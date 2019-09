Een buiging en een opbeurend gesprek voor Van Dijk en De Ligt, het centrale duo van Oranje

Bondscoach Ronald Koeman boog maandag voor Virgil van Dijk. Met Matthijs de Ligt voerde hij een opbeurend gesprekje. Vrijdag vormen de twee het verdedigingsduo tegen Duitsland, in de EK-kwalificatiereeks.

Van Dijk is gelauwerd en gelouterd bij Liverpool. De Ligt is ontgroend en bestookt met kritiek bij Juventus. Terwijl de sproeier het trainingsveld in Zeist beregent, staan Van Dijk en De Ligt gelijktijdig de pers te woord, op de dag dat Oranje bijeenkomt voor uitduels met Duitsland (vrijdag) en Estland (maandag). De een ontving de UEFA-prijs als beste voetballer van het Europese seizoen en is maandag genomineerd voor de soortgelijke onderscheiding bij de FIFA, weer met Messi en Ronaldo als tegenstanders.

Van Dijk is vereerd dat een verdediger de prijs won. Dat hij beter is dan Messi zal hij nooit beweren, maar dat ze kwaliteiten van een verdediger zien, vervult hem van trots. Hij maakt voorzichtige grapjes over de rivalen Ronaldo en Messi, die voor de bühne afspraken samen te eten. ‘Ik hoef niet mee. Dan haal ik die award wel op.’ En nadat bondscoach Ronald Koeman voor hem had gebogen, na binnenkomst bij de KNVB in Zeist maandag, lachte Van Dijk en dankte hij Koeman voor diens aandeel in het succes. Want de bondscoach haalde hem destijds naar de Premier League, naar Southampton, en maakte hem aanvoerder van Oranje. Altijd benadrukt Van Dijk de teamkracht. ‘Mijn clubtrainer Klopp had ergens laten weten: de prijs is voor de hele ploeg. Virgil gaat hem alleen even ophalen.’

Schuldig

Naast Van Dijk staat dus De Ligt, aankoop van bijna 75 miljoen, zaterdag in de basis tegen Napoli omdat Chiellini geblesseerd was geraakt. Schuldig aan drie doelpunten in de met 4-3 gewonnen kraker. Veroordeeld door de bikkelharde Italiaanse pers. De Ligt, rustig, afgewogen en zelfkritisch. ‘Ik kijk naar punten die beter kunnen. Zestig minuten speelde ik prima. Daarna waren er details die beter moeten. Dat weet ik. Soms krijg je lovende kritieken, nu negatief. Ik maak me daar niet zo druk om.’

Koeman beoordeelde alleen de goal van Lozano als werkelijke fout van De Ligt. De andere treffers vielen na voorzetten waarbij de 20-jarige verdediger het duel van de tegenstander in zijn nabijheid verloor. De Ligt: ‘Het gaat erom dat ik het bij alle drie de goals beter had kunnen doen. Natuurlijk zijn er dingen anders dan ik gewend was. Bij zo’n indraaiende vrije trap bijvoorbeeld, is het een kwestie van allemaal tegelijk teruglopen. Ik ging op een later moment terug. Dat moet ik aanpassen.’ Bij Ajax bleven de verdedigers verder van de goal bij spelhervattingen.

Koeman benadrukte dat het lastig is, de eerste tijd na de verhuizing naar het buitenland. ‘Men doet iets te makkelijk over veranderingen. Ik weet nog dat we bij Barcelona mijn eerste wedstrijd met 2-0 verloren. De kritiek was toen ook: wie hebben we nu gehaald.’ Volgens hem zijn De Ligt en ook Frenkie de Jong, die bij Barcelona op een andere positie speelt dan bij Ajax, goed en wijs genoeg om zich door die aanpassingsfase heen te werken. ‘Frenkie speelt daar wat aanvallender dan bij Ajax en het Nederlands elftal. Busquets is er al zijn hele leven. Het is ook een ontwikkeling om je positie te veroveren.’

Aanpassen kost tijd. De Ligt: ‘Het zou raar zijn als deze wedstrijd me mijn hele leven zou achtervolgen.’ Koeman stelde ook dat hij De Ligt bij zijn debuut dan toch als rechter centrale verdediger had opgesteld, wat hij gewend was bij Ajax. De Ligt zelf: ‘Dat moet niet heel veel uitmaken. Ik moet op beide posities kunnen spelen.’

Centrum

Met Van Dijk zal hij vrijdag het verdedigingscentrum vormen. Dan is Van Dijk de linker centrale verdediger, De Ligt staat rechts in het midden. Voor het eerst sinds zijn vertrek naar Juventus is De Ligt terug in Nederland. ‘Nu pas merk ik hoeveel op me is afgekomen, hoeveel is veranderd en wat dat doet. Het is een soort realitycheck. De druk is hoog, de verwachtingen zijn hoog. Dat is logisch als je voor zo veel geld wordt gekocht. De laatste anderhalve maand leefde ik in Italië in een soort bubbel. Ik heb daarover niet echt kunnen nadenken. Ik heb met veel mensen gesproken. Ze zeiden dat het bijna een jaar kan duren voordat je echt bent aangepast. Dat wil niet zeggen dat ze niet presteerden in die tijd. Voor mij is het belangrijkst dat ik sinds mijn vertrek bij Ajax een betere speler ben geworden. Dat kan ik al meten en weten. Als je elke training tegen topspitsen staat en met topverdedigers verdedigt, merk je dat je stappen maakt.’

En hij lacht weer. Want uiteindelijk won Juventus met 4-3 van Napoli. ‘Iedereen was heel blij.’