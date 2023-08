Een Amerikaanse kaaskop in Nederlandse dienst op het zomerijs van Thialf

Jordan Stolz gaat op de foto met een kaas voor aanvang van de eerste ijstraining van het complete Team AH Zaanlander in Thialf. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Buiten is het 25 graden Celsius, maar binnen in Thialf is het weer voor een vest en een trui. Daar krijgt de Amerikaanse schaatssensatie Stolz een kaas in zijn handen gedrukt. Het holle plastic ding is een decorstuk voor op de foto’s die van hem worden genomen. Hij rijdt komende winter met kaasmerk Zaanlander op zijn tenue.

Ook al is het volop zomer, voor langebaanschaatsers is het al een dikke week winter in het Heerenveense schaatsstadion. Lag er vroeger maar enkele weken ‘zomerijs’ in juli of augustus, sinds een paar jaar wordt de ijsvloer in de zomer aangelegd en verdwijnt dan pas na het schaatsseizoen weer. De equipe van Albert Heijn-Zaanlander is al een week aan het schaatsen. Stolz is pas maandagochtend in Nederland aangekomen en maakt zijn eerste slagen weer.

Met de jetlag in de benen is Stolz terug op de plek waar hij afgelopen winter als 18-jarig wonderkind op schaatsen doorbrak. Begin maart veroverde hij wereldtitels op 500, 1.000 en 1.500 meter. Een unieke prestatie, nooit eerder won een man drie titels op één editie van de de WK afstanden.

Hoe is het om hier terug te zijn?

‘Anders. Zonder publiek is het een gewone ijsbaan, zoals thuis. Het was vooral anders om er met een ploeg te zijn, om foto’s te maken. Sowieso is het mooi om hier weer te zijn. Het schaatsen ging nog niet zo lekker, maar ik heb in de afgelopen twee dagen ook maar drie uur geslapen.’

Is er veel veranderd in je leven, sinds je wereldtitels?

‘Dat ik bij dit team mocht komen en verder niet zo veel. Er was wel wat aandacht in de media maar niet heel veel. Schaatsen blijft een kleine sport in de VS.’

De schaatsers die zich klaarmaken voor de teamfoto hebben hun achternaam in drukletters op de ruggen van hun schaatspakken. Talsma, Bouma, Wierda staat er, namen van dichtbij. En dus Stolz, Amerikaan met Duitse wortels. Hij komt als laatste het middenterrein van Thialf op. ‘Hey, you’re late’, grapt Irene Schouten.

Even later bemoeit de drievoudig olympisch kampioen zich met de hoofdband van haar nieuwe ploeggenoot. De naam van de sponsor is onder zijn zomerblonde lokken niet goed te lezen. ‘Hoe moet zijn haar?’, vraagt Schouten.

Eenmaal met de juiste coupe kan het volledige team op de foto, gevolgd door een kiekje tussen de vrouwelijke blikvangers van de ploeg: Schouten en Marijke Groenewoud, tweevoudig wereldkampioen massastart.

Zijn ouders en coach noemen hem ‘laid-back’, relaxt. Dat straalt nog steeds van hem af. Kalm en met een uitgestreken gezicht doet de 19-jarige Stolz wat hem gevraagd wordt. Hij houdt de kaas voor zijn buik, boven zijn hoofd. Alleen als hij de juiste pose heeft aangenomen en de fotograaf wil afdrukken verschijnt zijn brede lach. Of hij daarbij ‘cheese’ zegt is niet te horen.

Stolz’ overstap naar Anema’s ploeg werd eind mei bekendgemaakt op een precair moment. Even ervoor had de KNSB bij monde van technisch directeur Remy de Wit laten weten dat buitenlandse topschaatsers vanaf volgend jaar niet meer welkom zouden zijn. Later kwam De Wit op dat voornemen terug, tenminste voor het langebaanschaatsen.

Voor Stolz is er nu alle ruimte om in Nederland te trainen. Niet dat hij dat veel zal doen. Hij is niet verhuisd, woont nog altijd bij zijn ouders thuis in Kewaskum, traint op dagelijkse basis in het nabijgelegen Milwaukee met Bob Corby, de coach die hem naar zijn wonderbaarlijke doorbraak begeleidde.

Hij voegt zich incidenteel bij zijn ploeg. Dan geeft Anema, zoals hij dat maandagmiddag al glijdend over de inrijbaan doet, hem advies. Stolz blijft nu in elk geval een maand bij zijn team, gaat over een paar weken mee naar fietstrainingskamp in Italië. Corby komt ook over. Hij ziet beide mannen als gelijkwaardig in het coachwerk.

Bij de teampresentatie na afloop van de training stelt coach Anema alle ploegmedewerkers aan zijn kersverse Amerikaanse pupil voor, van de masseur tot de accountant. ‘The backside of the team’, noemt de coach ze. Ook zijn collega-schaatsers passeren de revue. Stolz knikt, luistert en schudt iedereen de hand.

Hoeveel mensen kende je al?

‘Ik kende er wel een aantal van naam. Maar de meesten heb ik bij de training voor het eerst gezien. Normaal train ik alleen of met wat schaatsers bij mij uit de buurt, maar door bij deze ploeg te rijden verwacht ik mijn volledige potentie te kunnen benutten.’

In welk opzicht?

‘Drie afstanden heb ik onder de knie, maar ik denk dat Jillert me kan helpen om mijn bereik te vergroten. Misschien kan hij me sterker maken met het oog op het allrounden. Hij benadert de 5 en 10 kilometer vanuit de marathon en ik vind dat interessant.’

De associatie met kaas is niet nieuw voor Stolz. ‘Het voelt heel natuurlijk’, zegt hij met een glimlach. De staat waar hij geboren en getogen is, Wisconsin, staat bekend als de cheese-state, de inwoners als cheeseheads, kaaskoppen dus. Zo ver van huis is hij in Nederland dus niet.