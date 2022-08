Een combinatie van goede genen, bananen en enorm fanatisme

Ralf en Rik Rienks, twee leden van de vier zonder, na het behalen van het zilver. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Bij het roeien is het doorgaans moeilijk om vanaf de tribune in te schatten wie er aan de leiding gaat op de twee kilometer lange baan. Maar zondagmiddag is dat bij de vrouwenskiffs bepaald niet het geval. Karolien Florijn ligt dusdanig ver voor dat zelfs van grote afstand al te zien is dat ze gaat winnen. Haar succes wortelt in een combinatie van haar bijna maniakale inzet en haar genen.

De 24-jarige skiffeuse is de dochter van Ronald Florijn, lid van de gouden Holland Acht tijdens de Olympische Spelen in Atlanta in 1996 en met Nico Rienks ook olympisch kampioen in Seoul in 1988.

Met haar ruime zege in 8.01,43 is Karolien Florijn de succesvolste, maar niet het enige roeiende kind van die roeigrootheden. Er zijn er meer op de Regattastrecke in Oberschleißheim. Haar broer Finn maakte deel uit van de dubbel-vier, die de finale niet haalde. Zij hebben hun roeitalent overigens niet uitsluitend van hun vader. Moeder Antje Rehaag werd voor Duitsland wereldkampioen in de acht in 1994. In de gezichten van de kinderen zijn de trekken van hun ouders te herkennen.

En dan waren er op de Duitse roeibaan ook nog de broers Rik en Ralf Rienks, zonen van Nico Rienks. Zij behaalden met Ruben Knab en Sander de Graaf zilver in de vier zonder stuurman in München. Met 6.17,69 moesten zij zaterdag iets minder dan twee seconden toegeven op de Britse winnaars die tot 6.15,43 kwam.

Met zijn tweeën waren Rienks en Rienks voorgaande jaren actief in de dubbel-twee. Daarin haalden ze net niet de nationale selectie voor de internationale titeltoernooien, al was dat volgens sommigen onterecht. Nu zijn ze er in München voor het eerst wel bij.

Karolien Florijn wint het goud op de skiff. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Zo’n vijf jaar geleden besloten ze met zijn tweeën te proberen de roeitop te bereiken. ‘Sindsdien zijn we nooit meer uit elkaar geweest en nu tot hier gegroeid. Altijd samen’, zegt de 25-jarige Ralf. Hij zat in de boeg, zijn broer aan de andere kant van de boot. ‘Op slag’, heet dat. De slagman bepaalt het ritme. De andere twee mannen leveren vooral brute kracht. ‘Het is een mooie sandwich met veel power erin’, zegt Rik.

Dat ze met hun achternaam de aandacht trekken vinden beide mannen geen probleem. ‘Voor de buitenwereld is het interessant, maar intern is er niets geks aan’, zegt Rik, die met 27 jaar de oudste is. En van druk vanuit huis om te gaan roeien hebben ze nooit last gehad. Ralf: ‘Het roeien is ons nooit opgelegd, maar ik denk wel dat we de sport wel als iets positiefs hebben meegekregen.’

Alleen maar huilen

Bij de familie Florijn probeerde vader Ronald zelfs nog even om zijn kinderen een andere kant op te sturen. Zijn dochter ging als jong meisje op tennis. ‘Maar dat was alleen maar huilen’, vertelt haar twee jaar jongere broer. Na een uitstapje bij vechtsporten belandde Karolien toch in de roeiboot. ‘Mijn zus was meteen heel goed. Toen dacht ik: shit, dat wil ik ook.’

Als kinderen van de Holland Acht zagen de Rienksen en Florijnen elkaar zo nu en dan, als hun vaders elkaar opzochten. Dat ze nu zoveel jaren later allemaal op de EK varen, vindt Finn Florijn een mooi gegeven. ‘We proberen allemaal onze eigen carrière op te bouwen, zonder alleen maar herinnerd te worden aan onze ouders’, zegt hij.

Niet dat hij het vervelend vindt dat zijn ouders vaak ter sprake komen. ‘Wij zijn het net als de Rienksen wel gewend en vinden dat geen probleem’, zegt hij. Zijn zus geeft er een positieve draai aan. ‘Het is best handig. Iedereen kent je meteen al een beetje.’

Eenzame bestaan op het water

Florijn bouwde al nadrukkelijk aan een eigen carrière en een eigen naam. In Tokio roeide ze met Ellen Hogerwerf, Ymkje Clevering en Veronique Meester naar het zilver in de ‘vier-zonder’. Dit seizoen stapte ze over naar de skiff en toonde zich onverslaanbaar in die eenpersoonsboot. Dat eenzame bestaan op het water ligt haar wel. ‘Ik houd ervan dat ik zelf de controle heb’, zegt ze.

Voor haar broer is dat anders. Hij was als skiffeur in Tokio, al bracht hij na de voorrondes geen moment meer in de boot door, maar uitsluitend in het isolatiehotel. Hij had covid opgelopen. ‘Mijn moeder zegt dat ik meer een ploegroeier ben.’ Hij denkt dat ze gelijk heeft. Hij vindt het fijner met teamgenoten op het water.

Fysiek hebben ze wel wat van haar ouders meegekregen, denkt Karolien Florijn. ‘Ik heb wel een bepaalde lichaamsbouw die redelijk gunstig is.’ Maar dat is niet het enige. Ze is vooral waanzinnig fanatiek. Dat geldt evenzeer voor haar trainingsethos als het aantal bananen dat ze verorbert. Meer dan zeventig per week, een moyenne van zo’n tien per dag. ‘Ik probeer er alles aan te doen dat iets lukt. Ik ben daar extreem in.’ Misschien is dat wel veel belangrijker dan haar genen.