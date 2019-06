Net als in Europa is het continentaal kampioenschap in Azië het strijdterrein van de subtop. Spelers als de Indiase oud-wereldkampioen Vishy Anand en de Chinees Liren Ding zetten hun ratingpunten niet op het spel in een riskant toernooi met jonge, sterke tegenstanders die dromen van toetreding tot de elite en daarbij matige condities voor lief nemen.

Het recente, door de Vietnamees Le Quang Liem gewonnen kampioenschap in de Chinese stad Xingtai zou amper aandacht hebben gekregen als in dat toernooi niet een wonderschone partij was gespeeld. De Indiër Murali Karthikeyan versloeg het aanstormende Iraanse talent Alireza Firouzja met een dameoffer van de buitencategorie. In ruil voor het machtigste stuk van het bord kreeg Karthikeyan een loper en een paard, die in het vervolg van de partij oppermachtig bleken.

Er zijn vele praktijkvoorbeelden waarin de dame het moest afleggen tegen twee lichte stukken, al bleek bij de analyse meestal dat de verliezer een kans had gemist om het offer te weerleggen. Op de parel van Xingtai valt nauwelijks iets aan te merken.

Karthikeyan (20) heeft vooral in toernooien buiten Europa een respectabele erelijst opgebouwd. Hij werd tweemaal kampioen van India en in 2011 en 2013 veroverde hij wereldtitels bij de junioren tot 12 en 16 jaar.

Firouzja – Karthikeyan

Xingtai 2019

1.d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. h3 0-0 6. Le3 c5 7. Pf3 Da5 8. Pd2 cxd4 9. Pb3

9 ... Dxc3+!

Een moedig besluit. Karthikeyan vertrouwt erop dat de controle over de zwarte velden hem voldoende compensatie geeft voor het verlies van de dame.

10. bxc3 dxe3 11. f3

Voor de hand liggend, maar misschien is 11. Ld3 exf2+ 12. Kxf2 sterker.

11 ... Ph5 12. Dc1 Lh6

Wit zou niets te vrezen hebben als de

h-pion op h2 in plaats van h3 stond. Nu neemt zwart bezit van het belangrijke veld f4.

13. g4 Pf4 14. Kd1 Pe6 15. Kc2 Pc6 16. h4 Lf4 17. Dd1 Pe5 18. Pc1 Ld7 19. a4 Tac8 20. Pe2 Lh6 21. g5 Lg7 22. Lh3 Pxf3 23. Dd3 Pe5 24. Dxe3 Pxc4 25. Df2 Tc5 26. Thb1 Lc6 27. Lg2 f5!

Pas nu alle stukken optimale posities hebben ingenomen, opent zwart de stelling.

28. gxf6 ep Lxf6

Diagram rechts

29. Tf1

In arren moede besluit wit de dame terug te geven. Ook na 29. Dg3 Le5 30. Dh3 Ld7 heeft hij geen verdediging.

29 ... Lxc3 30. Dxc5 Pxc5 31. Txf8+ Kxf8 32. Kxc3 Pe5

Met vier pionnen voor de kwaliteit is de winst eenvoudig.

33. a5 Pxe4+ 34. Lxe4 Lxe4 35. Pd4 Ld5 36. Pb5 a6 37. Pc7 Lc6 38. Tf1+ Kg7

39. Pe6+ Kh6 40. Tf8 Kh5 41. Th8 h6

42. Th7 Kxh4 43. Txh6+ Kg4 44. Pd4 Kg5 45. Th2 Ld5 46. Te2 Kf4 47. Tf2+ Pf3

48. Te2 e5 49. Pc2 Le4 50. Pe3 d5 51. Kb4 Pd4 52. Te1 Kf3

Wit geeft op.