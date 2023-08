Een doelpunt was Beerensteyn gegund, ondanks armoedig voetbal

Haar ouders Linda en Kenneth verenigden hun liefde in de voornaam van dochter Lineth. Het meisje ging tot verrassing van haar familie op voetbal en bereikte de top, tot Oranje toe, waarin Lineth Beerensteyn belangrijk moest zijn op het WK, mede omdat Vivianne Miedema ontbrak. Alleen: in de kwartfinales, toen het er om ging, miste ze forse kansen en daalde vanuit allerlei krochten het type kritiek op haar neer dat voorheen alleen voor mannen bestemd was, want zij waren de harde profs met incasseringsvermogen.

Dat was sneu, voor Lineth en ook voor de critici, die nogal lankmoedig waren voor die andere aanvaller, die met een veel grotere reputatie. Lieke Martens, wier afwezigheid tegen Spanje in de eeuwige nabeschouwing op tv niet eens werd besproken. Nee, Beerensteyn was het mikpunt.

Maar eerst iets anders. Je moet het niet eens willen, voetbal voor mannen en vrouwen met elkaar vergelijken, maar na twee WK’s binnen een jaar is het aardig om opvallende overeenkomsten te noteren van de toernooien in Qatar en Australië/Nieuw-Zeeland, om de balans op te maken voor voetballand Nederland. Louis van Gaal (in Qatar) en zijn leerling Andries Jonker brachten plezier en sfeer in de groep en gingen voor het allerhoogste, in het besef dat ze over minder kwaliteit beschikten dan andere landen. Ze kozen voor een ander systeem dan gebruikelijk, mede omdat topaanvallers ontbraken. Ze wilden dynamiek en defensieve zekerheid.

Ze wonnen allebei de groep en de achtste finale. Ze waren in hun kwartfinale op weg naar de nederlaag, totdat ze in blessuretijd een verlenging forceerden, via respectievelijk Wout Weghorst (tegen Argentinië) en Stefanie van der Gragt (Spanje). In de extra tijd verloren ze alsnog het momentum, al mochten de mannen nog strafschoppen nemen. Van Hollandse dominantie was nauwelijks sprake, ook vanwege het soms alarmerende technisch vermogen ten opzichte van de tegenstander.

Rennen achter kansloze ballen

Beerensteyn is snel en bleef tegen Spanje 120 minuten rennen achter soms kansloze, lukraak weggetrapte ballen. Kon zij het helpen dat de door haar verdiende strafschop door de falende topscheidsrechter Stéphanie Frappart werd herroepen, omdat ook Frappart is vergeten waarvoor de VAR is bedoeld: voor het herstellen van duidelijke fouten, niet voor een tweede oordeel over twijfelgevallen.

Bij een mogelijkheid in de verlenging, toen Beerensteyn de bal naast het doel schoof, was ze louter dankzij haar snelheid door het hart van de Spaanse defensie gegleden. En een stuiterende bal van de zijkant, kort voor de beslissende Spaanse treffer, schoot ze over. Een moeilijke bal, trouwens. Probeert u het maar eens in het park en doe de vogels geen pijn.

Ik dacht terug aan een gesprek met Lineth en haar aardige moeder in tijden van corona. Moeder Linda ging niet met pensioen omdat ze nodig was in de zorg, hoe vaak ze in het verleden ook racistisch was bejegend door cliënten, en hoe moeilijk de situatie ook was, bijvoorbeeld omdat menigeen aan de drank raakte van al dat thuiszitten. Lineth miste haar moeder en haar moeder miste Lineth, die was uitgevlogen voor haar droombaan: profvoetballer.

In oktober overleed moeder Linda plotseling. Lineth was ontroostbaar. Een doelpunt was haar zo gegund, al was dat een maskering geweest voor het soms armetierige spel.