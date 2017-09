Een droom voor motorcoureur Michael van der Mark: debuteren op de motor van Valentino Rossi

De machine van Valentino Rossi, de Yamaha YZR M1, is hem beloofd, maar hij krijgt vanzelfsprekend niet het nummer 46 van 'Il dottore', de negenvoudig wereldkampioen. Als coureur Michael van der Mark (24) uit Rotterdam zondag in het Spaanse Aragón van start gaat in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport, dan is dat gewoon met zijn eigen cijfers op de kuip: 60. 'Rossi is al een legende, 46 is iconisch. Daar moet je afblijven. Ik denk dat als hij stopt, niemand nog met dat nummer in de MotoGP zal gaan rijden.