Een bedankavond voor Louis van Gaal, de bondscoach die verdween

Het zal in 1987 of 1988 zijn geweest dat Louis van Gaal en Ronald de Boer elkaar bij Ajax troffen in het hok van materiaalman Sjakie Wolfs. Van Gaal was een beginnende trainer, De Boer een wispelturig talent.

Op Instagram haalde De Boer deze week de herinnering op. Op zijn ‘bekende manier’ en ‘dichtbij mijn gezicht’ – iedereen ziet het meteen voor zich – had Van Gaal aan hem gevraagd of hij een topvoetballer zou worden. ‘Uh, ja trainer’, zei De Boer beduusd. ‘Want ik word een topcoach’, had Van Gaal vervolgens gezegd, op zijn Louis.

Zo vatte De Boer de totale mens-Van Gaal en diens loopbaan bijna vier decennia later kundig samen, in één woord zelfs: want. Aan zelfvertrouwen heeft het hem nooit ontbroken. Van Gaal werd inderdaad een topcoach en ‘die Louis is sindsdien nooit meer veranderd’. De Boer bedankte hem voor alle mooie jaren die ze samen hadden beleefd.

De aanleiding voor het eerbetoon was een ‘bedankavond’ die de KNVB maandag voor Van Gaal had georganiseerd. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg een onderscheiding van de voetbalbond, het bondsridderschap. Het feest van het jaar vond in Zeist achter gesloten deuren plaats voor zo’n honderd genodigden, pers was niet aanwezig. Dat was jammer.

De media moesten zich behelpen met een persbericht en een paar foto’s van de KNVB. Minister Helder en bondsvoorzitter Spee spraken Van Gaal toe. Humberto Tan presenteerde de avond. Peter Heerschop maakte grappen en een dozijn ex-internationals ging met Van Gaal op de foto.

Van Gaal is de bondscoach die verdween, na het WK in Qatar. Zo dringt de man dag en nacht je huiskamer binnen, zo is hij spoorloos. Alle verzoeken om terug te blikken op het WK, om meerdere redenen een mislukking, heeft hij afgeslagen. Als zijn naam tegenwoordig wordt genoemd, is het alleen nog maar vanwege zijn advies aan Erik ten Hag om niet in dienst te treden van Manchester United.

Hoe het met zijn gezondheid gaat, en wat hij de hele dag zoal uitspookt, afwisselend aan de Portugese en Nederlandse kust en in de Zwitserse Alpen, is onbekend. Hij slaat elke uitnodiging af om in de media te verschijnen.

En toen was er plotseling die hoge koninklijke onderscheiding. Personen die benoemd worden tot Officier hebben met hun bijzondere verdiensten vaak een landelijke of zelfs internationale uitstraling of betekenis, aldus het protocol. Aan die eis voldoet Van Gaal volledig.

Van andere namen in dit echelon (Marco Borsato, Andries Knevel, Jan Smit) weet ik dat zo net nog niet en waarom keeperstrainer Frans Hoek vorig jaar dezelfde eer te beurt viel, is onduidelijk. Van Gaal is de achtste Officier die uit de voetbalwereld afkomstig is. Het zal hem genoegen doen dat hij, als een van de vele ridders (1997) uit de sport, naar dezelfde klasse is gepromoveerd als Rinus Michels (1988) en Johan Cruijff (2002).

Bij gebrek aan meer informatie over de bedankavond heb ik een van de aanwezigen gebeld. De KNVB had alles uit de kast gehaald. Het Oranje-plein van het sportcentrum was omgebouwd tot een feestzaal. De muziek werd verzorgd door Michael van Praag en zijn band In4Jazz. Van Gaal maakte met iedereen een praatje, ook met de bandleden.

Voetballers die niet aanwezig konden zijn, onder meer Wout Weghorst, Virgil van Dijk en Wesley Sneijder, hadden een filmpje voor Van Gaal opgenomen. Het eten was ‘goed’ en de sfeer ‘familiair’, ‘ingetogen’ zelf. Het was, kortom, een ‘koninklijke avond’ met kenmerken van een reünie, aldus mijn bron.

De toepasselijke slogan van de avond, breed uitgemeten in Zeist, was Nothing like Louis. Het feestvarken stelde zich bescheiden op, nog een bewijs dat hij wél is veranderd. De metamorfose van Louis van Gaal is bijna compleet.