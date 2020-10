Een dagje helikopterview van bondscoach Frank de Boer

Frank de Boers eerste training met Oranje. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo verloopt dus de maandag in Zeist. Eerst het welkomstpraatje van de nieuwe bondscoach, Frank de Boer. Even voorstellen. Dan testen op het virus, voor de zoveelste keer bij de profs. Praten met de pers, die verplicht mondkapjes draagt op de KNVB-campus. Aanvoerder Virgil van Dijk: ‘Je moet heel erg op jezelf passen. Op de club hebben we al coronagevallen gehad.’ Hoe dat dan kan, met al die bubbels? ‘Geen flauw idee. Kinderen gaan naar school. Die kunnen je thuis ook infecteren. Je weet het niet. Mondkapjes, handen wassen, afstand houden, je doet alles om gezond te blijven.’ Zo vaak zijn ze getest en toch sluipt het virus door de mazen door.

Ze zijn allemaal gekomen naar Zeist, de internationals, uit alle windstreken, en dat is al heel wat, met her en der in Europa teams die met zijn allen in quarantaine gaan. De sport zigzagt tussen de hindernissen en bedreigingen van het virus door. Frank de Boer observeert vooral tijdens de eerste training, als de plensbui net is verdwenen en een flauw zonnetje het zwerk verlicht. ‘Ik heb een helikopterview.’ De armen zijn de ene keer voor de borst geslagen, of anders liggen de handen samengevouwen op de billen. Af en toe steekt hij ze in de zakken. Assistent Dwight Lodeweges praat en legt uit.

De Boer lacht achter de tafel om de verspreking van een verslaggever die hem Ronald noemt. Dan ratelen de camera’s, om het alternatief voor de denkfrons in beeld te vangen. Het is maandag middernacht ook het einde van de transfermarkt, en een dag later in Nederland. De Boer zelf verdween in 1999 met broer Ronald uit het trainingskamp van Ajax, toen ze op het laatste moment een contract bij Barcelona tekenden. Het is, als hij maandag spreekt, nog steeds onduidelijk of Memphis Depay naar Barcelona vertrekt. Dan moet eerst Dembélé worden verkocht. ‘Memphis is gewoon hier’, constateert De Boer voor de training.

Frank de Boers eerste training met Oranje. De bondscoach controleert een balletje. Virgill van Dijk doet zijn oefening. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Anderen, die net zijn getransfereerd, moeten hun draai nog vinden. Van de Beek speelt nauwelijks bij Manchester United. ‘Donny moet even zijn plek vinden.’ Calvin Stengs, schoonzoon van De Boer, neemt de plaats in van de geblesseerde Mo Ihattaren, terwijl Stengs geschorst is na een rode kaart bij AZ. Hij is ook opgeroepen omdat hij ‘de toekomst’, vertegenwoordigt. Doelmannen dan. Jasper Cillessen is reserve bij Valencia, Tim Krul speelt in de Championship met Norwich en Marco Bizot van AZ blunderde zondag als een pupil in het spektakelstuk tegen Sparta, maar De Boer wil hem niet meteen ‘afrekenen.’ Ook Kevin Strootman is nog steeds bij de selectie. Hij speelt nauwelijks in Oranje, maar hij is toch belangrijk in het groepsgebeuren, weet De Boer uit overlevering.

Zo is iedereen met zijn eigen verhaal gekomen. Met Atalanta gaat het geweldig, Liverpool kreeg een ongenadig pak op de broek van Aston Villa (7-2) en heeft al elf goals tegen in de competitie. Verdediger Van Dijk krijgt vanzelfsprekend vragen of de honger weg is, na de winst in de Champions League en het kampioenschap. ‘Nee. We moeten nu vooral rustig blijven. Dit mag nooit meer gebeuren.’

Bijna alles heeft iets vreemds, en dan is er ook nog de saillante discrepantie tussen het duel met Mexico, woensdag in de Arena, en de wedstrijden in de Nations League. Naar Bosnië (zondag) gaan alleen een paar tv-verslaggevers en een journalist van het ANP mee, want wie terugkeert moet tien dagen in quarantaine. De wedstrijd tegen Italië is in Bergamo, de officieuze hoofdstad van corona in het voorjaar.

Het duel met Mexico is een commerciële uitspatting, behorend tot het verdienmodel van de KNVB, deels van waarde ontdaan omdat er geen publiek mag komen. De duels met Bosnië en Italië zijn belangrijker, maar de wedstrijd tegen Mexico is het debuut van De Boer, dus dat is voor hemzelf van emotionele waarde. Hij zal, mede op verzoek van clubs, spelers sparen. En Hirving Lozano van Mexico doet helemaal niet mee, want hij mag Napels niet verlaten vanwege corona. In die omstandigheden zal De Boer trachten de lijn van Ronald Koeman door te trekken. Van Dijk nochtans: ‘We hebben er veel zin in.’