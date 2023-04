Een doelpunt van Feyenoord als totaalervaring

Het was allemaal even schitterend: de pass met de buitenkant van de voet waarmee Xavi Simons spits Rafa Silva liet scoren voor PSV. De wijze waarop Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix wegreed van de bijna letterlijk eeuwige rivaal, na weer een lekke band van Wout van Aert. Hoe Van der Poel de laatste kilometers alleen was met zijn aanzwellende geluk en voor de finish gulzig binnenpretjes deelde met de buitenwereld.

Aanvallend gereden, zoals altijd, als hij dat ook maar even kan. Gewonnen dus. Beloond voor zijn wezen als sporter. Heerlijke renner. Nooit saai. Topsport ook laten zien als wat het is, wat het kan zijn, zeker voor de kijkers thuis: entertainment. Kun je elke week een column over schrijven, over Van der Poel. Elk jaar een boek. Een serie als Het aanzien van, en dan het Van der Poel-jaar.

De aanval, de sport op zijn best, was sowieso de beste verdediging tegen het chagrijn, na de week van de aansteker op de kale schedel van Davy Klaassen tijdens Feyenoord - Ajax, en veel meer ongein met supporters, veel te veel, met een eeuwig afschuiven als vast element van de giftige cocktail. Wie zijn erger, of vervelender, of gewelddadiger? Supporters van club A of B? Maar weet je nog wat zij deden, toen en toen. Met andere woorden: de ergernis, de wanhoop, het gevoel eindeloos te dwalen door een vicieuze cirkel, het getetter, de aangescherpte maatregelen, en nu maar afwachten hoe het verder loopt.

Maar toen moest het mooiste dus nog komen: de 4-0 van aanstaand kampioen Feyenoord, thuis tegen RKC, de fenomenale treffer van Igor Paixao, waarmee het hele verhaal van het aanstaande kampioenschap van Feyenoord in een notendop is verteld. Schitterende kampioen. Ploeg met techniek, overzicht, speelsheid en aanvallend vermogen. Samenwerking. Verschillende uitblinkers.

Een ploeg bovendien die veel beter is dan menigeen denkt. Natuurlijk, trainer Arne Slot heeft fors de hand in het succes, bijvoorbeeld omdat hij van soms redelijk luie, afwachtende spelers lopende vechters heeft gemaakt. Maar vooral: wie zo combineert als Feyenoord voor de 4-0 zondag, kan gewoon erg goed voetballen.

Zoals dat ging: Orkun Kökcü speelt zich op eigen helft knap vrij en plaatst de bal naar linksachter Quilindschy Hartman, die in één keer verlengt, naar voren. Hup, daar is Mats Wieffer, de middenvelder die tal van eindjes aan elkaar knoopt. Ineens is hij daar, met een pass met links naar de buitenkant. Inmiddels is Kökcü doorgelopen om de bal met een dropkick richting centrum te verplaatsen. Sebastian Szymanski heeft al vanuit zijn ooghoeken gezien dat op rechts de ruimte ligt en verlengt de bal ineens met een soort raketschot. Santiago Giménez neemt de bal aan, gebruikt zijn lichaam goed om een verdediger af te troeven en verrast met een hakje, waarna Paixao de bal aanneemt en inschiet met links.

Kun je honderd keer naar kijken, naar die goal. Ben je die aansteker alweer bijna vergeten. Het is in mijn ogen het doelpunt van het jaar. Het is tevens de totaalervaring die het spel van de aanstaande kampioen kan zijn.