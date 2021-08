Een dagje Vuelta is in hoog tempo fietsen, hitte, een val, een achtervolging en een sprint

De Deen Magnus Cort Nielsen (links) wint donderdag de twaalfde etappe. Beeld AFP

Een etappe in de Ronde van Spanje hoeft niet het klassement overhoop te gooien om spectaculair te zijn. En dat was de twaalfde Vueltarit van Jaén naar Córdoba in Andalusië, zonder dat er iets aan de algemene rangschikking veranderde. De finishplaats geldt als de warmste stad van Europa en de thermometer gaf daar donderdag 41 graden aan. Ondanks de hitte werden de eerste 100 kilometers in minder dan twee uur afgelegd.

Met nog ruim 50 kilometer te gaan was er spektakel van de verkeerde soort. Voorin het peloton, waar doorgaans alle klassementsrenners zitten om niet opgehouden te worden bij een eventuele valpartij, gleed de Nederlandse renner van Ineos-Grenadiers, Dylan van Baarle, weg in een bocht. Van Baarle is meestal voorin te vinden om zijn twee kopmannen Egan Bernal en Adam Yates uit de wind te houden. Die laatste nam de Nederlander mee met zijn schuiver, alsmede Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic en flink wat renners van Movistar en Astana.

Ze belandden allemaal in de berm waar ongelukkig genoeg een hek met dubbel prikkeldraad stond. Roglic en Yates konden dankzij hun ploegen weer vooraan aansluiten, maar Van Baarle, die in de vorm van zijn leven is, kwam als laatste binnen op 22 minuten, in gezelschap van olympisch wegkampioen Richard Carapaz die een monumentale offday had.

Toen Roglic, de favoriet voor de winst in deze Vuelta, zijn plek vooraan weer gevonden had, was duidelijk dat etappe 12 geen veranderingen in het klassement zou aanbrengen. De Noor Eiking hield zijn rode trui en Roglic blijft de favorieten aanvoeren.

Strijd om de ritwinst

Het wielerspektakel donderdag ging dan ook om de ritzege. Vier renners, onder wie DSM-kopman Romain Bardet, waren vooruit en hadden 8 kilometer voor het einde 33 seconden voorsprong. Die kunnen we hebben, dachten de twee renners die getipt waren om de etappewinst te strijden: Matteo Trentin van UAE en Michael Matthews van BikeExchange.

Beiden gaven hun complete ploegen opdracht het gat met een uiterste inspanning dicht te fietsen. Dat lukte, zij het dat enkele renners zich daarbij bijkans bewusteloos leken te rijden. In de laatste kilometer lag er immense druk op Trentin en Matthews om het ploegoffer te belonen. Maar opeens schoven de twee zuurstokkenroze shirts naar voren van Jens Keukeleire en Magnus Cort Nielsen van EF Education. Een dag eerder sneuvelde Cort Nielsen nog vlak voor de finish. Nu werd hij, volgens afspraak bij het ontbijt, tot kort voor de streep op sleeptouw genomen door Keukeleire. Daarmee won de Deen zijn tweede etappe deze Vuelta. ‘Was het lang genoeg?’, vroeg de Belg aan zijn ploeggenoot na de finish. En Matthews en Trentin? Die eindigden als derde en vierde.