Een beetje basketballer in de NBA kent zijn wijn

LeBron James drinkt bijna elke dag wel een wijntje, bekende hij. Beeld AFP

Geen sportwagens of horloges, maar een goede, exclusieve fles wijn. Onder spelers in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is het momenteel het ultieme statussymbool. De grootste sterren uit de competitie drinken het niet alleen, maar scholen zichzelf om tot volleerde oenologen, sommigen met een eigen merk of wijngaard.

Honderden pakketjes werden in de zomer van 2020 dagelijks geleverd bij het resort in Disney World, in de staat Florida, waar de NBA haar door corona onderbroken seizoen in een virusvrije bubbel volbracht. Om zich zoveel mogelijk thuis te voelen, lieten de basketballers de voor hen onmisbare spullen bezorgen. Vooral de kistjes wijn waren niet aan te slepen, zo onthulde het personeel van de NBA aan sportzender ESPN.

Enkele spelers kochten een koelkastje voor op hun hotelkamer. CJ McCollum (Portland Trailblazers) richtte zelfs een ruimte in zijn verblijf in als wijnkelder voor de 84 flessen die hij had meegenomen. De temperatuur in de kamer moest perfect zijn. Tussen wedstrijden door dronken spelers van verschillende teams op afstand een glaasje met elkaar.

De precieze oorsprong van de voorliefde voor wijn onder de basketballers is moeilijk te achterhalen, maar in de afgelopen tien jaar kan geen NBA-team meer zonder.

Drieduizend flessen

Gregg Popovich, coach van San Antonio Spurs, staat al jaren bekend als een fervent wijndrinker, en heeft in zijn woning in Texas een kelder met naar verluidt ruim drieduizend flessen. Bij teamdiners introduceerde hij zijn spelers de drank. Zijn pupil Steve Kerr doet als coach van Golden State Warriors hetzelfde.

Volgens de inmiddels gepensioneerde schutter JJ Redick, liefhebber van wijn uit de Franse streek Bourgondië, werd er ook vroeger alcohol gedronken, bij het avondeten of in het vliegtuig naar een uitwedstrijd, maar vaak betrof het dan wat blikken bier, wodka of cognac. Zo was het in 2006, tenminste, zijn eerste jaar in de NBA. Tegenwoordig? ‘Zowat uitsluitend wijn,’ sprak Redick tegen ESPN.

Zonder zijn koffertje met een paar goede flessen gaat LeBron James, sterspeler van Los Angeles Lakers, niet op pad naar uitwedstrijden. James deelt zijn liefde voor wijn met zijn oudste vrienden in de NBA, Chris Paul (Phoenix Suns), Carmelo Anthony (Los Angeles Lakers) en de inmiddels gestopte Dwyane Wade. Op een vakantie in Griekenland in 2015 ontdekten ze hun gedeelde passie.

James ontpopte zich tot wijnkenner, bestudeerde de kenmerken van verschillende, exclusieve soorten als de aanvalspatronen van zijn basketbalteam. Geef hem een glas, zeggen ingewijden, en hij vertelt je blind om welke soort het gaat.

Hetzelfde geldt voor Anthony, die in zijn podcast What’s in your glass? over basketbal, maar vooral ook over wijn spreekt. ‘Als een ervaren sommelier twaalf van de twaalf wijnen goed kon raden, wilde ik er ten minste drie goed hebben,’ onthulde hij zijn ambitie als hobbyist. ‘Dat lukt me nu.’

App

Ook Paul, Wade en vele anderen kunnen meepraten over de ingrediënten van een fijne pinot noir, malbec of merlot. Veel spelers uit de NBA gebruiken een app waarmee ze de beste wijnen kunnen ontleden, om de kennis vervolgens met anderen te delen.

LeBron James : altijd met een paar flessen goede wijn op pad naar uitwedstrijden. Beeld AP

James zegt te geloven in de gezondheidsvoordelen van een glaasje wijn op zijn tijd. ‘Ik heb gehoord dat het goed is voor je hart,’ sprak hij in 2018. ‘Ik drink bijna elke dag wel een wijntje, en ik speel het beste basketbal uit mijn carrière. Het zal dus wel goed zijn.’

Een paar jaar na zijn debuut in de NBA ontdekte Stephen Curry de weelde van de Napa Valley, de beroemde wijnstreek in het noorden van de staat Californië. Voor de sterspeler van Golden State Warriors was het vrijwel in zijn achtertuin. Door zijn bezoekjes aan wijngaarden en proeverijen raakte ook hij in de ban van de drank. Inmiddels heeft Curry zijn eigen wijnmerk.

De pinot noir uit de staat Oregon heeft ‘een bijzondere plek in mijn hart,’ sprak CJ McCollum, guard van Portland Trailblazers, onlangs in een interview over zijn nieuwste aanwinst, een eigen wijngaard in de streek. Samen met zijn vrouw is hij sinds kort in het bezit van een stuk land ter grootte van 128 hectare. Begin volgend jaar worden de eerste druivenstruiken geplant.

Voor McCollum en anderen die investeren in de wijnindustrie gaat hun betrokkenheid verder dan hobbyisme. De NBA-spelers zeggen het vooral witte wereldje met een elitair imago te willen openstellen voor hun Afro-Amerikaanse landgenoten. In de Verenigde Staten heeft slechts 1 procent van de wijngaarden een zwarte eigenaar.

Voor tweevoudig NBA-kampioen Dwyane Wade was het een reden om in 2014 zijn eigen wijnmerk te beginnen. ‘Ik wilde laten zien dat een carrière in deze industrie ook voor mensen van kleur een reële optie kan zijn.’