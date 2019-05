Eden Hazard neemt als uitblinker afscheid van zeven jaar Chelsea

Twee doelpunten en een assist, als meest zichtbare feiten in een bizarre ­finale van het tweede Europese toernooi, gespeeld in Azerbeidzjan tussen twee clubs uit Londen, op 5,5 uur vliegen van Engeland, in een sfeerloos decor met duizenden lege stoelen.

In die zin had Hazard een mooier ­afscheid verdiend. Maar hij torste de beker en de prijs voor ‘Man van de wedstrijd’. Een vaarwel in stijl voor de dribbelaar van de Rode Duivels, die ­vermoedelijk naar Real Madrid vertrekt voor een duizelingwekkend bedrag.

Hazard blonk uit zoals hij zo vaak de beste was bij Chelsea, waar hij zich één van de topnamen in de clubhistorie mag noemen; 1,73 meter klein, snel, technisch, begiftigd met inzicht, een splijtende pass, een hard, zuiver schot en een afgemeten voorzet.

Redelijk tweebenig ook, al is zijn rechterbeen iets beter dan het linker. Niet echt een spelmaker, al draagt hij nummer 10. Een moderne voetballer in de tijd waarin de nummer 10 als pure spelbepaler bijna is uitgestorven, mede omdat de ware topper meer moet kunnen. Lopen, passen, spelen, scoren. Hij beheerst het allemaal.

Pingelen en dribbelen

Qua pingelen en dribbelen is hij zelfs een van de besten ter wereld, zo was ook te aanschouwen op het WK vorig jaar in Rusland, waar België als derde eindigde. Menigeen beoordeelde hem als beste speler op het wereldkampioenschap, al viel die prijs officieel ten deel aan Luka Modric.

Als Hazard op volle snelheid op een tegenstander afstormt, één tegen één, heeft menig opponent een probleem. Dan kan hij zich beter bergen. Hazard is ideaal in balans, kan zijn snelheid vasthouden, is met bal bijna sneller dan zonder en kijkt ondertussen naar medespelers. Hij heeft sterke benen, kan kappen en draaien als weinig anderen en heeft aan een schijnbeweging vaak genoeg. Kortom: hij is zeldzaam. En duur dus.

Hij verhuisde in de zomer waarin Chelsea de Champions League won (2012), na de finale tegen Bayern in München, voor bijna veertig miljoen van Lille naar Londen, en won sindsdien onder meer twee kampioenschappen, de FA Cup en twee keer de Europa League, na de zege op Benfica in 2013, al was hij toen geblesseerd in de finale.

En nu is de tijd dus gekomen om te gaan naar een club waar hij nog meer opvalt, liefst in Spanje, de competitie van de allergrootste sterren. Misschien dat hij zich daar serieus kan mengen in de strijd om de Gouden Schoen, nu Messi en Ronaldo de dertig zijn gepasseerd.

Hij zei het zelf al, op het veld, na afloop, dat deze wedstrijd vermoedelijk een afscheid was en dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Ze begrijpen het, bij Chelsea, zelfs de supporters, aan wie hij de zege opdroeg. ‘Goh, wat zullen we die jongen missen’, verzuchtte presentator Gary Lineker van Match of the Day op Twitter.

Chelsea is nog steeds goed, maar niet meer zo goed als een paar jaar geleden, mede omdat eigenaar Roman Abramovitsj minder investeert dan voorheen. Hij neemt steeds meer ­afstand van the Blues, waar ook de ­Italiaanse trainer Maurizio Sarri blij was met zijn grootste succes.

Vermoedelijk vertrekt Hazard dus naar Real Madrid, waar menig speler zal ­afvloeien tijdens de aangekondigde vernieuwing. Internationale media melden dat Real de deal mogelijk voor de interlands van België volgende week wil afronden. De transfersom zal de honderd miljoen euro ruimschoots overtreffen, waarmee hij een van de duurste voetballers ter wereld zal zijn.

Eden Hazard is een van de rasartiesten uit het internationale circus, als 28-jarige dribbelaar uit La Louvière, international van België, destijds voor ­Chelsea gescout door Frans Bouwmeester en Piet de Visser.

Hij bleef bij Lille, waarheen hij als jongen was verhuisd, totdat hij volwassen was. Sommige critici oordelen dat hij te lang bleef bij Chelsea, al heeft hij normaliter nog zeker vier topjaren te gaan.

Van blauw naar wit

Alleen aan het eerste doelpunt van de voor rust vervelende, na rust losbarstende wedstrijd met een zeer matig Arsenal, had Hazard geen aandeel. Linksachter Emerson zette voor, de Fransman Giroud kopte vallend in.

Bij de 2-0 zette Hazard bekeken en laag voor, nadat hij was doorgebroken over links. Pedro schoot in. De 3-0 was een benutte strafschop van de Belg. De ­inleiding was een schitterende dribbel van Hazard, van buiten naar binnen. Na de 3-1 van Iwobi scoorde hij ook nog met links, na een snelle counter en een knappe voorzet van Giroud..

De nummer 10 van Chelsea liet zich uitgebreid bejubelen, normaliter voor het laatst in het blauwe shirt van Chelsea. Komend seizoen draagt hij vrijwel zeker wit, bij de ploeg die na de nederlaag tegen Ajax in de Champions League zeker wist dat de tijd van vernieuwing was aangebroken.