Edgar Davids wordt per direct assistent-bondscoach van Oranje en gaat mee naar WK

De keuze voor Davids is opvallend: als trainer gooide hij tot nu toe geen hoge ogen. Als speler-coach wist hij de Engelse derdeklasser Barnet FC in 2013 niet van degradatie te behoeden. Ook na het behalen van zijn trainersdiploma was hij weinig succesvol als assistent bij eerstedivisionist Telstar en hoofdcoach bij het Portugese Olhanense. Bij die laatste club werd hij in juli 2021 ontslagen.

Zijn goede verstandhouding met bondscoach Louis van Gaal lijkt doorslaggevend te zijn geweest. ‘Ik ben verheugd dat Edgar Davids onze technische staf komt versterken’, vertelde Van Gaal, die de oud-Ajacied zelf had gevraagd. ‘Onze wegen hebben elkaar in het verleden regelmatig gekruist en ik ben ervan overtuigd dat hij deze rol op een prima manier gaat invullen. De spelers kunnen optimaal profiteren van zijn ervaring als international op onder meer vier internationale eindtoernooien.’

Als speler kwam Davids in actie voor onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur. In 1995 won hij met Ajax de Champions League, onder coach Louis van Gaal. Ook speelde Davids 74 keer voor het Nederlands elftal, waarvan 12 keer als aanvoerder. In die interlands was hij actief op drie EK’s en één WK.

Davids zelf is verheugd dat hij terugkeert bij Oranje: ‘Ik ben niet alleen trots maar ook superenthousiast dat ik mijn loopbaan als trainer kan voortzetten samen met zo’n gerenommeerde trainer als Louis van Gaal en kan werken met de absolute top van Nederland.’

Van Gaal neemt naast Davids ook eerste assistent Danny Blind en keeperstrainer Frans Hoek mee naar Qatar, waar tussen 21 november en 18 december het WK wordt gespeeld. Ronald Koeman neemt het stokje daarna van Van Gaal over.