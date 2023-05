Een dag na zijn val fietst Evenepoel als een patron naar Napels

Remco Evenepoel houdt een balletje hoog tijdens de presentatie van de ploegen voor de zesde etappe van de Giro, donderdag in voetbalgek Napels. Beeld ANP / EPA

Een kneuzinkje hier, een schaafwondje daar, zo bagatelliseerde Remco Evenepoel zijn verwondingen voor de start van de zesde etappe van de Ronde van Italië, een ronde om de Vesuvius van en naar Napels. Een meevaller voor de Belg, want een dag eerder was hij op volle snelheid hard gevallen en richting hotel verdwenen met, zei hij, ‘erg veel pijn’.

Maar met het weer klaarde ook het humeur op van de wereldkampioen. ‘Ik heb de minimale schade die je aan zo’n val kunt overhouden’, vertelde hij opgewekt nadat hij als voormalige aspirant profvoetballer van Anderlecht en PSV, op zijn sokken een bal 14 keer hoog had gehouden – Napels is nog altijd in feeststemming door het landskampioenschap van Napoli. ‘Eigenlijk is er helemaal geen probleem’, concludeerde Evenepoel tot vreugde van wielerminnend België.

Dat was geen toneelstukje, bleek in de etappe, die niet, zoals voorspeld, werd geteisterd door regen en bliksem. Als een ware patron reed het 23-jarige talent de hele dag vooraan in het peloton, niemand durfde het aan met een aanval zijn toestand te testen. Steeds was Evenepoel omringd door bijna al zijn ploeggenoten van Soudal-QuickStep. Maar die zijn, zei Vincenzo Nibali tamelijk plompverloren tegen Eurosport, niet zo goed.

De Haai van Messina is zo’n voormalige toprenner die bij de start van een rit in een grote ronde – hij won ze alledrie – rondhangt en desgevraagd commentaar geeft. Door zijn zwakke Quick-Step-ploeg, voorspelde Nibali, komt de ongenaakbaar ogende Evenepoel ergens in de laatste 47 omhooglopende kilometers van de etappe van vrijdag alleen te zitten. Dat wordt een probleem voor de man in de regenboogtrui als Ineos en Jumbo-Visma in overtal zijn.

De uitdaging in de finale van rit zes op donderdag zat hem dan weer in de kwaliteit van de weg in de laatste pakweg 20 kilometers door de straten van Napels. Het is geen sinecure om daar op je fiets te blijven zitten. Door het uitblijven van de regen bleef de renners een herhaling van de chaos van een dag eerder echter bespaard.

De Deense wereldkampioen van 2019, Mads Pedersen, won de massasprint na sterk voorbereidend werk van Trek-ploeggenoot Bauke Mollema. De Nederlander is deze Giro op jacht naar een etappezege om een in het profwielrennen begerenswaardige trilogie vol te maken: een ritzege in elke grote ronde.

Hoe Evenepoel het pokdalige Napolitaanse wegennet was doorgekomen? ‘Top’, zei hij. ‘Ik heb goed kunnen losrijden vandaag.’ En in de richting van sceptici zoals Nibali: De pijn is maar oppervlakkig. Het zal mij morgen in de bergrit geen parten meer spelen.’