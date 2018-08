Een avondje Ajax is een cadeautje: gewoon lekker voetballen, aanvallen, scoren (3-1)

Een avondje Europees voetbal met Ajax is een cadeautje voor de voetballiefhebber. Gewoon lekker voetballen. Aanvallen. Laten zien wat je kunt. Minimaal één keer meer scoren dan de tegenstander. In zekere zin is het voetbal van Ajax in Europese thuisduels terug bij de basis van plezier en onbevangenheid.

Dusan Tadic maakt de 3-1 tegen Dinamo Kiev Foto ANP Pro Shots

Ajax heeft een bijzonder verbond met de Europese duels dit seizoen. Het zijn feestavonden met slingers, confetti en swingende muziek, al deed ook de tegenstander van woensdag Dinamo Kiev nadrukkelijk mee. Tegen Sturm Graz (2-0), tegen Standard Luik (3-0) en ook woensdag in de play-off tegen Dinamo Kiev (3-1); het waren puike voorstellingen voor het publiek.

De wedstrijd tegen Kiev, een uitstekende tegenstander uit Oekraïne, was kostelijk en voltrok zich in voortreffelijke sfeer. De Arena kolkt op dergelijke avonden, alsof het zingende en dansende publiek zich in navolging van de spelers beter kan opladen voor dergelijke vertoningen dan voor een alledaagse partij tegen Heracles of Emmen.

Het zal nog een klus zijn dinsdag in Kiev, maar Ajax maakt net als PSV, dat dinsdag in Borisov met 3-2 van Bate won, een gerede kans op plaatsing voor de Champions League. Dat zou voor het verpieterende Nederlandse clubvoetbal een sensationele meevaller zijn: twee deelnemers in een veld van 32.

Het elftal van trainer Erik ten Hag voetbalde woensdag wisselvallig, zeker in de tweede helft, en het zat bepaald niet tegen, vanwege een blunder van doelman Bojko voor 1-0 en een geschampt schot van Ziyech bij 2-1. Maar Ajax heeft ook zonder geluksfactor veel te bieden, als het tenminste geconcentreerd en met passie voetbalt. In het elftal is veel talent verzameld, talent dat elkaar iets gunt, dat beseft dat samenspel meer allure heeft als de optelsom van individuele kwaliteit klopt.

Foto ANP

Het is begrijpelijk dat bondscoach Ronald Koeman, op zoek naar creativiteit, middenvelder Frenkie de Jong heeft opgeroepen voor de voorselectie van Oranje voor duels met Peru en Frankrijk. De Jong heeft techniek om van te watertanden en hij denkt altijd in kansen, immer naar voren. Soms loopt hij alleen te veel met de bal en brengt hij zichzelf of medespelers in gevaar. Maar hij lacht, zelfs tijdens de wedstrijd, als hij dribbelt of als hij wegdraait. Alleen dat is al verrukkelijk. Een jongen met zichtbaar plezier in zijn werk. Bravo.

Centrale verdediger Matthijs de Ligt is terecht veelgeprezen, maar hij verloor zijn tegenstander bij spelhervattingen Kadar geregeld uit het oog. Huntelaar wordt een dagje ouder. Dat is af en toe te zien, hoewel zijn passie, slimheid en voorbeeldgedrag een pluim verdient, en hij altijd tot kansen komt, zoals de knallende kopbal tegen de lat, na rust. Tadic werpt zich op tot leider en Ziyech, ach Ziyech is een tovenaar met een linkerbeen dat spelenderwijs genot verspreidt over de voetbalweide. Alleen al de passing van Ziyech is echt zeldzaam op de Europese velden. Altijd diep, altijd risico durven nemen.

Ajax miste Neres, voor wat diepgang op de vleugels. De collega’s losten dat redelijk op door beurtelings diepte te zoeken. En dan zat het dus mee bij de 1-0, al in de tweede minuut. Een puike dieptepass van Ziyech werd perfect teruggelegd door Tadic. De schuiver van Van de Beek, voor wie plaats was ingeruimd in het elftal door de absentie van Neres, was eenvoudig houdbaar. Doelman Bojko liet de bal sullig onder zijn lijf doorrollen. Die snelle treffer was precies wat Ajax nodig had, tegen een elftal dat bijna nooit een doelpunt tegen krijgt dit seizoen. Alleen: de snelle 1-1 was een domper, toen Kadar na een hoekschop inkopte, Onana redde en Kedziora alsnog intikte. Hongaars international Kadar was telkens gevaarlijk als hij meetrok ten aanval, bij hoekschoppen vooral.

Dinamo, dat een stugge ploeg heet te zijn, voetbalde aardig mee, met dank aan fysieke kracht, functionele techniek en snelle omschakeling. En toch scoorde Ajax voor rust nog twee keer. Eerst was daar weer Kadar, nu aan de andere kant, toen hij een schot van Ziyech even toucheerde, waardoor Bojko kansloos was. Het mooist was de 3-1, toen de onvermoeibaar mee naar voren trekkende linksachter Tagliafico halfhoog voorzette en Tadic subliem intikte.

Na rust was Kiev iets beter en leek de ploeg vooral wat fitter. De 3-2 leek in de maak, doch bleef uit. De 4-1 had trouwens ook kunnen vallen, want Ziyech raakte ook nog de paal. Tegenvaller voor Ajax was de gele kaart voor Tagliafico, die volgende week geschorst is. Het gaat nog lastig zijn voor Ajax, maar plaatsing voor de Champions League is dichtbij.