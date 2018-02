Een bijrol vindt Martina wel even fijn

In alle rust kleedde Churandy Martina (33) zich zaterdagmiddag om in de mixed zone. Tegelijk beantwoordde hij ontspannen vragen over de NK indoor, waaraan hij zojuist voor het eerst in zijn lange atletiekloopbaan had deelgenomen.



De sprinter, die in drie drie olympische finales 200 meter uitkwam tegen Usain Bolt, opereerde in Apeldoorn in de luwte.