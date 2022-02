Een ‘compleet andere' auto en een nieuwe status: eerste werkdag van wereldkampioen Max Verstappen draait vooral om wennen

Max Verstappen van Red Bull Racing in de RB18 tijdens de eerste testdag op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya voorafgaand aan de start van het Formule 1-seizoen. Beeld ANP

Hij stond er opeens. Met een zwarte zonnebril voor zijn ogen, een lange beige jas om zijn schouders en met de handen in de zakken. Direct ging alle aandacht van de fotografen die zich toch al hadden verzameld voor de garage van Max Verstappen naar die persoon, een kwartier nadat Verstappen zijn eerste kilometers van het seizoen had gereden.

Het bleek niemand minder dan zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. De Brit wilde graag even met eigen ogen zien in welke auto zijn rivaal dit seizoen rijdt. Het was overduidelijk: bij de officieuze aftrap van het nieuwe Formule 1-seizoen bij de testdagen in Barcelona ging alle aandacht naar de man die ruim twee maanden eerder in Abu Dhabi wereldkampioen werd.

Woensdag, om exact 09.00 uur, stuurde voor het eerst een Nederlander als F1-wereldkampioen zijn auto een circuit op. Nummer 1, voor het laatst gebruikt in de koningsklasse door Sebastian Vettel in 2013, stond vetgedrukt op de zijkant en neus van Verstappens bolide. Zijn nieuwe helm had gouden accenten gekregen, net als zijn raceschoenen. Er was maar één wereldkampioen, straalde Verstappen uit in Barcelona.

Goed bevallen

En na 147 rondjes in de zon op het circuit van Catalonië – goed voor zo’n 685 kilometer – stapte hij rond 18.00 uur monter uit. De kennismaking met zijn ‘compleet andere’ auto was hem goed bevallen. ‘Alles werkte prima vandaag, dus het was een goede start’, zei hij.

Kort daarna liep hij ontspannen, met de afdruk van zijn helm nog in zijn gezicht, naar zijn teamgebouw. Het onderstreepte dat Verstappen de winter goed was doorgekomen na het veelbesproken slot van vorig jaar, waarbij hij in de laatste ronde Hamilton kon inhalen dankzij een omstreden besluit van wedstrijdleider Michael Masi.

Eerder had hij al gezegd dat hij geen nacht wakker had gelegen van de manier waarop hij de titel pakte. Hij had het kampioenschap verdiend, vond Verstappen. Sterker: als hijzelf niet zoveel pech zou hebben gehad, was hij lang voor Abu Dhabi al wereldkampioen geweest.

Wel had het langste Formule 1-seizoen ooit hem uitgeput. Van een huldiging moest hij niets weten. Enkel bij het prijzengala van de FIA in Parijs gaf hij nog acte de présence. Daarna stapte hij uit schijnwerpers. Eerst bij zijn schoonfamilie in Brazilië en vervolgens in Miami, ver weg van de plekken op de wereld waar hij niet over straat kan.

Volop bezig met nieuwe seizoen

Pas half januari verschenen de eerste hardloop- en trainingsfilmpjes op zijn socialemedia-kanalen, waaruit bleek dat hij volop bezig was met het nieuwe seizoen.

Of Verstappen in staat is om zijn titel te prolongeren, is nog compleet onduidelijk. Zijn wagen is zo’n beetje op ieder punt anders dan de bolide waarmee hij kampioen werd. De Formule 1 heeft de autoregels compleet overhoop gegooid, met als doel de verschillen tussen teams te verkleinen en auto’s te creëren die elkaar makkelijker kunnen inhalen. Dat tezamen moet races spannender maken.

Of dat lukt, moet blijken. Zo zijn de teams volop bezig om mazen in de nieuwe regels te vinden. Red Bull toonde twee weken geleden bij de onthulling van Verstappens RB18 bijvoorbeeld een nietszeggend showmodel van de 2022-auto. Pas woensdag was er een glimp van Verstappens ‘echte’ RB18 te zien. Het verklaard ook waarom Hamilton in de vroege ochtend naar de bolide kwam kijken.

Weer anders

Renstallen pogen eventueel revolutionaire vondsten zo lang mogelijk voor elkaar verborgen te houden. Volgende maand, bij de laatste test en daaropvolgende seizoenstart in Bahrein, zal Verstappens auto er weer anders uitzien.

Daar komt bij dat de drie testdagen in Barcelona door de Formule 1 niet eens formeel als test zijn aangemerkt, maar als een zogenoemde ‘shakedown’; een eerste kennismaking met de nieuwe bolides. Dat betekent dat er langs de baan niet gefilmd wordt, de test niet live te volgen is en dat er geen publiek bij aanwezig mag zijn.

Dat Verstappen in de loop van de woensdagochtend even door de grindbak moest, werd dus enkel door een handjevol journalisten en fotografen gezien. Voor Verstappen draaide zijn eerste echte werkdag als wereldkampioen vooral om wennen. Allereerst aan zijn nieuwe auto, maar ook aan zijn nieuwe status. En dat kon woensdag perfect in Barcelona.