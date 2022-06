Een bloemetje voor de politieagent die met een stalen pijp werd geslagen

Dat was de afgelopen weken weer een paar keer lachen met Louis van Gaal, in het overbodige en niet bijster interessante nagerecht van het seizoen. Hij ging uitgebreid in op de huwelijksnacht van spits Vincent Janssen en nam politici op de korrel. Dat laatste prikkelde het meest.

Voor de reeks wedstrijden in de Nations League werd aan Van Gaal gevraagd wat hij vond van het supportersgeweld op 29 mei tijdens en na een wedstrijd die een ‘promotiekraker’ werd genoemd, ADO Den Haag - Excelsior. De voormalige gymleraar, nooit te beroerd voor een pittige maatschappijkritische analyse, legde een verband tussen de Haagse chaos en de ‘nieuwe, heersende cultuur’ in Nederland.

Hij doelde, zonder namen te noemen, op de ’grote politieke voorbeelden, door wie je niets meer kunt verwachten van het volk’ en sprak over opvoeding, normen en waarden. We hebben er allemaal enige schuld aan, dacht hij, ‘misschien ook de bondscoach wel’. Hier moeten sociologen en gedragswetenschappers nog maar eens naar kijken.

Donderdag werden de eerste relschoppers berecht, vier mannen. Ze kregen gevangenisstraffen. De officier van justitie sprak over een slagveld. Tachtig politieagenten werden in en rondom het stadion in Den Haag met gewelddadigheden geconfronteerd, acht van hen raakten gewond.

Een van hen was met een stalen pijp geslagen, bleek uit een rechtbankverslag in De Telegraaf. De hooligan bood zijn excuses aan voor wat hij een stommiteit noemde. Ook wilde hij de agent ‘een bloemetje’ aanbieden.

Het voetbalgeweld en aanverwante wanordelijkheden zijn helemaal terug. In Engeland kondigde de Engelse Premier League deze week strengere veiligheidsmaatregelen. De finale van de Champions League liep totaal uit de hand.

Feyenoord kreeg de rekening gepresenteerd voor een verschijnsel dat ‘pyro’ wordt genoemd, vuurwerk dat wordt afgestoken in het stadion. Dat gebeurt vaak bij Feyenoord, supporters denken dat ze het elftal daarmee helpen. Het is illegaal.

In het afgelopen seizoen stegen de boetes vanwege vuurwerk, het gooien van voorwerpen en het aanrichten van vernielingen in stadions tot ruim een half miljoen euro. De Uefa besloot verder dat voor zes tribunevakken in de eerste wedstrijd in de Europa League geen kaarten mogen worden verkocht. Feyenoord liet weten bijzonder teleurgesteld te zijn in het gedrag van een minderheid en wees op de boetes en het ‘reputatieverlies’. De formulering had iets sterker gekund.

Op een blog van een freelancecameraman, Jan Rein Hettinga, verscheen vorige week een verslag van binnenuit. Als voetbal oorlog is, dan deserteer ik, was de kop boven een stuk over zijn ervaringen in voetbalstadions.

Het ging over bekers pis, bevroren Marsrepen, munten en bier die naar fotografen en cameramensen worden gegooid, over vrouwelijke medewerkers die voor hoer worden uitgescholden, spugende jochies van twaalf en stewards die niet durven in te grijpen of het gewoon allemaal wel best vinden. Hettinga zag ‘intimiderende trainers’ en schrijft over een collega die waarschijnlijk een gehoorbeschadiging opliep nadat een vuurwerkbom was ontploft. Voorzichtig legde hij een verband met de coronalockdowns en de nasleep daarvan.

Corona, het volk dat niets meer kan verwachten van politici, iets met normen en waarden: het zal allemaal wel. Was ik bijna nog vergeten te schrijven dat het hier een ‘maatschappelijk probleem’ betreft.

Deze week werden op tv weer beelden getoond van de promotiekraker ADO Den Haag - Excelsior (4-4, Excelsior w.n.s.). Op ESPN lichtte presentator Jan Joost van Gangelen toe waarom dit zijn moment van het seizoen was. De rellen, de heftigste van deze eeuw, werden niet getoond. Die waren weliswaar ‘wanstaltig’, zei hij, ‘maar als je dat weghaalt blijft er pure emotie over’.

Dat gebeurt vaak. In de media worden na verloop van tijd de rellen weggelaten. Het is ongewenste bijvangst, iedereen kijkt het liefste de andere kant op. Misschien is dat wel het grootste probleem. Tijd voor vakantie.

De Twaalfde Man is vanaf nu op vakantie en keert in augustus terug.