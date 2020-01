Een brandweerwagen in de Tour Down Under

Ik moest er eerst erg om lachen, om de woorden van Koen de Kort. Hij zei: ‘Ik weet van andere jaren dat er altijd een brandweerwagen achter het peloton aanrijdt, voor als er iets gebeurt’. Dat wist ik dus niet. Een wielerkoers associeer je niet direct met brandgevaar. Maar in Australië schijnt een brandweerwagen achter het peloton de gewoonste zaak van de wereld te zijn.

De vraag is natuurlijk of de brandweerwagen voor of achter de bezemwagen rijdt. Misschien ís de brandweerwagen wel de bezemwagen.

Koen de Kort is een gewaardeerde knecht in team Trek-Segafredo. Omdat Koen sinds jaren zijn seizoen voorbereid in het klimaatvriendelijke Australië – zijn echtgenote komt er vandaan – werd hij door de NOS gepolst over de situatie ter plekke. Over het vuur dus dat maar niet wil doven.

Koen ziet het somber in: ‘De zomer moet nog beginnen’.

Australië brandt zoals het nog nooit gebrand heeft. Hadden bosbranden voordien een min of meer ecologische functie, nu trekt het vuur elke intellectuele rechtvaardiging leeg. Het vuur kun je dat niet kwalijk nemen. Vuur is in essentie altijd oprecht.

Ik lees dat de Australische premier Morrison, een om economische redenen persistent klimaatontkenner, het toch niet onmogelijk acht dat het alomtegenwoordige vuur iets te maken zou kunnen hebben met een klimaatoprisping.

Als het vuur maar lang genoeg brandt ontwaakt zelfs een premier uit zijn ideëel somnambulisme. Althans voor de bühne.

Australië is in nood. Vooral onschuldige dieren worden geroosterd. De rest is verzekeringswerk.

Het verbaasde me geenszins dat vanuit de sportwereld talloze initiatieven werden ontplooid om de nood te ledigen. Die en die tennisser schonk een luttel bedrag per ace, die en die loper een paar cent voor elke aflegde pas. En dat terwijl een welvarend land als Australië de nood uit een uitpuilende schatkist zomaar kan opvangen.

Sporters zijn erg begaan met het gastland waarin ze opereren. In een filmpje op YouTube zag ik hoe tennisster Nadal vanuit een helikopter een paar prachtige stranden inspecteerde in de aanloop naar de ATP Cup. Het waren van die stranden waarop elke sterveling zich wou willen neervlijen.

Het onschuldige en jolige filmpje had iets aanmatigends: pas wanneer je zo groot bent als Nadal hoef je niet meer op dat stomvervelende strand te gaan liggen om het ten volle te kunnen waarderen. Kortom, het gezichtspunt van Nadal was een gezichtspunt dat niemand anders kon hebben, maar dat de perspectief opende voor iedereen die hoop had.

In het filmpje presenteerde Nadal zich vooral als de keizer zonder kleren.

Terug naar Koen de Kort. Binnenkort gaat hij het wielerseizoen openen in de Tour Down Under. Zoals hij het gewend is zal een brandweerwagen hem vergezellen. Maak er maar twee van, zou ik willen voorstellen.