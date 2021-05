Een bijzondere prestatie in een nieuwe sport: 3x3 basketballers naar Spelen van Tokio

Dimeo van der Horst. Het Nederlandse 3x3 basketbalteam is nu zeker van een ticket voor de Olympische Spelen na een overwinning op Frankrijk in de halve finales van het kwalificatietoernooi. Beeld FIBA Basketball

Het feest begon op het veld met het leegstorten van de bidons over het hoofd van basketballer Dimeo van der Horst, ging door in de lobby van het hotel en werd uiteindelijk verplaatst naar de fitnessruimte, buiten het zicht van de politie (want corona).

De Nederlandse drie-tegen-drie-basketballers vierden zondag in Oostenrijk een bijzondere prestatie: op het olympisch kwalificatietoernooi veroverde Van der Horst samen met Arvin Slagter, Jessey Voorn en Julian Jaring een ticket voor Tokio. Daarmee staat er voor het eerst in de geschiedenis een Nederlands basketbalteam op de Spelen. De ploeg greep een unieke kans in een nieuwe sport die over vier jaar wellicht sterker bezet zal zijn.

Olympische plaatsing is in het reguliere zaalbasketbal (vijf-tegen-vijf) altijd een onmogelijke missie geweest voor Nederland, die op de 44ste positie van de wereldranglijst staat en zich slechts één keer wist te plaatsen voor een WK (1986).

Drie-tegen-drie-basketbal is de opgevoerde variant waarbij twee teams van drie spelers tegen elkaar spelen op een half veld met één basket.

Serieus

Nederland nam de nieuwe olympische discipline meteen serieus en draait om die reden al enkele jaren mee in de wereldtop. Het team staat op de vierde plek van de wereldranglijst, haalde in 2017 en 2018 twee zilveren WK-plakken en hoopt in Japan op olympisch eremetaal.

Dimeo van der Horst durfde een paar jaar geleden nog niet te dromen van een olympisch avontuur. De 29-jarige basketballer maakte de overstap vanuit het reguliere basketbal in 2017. Hij was meteen verkocht. ‘Het voelt als straatbasketbal. Ik werd heel snel verliefd. Het is veel sneller, intiemer, harder.’

Voor Nederlandse topspelers is een overstap naar het kleinere veld dé kans om naar de Spelen te gaan. De grote sterren uit andere landen lopen er nog niet warm voor. Vedettes als LeBron James zijn momenteel druk met de play-offs van de topcompetitie NBA, en richten zich daarna op de olympische voorbereiding in het vijf-tegen-vijf-basketbal.

Op het olympisch kwalificatietoernooi liepen twee spelers rond met ervaring in de hoogste basketbalcompetitie. Daarvan was de 32-jarige Amerikaan Robbie Hummel eigenlijk met pensioen om te werken aan zijn maatschappelijke carrière als analist. De voormalig speler van de Minnesota Timberwolves maakte een doorstart toen hij daardoor de kans kreeg om naar de Spelen te gaan. Zijn droom komt niet uit. Hij verloor met de Amerikanen van Nederland in de kwartfinale.

Feest

Tokio moet het feest worden van de kleine basketballanden. Om anderen ook een kans te geven, kregen landen die op de vorige Olympische Spelen in actie kwamen in het reguliere vijf-tegen-vijf-basketbal van de internationale basketbalbond Fiba maar één kans op olympische plaatsing in de drie-tegen-drie-variant. Veel toplanden uit het traditionele basketbal ontbreken daardoor in de nieuwe discipline.

Er is wel wat omscholing nodig om de overstap te maken, zegt de Nederlandse bondscoach Brian Benjamin. ‘Je moet een allrounder zijn. Omdat het veld kleiner is moet je alle posities kunnen spelen. Verdedigen, schieten, dribbelen, sterk zijn. Als je een echte specialist bent, beperk je de ploeg. Het is net tennis. Als je alleen een goede forehand hebt, kom je er niet.’

Zo zorgde Dimeo van der Horst dat hij beter tegen een stootje kon. Hij volgde een streng sportdieet om robuuster te worden. Zijn 98 kilo, met een lengte van 1.98 meter, bleef hetzelfde. Maar er ging vet af en er kwamen spieren bij. Nu kan hij beter duwen en sprinten. ‘Ik heb keihard getraind om mijn lichaam aan te passen. Het is veel meer fysiek, contact wordt minder snel afgefloten. En je moet goed kunnen sprinten.’ Met een schotklok van twaalf seconden, in plaats van 24 in het reguliere basketbal, moet er sneller een poging tot scoren gedaan worden.

Dramatisch

Hoewel Nederland twee keer WK-zilver haalde durft coach Benjamin niet te zeggen wat er straks op de Spelen gaat gebeuren. Op het WK in eigen land in 2019 werd Nederland al in de groepsfase uitgeschakeld. Het olympisch kwalificatietoernooi begon ook dramatisch voor de Nederlandse ploeg. Een uitschakeling in de groepsfase werd maar net voorkomen. Een potje monopoly in het hotel bracht de rust terug in het hoofd van de spelers. Daarna werd orde op zaken gesteld in het veld. Met de winst op Frankrijk in de halve finale was het ticket binnen.

Wie er in Tokio met de medailles vandoor gaat, is voor bondscoach Benjamin een raadsel. ‘Het is nu één grote loterij, er zijn zoveel nieuwe landen in opkomst. Alle ploegen zijn goed. De vorm van de dag zal het uitwijzen.’ Naast Nederland hebben Servië, Mongolië, China, Japan, Polen en Letland zich geplaatst voor Tokio. Op een tweede olympisch kwalificatietoernooi in Hongarije ligt nog één ticket klaar voor de winnaar.