volgens hem is de Formule 1-organisatie onder de indruk van de renovaties en hoe de GP dit jaar is georganiseerd. ‘We hebben leuke, positieve gesprekken’, zegt hij. Daarbij is volgens De Boever alles bespreekbaar, van een andere datum tot zelfs een roulatiesysteem met andere circuits. ‘Want: liever dat, dan niks.’