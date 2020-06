Een dure hal maar vanwege coronaregels buiten moeten turnen

Drie jonge turners van De Hazenkamp trainen naast elkaar. Dat moet buiten vanwege de coronaregels. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De goudkleurige megahal, SportQube genaamd, ligt er deze dag nagenoeg verlaten bij. Hazenkamp Gymsports, met 2.100 leden de grootste turnclub van Nederland, mag door strenge coronaregels geen gebruikmaken van het anderhalve jaar oude supergebouw op de oostelijke oever van de Waal te Nijmegen.

Voorzitter Merijn Berendsen, een geplaagd mens, sjokt haast mismoedig over de tribune. ‘Zo jammer dat we hier niets mee kunnen doen momenteel’, wijst hij naar de twee grote turnzalen, vol gloednieuwe uitrusting. Op de vloer is nog wel een viertal jonge topsporters actief, onder leiding van de Australische trainster Tara Duncason. Zij zijn de uitzonderingen die in armzalige sportdagen nog iets van hun turnleven proberen te maken.

Alle aankomende talentjes in de wedstrijdsport, een legioen van lenige meisjes, zijn buiten te bewonderen. Daar op de voetbalvelden van buurman Quick 1888 is een airtrack, een opblaasbaan, opgesteld, net als een balk en een springplank. De meisjes buitelen om hun as, op afstand vanuit de auto bekeken door sommige ouders. Dat is nog zo’n regel uit het coronareglement, dat afstand voorschrijft en zelfs in de buitenlucht een half uur wisseltijd tussen opeenvolgende trainingsgroepen.

Algemeen manager Robin Heijna schetst de 12de maart, de dag dat besloten werd alle accommodaties van gymnastiekvereniging De Hazenkamp te sluiten. Dat zijn er elf in vijf Gelderse gemeenten. De recreanten maken het leeuwendeel uit van dat enorme ledental van de tweede sportclub van Nederland (achter Kampong uit Utrecht). ‘We hebben 1700 breedtesporters, van wie er 1500 minderjarig zijn. Die mochten allemaal niet meer naar binnen. We hebben ze al drie maanden niet meer gezien.’

Voorzitter Berendsen: ‘We dachten aan een pauze van drie weken, eventueel tot 1 mei, uiterlijk. Dan zouden we weer beginnen. De ene man in ons bestuur die zei dat het seizoen voorbij was, namen we in het geheel niet serieus. Wie wel?’

De ramp tekende zich in rap tempo af. Berendsen: ‘We zijn de grootste club van Nijmegen en dus stopten wij als eerste. Je hebt een voorbeeldfunctie.’

Vrij snel doemden de financiële problemen op. Hazenkamp, in turnkringen gekend door het jarenlange trainerschap van de Rus Boris Orlov, had anderhalf jaar tevoren al zijn reserves in de SportQube gestoken: een ton voor de aankleding van de turnhallen.

Preses Berendsen, een toegewijd liefhebber, geeft toe dat op de begroting voor volgend seizoen van omtrent een miljoen euro, een tekort van 100 duizend euro is voorzien. Het was een optelsom van tegenvallers. Vooral het uitbaten van de SportQube geeft nu rode cijfers. Het wegvallen van de olympische kwalificatie deze maand in de Massinkhal (1.500 betalende toeschouwers) was een andere pijn.

Hazenkamp moet snel schrappen in alle afdelingen. Er zijn acht maatregelen voorzien. ‘We willen een gezonde herstart. Alle heilige huisjes gaan door corona om. Bijvoorbeeld of er twee coaches voor een groep blijven staan. Dat kan een coach met een assistent worden. Wij hebben fors veel kader, tot veertig betaalde krachten. Drie fulltime managers. Van club zijn we een soort onderneming geworden. Die professionalisering is ook ons doel. Dit was een familiaire club, geleid door drie turngekke gezinnen. Die tijd ligt achter ons. Het is nu overleven, waar we eerst streefden naar stabiliteit’, aldus Berendsen.

Boven op die pijn kwam het verliezen van de status van talentopleiding RTC. Dat deed zeer bij de topclub, eens met Pro Patria Zoetermeer en WIK FTC Heerenveen een van de drie steunpunten van het Nederlandse topturnen. Het was niet vreemd dat bondscoach Gerben Wiersma van de KNGU Nijmegen zijn status ontnam. Er kwam geen echt talent door. De trainers, Edwin Zegers en Marja Huijting, vielen ook uit met gezondheidsklachten.

Het grote gymnastische talent van Nijmegen was de laatste jaren Mara Titarsolej. In 2015 behoorde zij tot het Nederlands team dat olympische kwalificatie afdwong. Zelf ontbrak zij door een enkelblessure in Rio de Janeiro. Daarna ging het van blessure naar operatie. Als ze fit was, raakte ze binnen de kortste keren overtraind. Net toen Titarsolej, 20 jaar inmiddels, wat opkrabbelde, kwam het covid-19 virus de wereld binnen. Onlangs kreeg zij te horen dat haar Hazenkamp de topsportafdeling opdoekte.

‘Dat was een beslissing die we niet graag genomen hebben’, zegt Berendsen. Hij kon niet anders, zegt hij, om weer een deel van de bezuiniging binnen te halen. ‘Het is ongelooflijk duur, de topsportafdeling. En het half doen, twee turnsters in een hoekje, dat bestaat niet in onze beleving. We stoppen daarom voor een periode met topsport.’

Titarsolej, met Maartje Wurkum de tweekoppige topselectie vormend, is nog altijd laaiend over de beslissing van haar club. ‘Na elf jaar komt er een einde aan het tijdperk De Hazenkamp. Het afnemen van mijn olympische droom voelt bijna als een straf. De overstap naar een andere club, het aanpassen aan een nieuwe omgeving, dat is niet in een half jaar klaar.’ De kritiek (‘dat zal ik ze nooit vergeven’) leverde haar een clubschorsing op. Het was de tweede. ‘Er werd eerder beweerd dat wij doorgetraind hebben in de zaal.’

Alleen de elitesport heeft nu toegang tot de vloer van de SportQube. De andere geledingen moeten naar buiten, naar de velden, tot de binnensport op 1 juli wellicht weer de vrijheid krijgt van het kabinet. Manager Heijna: ‘Dan kunnen we onze recreanten binnenhalen voor twee weken, tot de zomerstop aanbreekt. De band aanhalen. Want we kunnen ons in deze moeilijke financiële tijd geen ledenafname permitteren.’