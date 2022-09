Een beetje pijnlijk is het wel voor Ajax: te kleine doeltjes op De Toekomst

Victoria Pelova van Ajax probeert Kim Little van Arsenal te snel af te zijn in de voorronde van de Champions League voor vrouwenteams. Beeld ANP

Consternatie op De Toekomst woensdagavond waar de Ajax vrouwen het opnamen tegen Arsenal in een poging de Champions League te bereiken. Op het jeugd- en trainingscomplex van de Amsterdamse club bleken de doelen op het hoofdveld niet hoog genoeg, constateerde Arsenal en later ook de Uefa-waarnemer kort voor het duel. ‘Het was een vreemde ervaring om hier te komen, tegen een grote club als Ajax te spelen, de doelen te moeten meten en erachter te komen dat ze 10 centimeter te klein waren. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar we hebben alleen invloed op te dingen waar we invloed op hebben’, zei Arsenal-coach Jonas Eidevell op de persconferentie na afloop.

Een dag later reageerde Ajax. ‘Er is dagelijks onderhoud aan de velden en voorafgaand aan dit duel is iets niet goed gegaan bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld. Na constatering door Arsenal en de Uefa is dit nog voor de aftrap hersteld. We betreuren dit uiteraard en gaan de procedure aanpassen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.’

Met doelen op de juiste afmetingen verloor Ajax uiteindelijk met 1-0 door een treffer van de Nederlandse Arsenal-spits Vivianne Miedema en was daardoor uitgeschakeld aangezien de heenwedstrijd in Londen in 2-2 was geëindigd.

Het gekrakeel over de doelen overstemde de wedstrijd. Hoe is dit mogelijk? Erwin Beltman, gelauwerd grasmeester, vermoedt dat de stop in de aluminium kokers waar de doelpalen in staan te diep zat. ‘Dat is makkelijk te verhelpen door die kokers tien centimeter op te vullen.’

Hij leeft mee met zijn collega’s bij Ajax. ‘Ze hebben daar een geweldig gras- en onderhoudsteam, echt vakmensen. Dus het is enorm balen. Maar we zijn allemaal mensen. Ik heb José Mourinho ook wel eens horen klagen over te kleine doelen bij een club dus Ajax is niet de enige club waar dit gebeurt.’

Beltman, meermaals onderscheiden voor de grasmat in De Kuip, heeft een dergelijk probleem zelf nooit aan de hand gehad. ‘Als je Europees voetbal speelt dan moet je bij de Uefa 25 A’4tjes met allerlei specificaties over de velden invullen en wordt alles gecheckt. Dus dan heb je dat vangnet nog. Maar dit was op De Toekomst dus dan is die check er kennelijk niet geweest. Nogmaals, ik weet er het fijne niet van. Het zet ons in ieder geval allemaal wel weer op scherp om alles goed na te meten.’