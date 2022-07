Een Deen met een snor die snot en andere vuiligheid effectiever afvoert dan een kale bovenlip

Het peloton is net vertrokken uit ­Vejle. Livebeelden zijn er nog niet, maar ik begrijp uit het schriftelijke liveverslag dat Magnus Cort Nielsen met bollentrui al als een voetzoeker uit de startblokken is geschoten. In zijn dooie eentje heeft hij een voorsprong van vijf minuten bij elkaar gefietst. Het verslag meldt: ‘Geen steun, maar ook geen tegenstand voor Cort’.

Magnus Cort Nielsen heeft een blonde snor. Het is meer een blonde borstel. Mijn opa, de vader van mijn moeder, had ook zo’n snor. Als heel jong kind was ik er bang voor, ik zag er een wapen in. Een kus van mijn opa deed pijn. Iets later begreep ik meer van opa’s snor. De lijnen ervan gaven hem een lach, ook al was die er niet. ‘Opa Snor’, zo noemden mijn zussen en ik hem liefkozend.

Genoeg over mijn opa’s snor. Wanneer Magnus Cort Nielsen als eerste bovenkomt op het eerste gecategoriseerde heuveltje van deze derde en laatste etappe op Deens grondgebied is zijn voorsprong in het bollenklassement dusdanig gegroeid dat hij de trui zal meenemen naar Frans gebied. Dat moet lukken.

De eerste livebeelden komen door. Behalve de snor van Cort Nielsen valt er weinig te beleven. Ik zie hoe de Denen opnieuw massaal zijn uitgerukt om hun wielerliefde te belijden. Cort Nielsen beweegt zich tussen twee hagen landgenoten die het geluid van een straaljager imiteren. De Denen, zo ken ik ze niet.

Ik herinner me een voorval uit een etappe van de Ronde van Denemarken van 1987. Massasprint. Debuterend professional Michel Cornelisse is ambitieus en gooit zich elke dag als een mens zonder zorgen tussen de gevestigde sprintcracks. Uitbollend na de meet zie ik hoe mijn ploegmaat Eddy Planckaert - een heuse sprinter - als een aap op de rug van Cornelisse springt.

Er wordt geschreeuwd, er wordt geslagen. Het begon eruit te zien als een knokpartij op een dorpskermis na veel bier. Niet netjes allemaal, en de sport onwaardig natuurlijk, maar wat me het meest verbaasde, en het meest op mijn lachspieren werkte, was de reactie van het Deense publiek achter de dranghekken.

Eerste rang stonden ze, ik zie het zo weer voor me. Er was helemaal geen reactie. Met de armen over elkaar hingen ze daar. Ik bevond me in een sketch van Monty Python’s Flying Circus: O, dan moet dit wielrennen zijn.

Magnus Cort Nielsen met zijn kittige snor is op weg naar de finish in Sønderborg. Sønderborg zal hem worst wezen, een massasprint wordt het toch. De hallucinante oorlog tussen de topsprinters is niet de zijne. Sønderborg wordt een online casino. De oorlog om de bollen wordt voorlopig vermomd als vredespact.

Ik sluit overigens niet uit dat binnenkort wetenschappelijk bewezen wordt dat een snor snot en andere vuiligheid effectiever afvoert dan een kale bovenlip.