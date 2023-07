Echte versterkingen komen ook bij Feyenoord nog steeds niet zomaar uit de lucht vallen

De nieuwelingen van Feyenoord worden, geheel volgens traditie, per helikopter naar de Kuip gebracht. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Het hardst klinkt het applaus zondagmiddag tijdens de open dag van Feyenoord voor de trainer. ‘Jaja, hij is gewoon in Rotterdam gebleven, kampioenenmaker, Arne Slot!,’ jubelt de 66-jarige spreekstalmeester Peter Houtman met het enthousiasme van een van de vele kinderen die zondagmiddag naar de Kuip zijn gekomen.

Slot betreedt als laatste staflid via een lange ijzeren trap het veld van de goedgevulde Kuip. Hij steekt zijn hand op, glimlacht, mogelijk ook om de aankondiging van Houtman. Zijn vrij onverwachte contractverlenging kwam eind mei al naar buiten.

Maar nieuwe verrassingen zijn er verder niet op de dag waarop Feyenoord zich voor vooral jong supportersvolk, dat al massaal het nieuwe shirt heeft aangeschaft, presenteert. ‘Daar komt-ie hoor, ik hoor hem al, denk ik, rakketakketak!,’ probeert Houtman nog enige spanning op te bouwen als de witte helikopter met Feyenoord-embleem zoals gebruikelijk als slotstuk van de open dag boven het stadion cirkelt. Eruit stappen vier nieuwe spelers wier komst ook al enige tijd bekend is: middenvelders Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt, verdediger Thomas Beelen en aanvaller Yakuba Minteh.

De eerste drie hebben bij elkaar in totaal zo’n elf miljoen euro gekost, Minteh is gehuurd. Geen slechte eerste oogst. In andere jaren stapten er weleens allemaal jeugdspelers en huurlingen uit vanwege geldnood of omdat deals pas veel later rondkwamen.

Veel verder

Slot meent dat de regerend kampioen veel verder is dan in deze periode vorig jaar, toen de trainer zijn halve basiselftal al kwijt was. Nu staat de teller nog altijd op één: aanvoerder Orkun Kökcü. Ter vergelijking: toen werd met 4-0 verloren van Union Saint-Gilloise. Afgelopen zaterdag bleef het 0-0 tegen de Belgische club die ternauwernood de Belgische landstitel misliep, waarbij Feyenoord de beste kansen kreeg, terwijl spits Giménez (interlandverplichtingen) en verdediger Trauner (geblesseerd) nog ontbraken. Toch hoopt Slot op nog twee echte topspelers die de vertrokken huurlingen Szymanski en Idrissi doen vergeten.

Zerrouki komt van FC Twente, de beide Thomassen van PEC Zwolle en de Gambiaan Minteh, die gehuurd wordt van Newcastle United, speelde wat wedstrijden in de Deense competitie. Dat is wat anders dan de Champions League, al ligt de focus van Slot toch vooral op de eredivisie, zegt hij.

Doordat Hancko, Giménez, Wieffer en Hartman vorig seizoen tamelijk moeiteloos uitgroeiden tot meerwaardes heeft Feyenoord onder Slot het stempel gekregen dat elke nieuwe speler direct meekan. Maar er waren ook wel nieuwkomers die het veel minder goed verging zoals Dilrosun, Taabouni (inmiddels vertrokken), Bullaude en Lopez.

‘We willen vooruit met Feyenoord, doorgroeien, beter worden dan dat we afgelopen seizoen al waren,’ stelt Slot. ‘Dat betekent dat je ook moet zorgen dat je betere spelers terughaalt dan diegenen die zijn vertrokken. Voor die uitdaging staan we.’

Van links naar rechts: nieuwelingen Thomas Beelen, Yankuba Minteh, Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Feyenoord wil meer in kwaliteit investeren dan in kwantiteit. Tot op heden is er alleen een redelijk forse investering gedaan om Zerrouki los te weken bij FC Twente, ruim zeven miljoen euro exclusief bonussen. Zerrouki stapt ook als eerste uit de helikopter voor een gesprekje met Houtman (‘Vond je het spannend in die helikopter?’) en is de eerste gegadigde om Kökcü te doen vergeten.

Meedoen om prijzen

‘De verwachtingen zijn zeker anders,’ zegt hij later in de perskamer. ‘Bij Twente hoef je geen kampioen te worden. Hier moet de club meedoen om de prijzen. Dat is juist wat ik wil. Ik leer nieuwe dingen, dat vind ik altijd interessant.’

Kökcü was de man die om wie bijna alles draaide bij Feyenoord. Het lef en het inzicht waarmee de middenvelder het spel versnelde, de bluf en het vertrouwen dat hij toonde in de confrontaties met grote tegenstanders. Zelfs in een volgepakt Stadio Olimpico tegen AS Roma durfde Kökcü in zijn eigen zestienmetergebied met een man hijgend in zijn nek in alle rust de opbouw te verzorgen. Zerrouki: ‘Ik denk dat bij Twente heb laten zien dat ik dat ook doe en kan. Maar ik ga mezelf niet vergelijken met iemand.’

Al een halfjaar geleden wilden Zerrouki en Feyenoord zich graag aan elkaar verbinden, maar Twente liet de Amsterdamse international van Algerije toen niet gaan. De subtopper stond toen nog kort achter Feyenoord en hoopte ook dat Ajax, PSV en buitenlandse clubs zich in de strijd om Zerrouki zouden mengen, om de prijs verder op te drijven. Maar Zerrouki wilde alleen naar Feyenoord. ‘Dat komt door het gevoel dat je hebt bij een club, bij de mensen die de leiding hebben. Dat zat heel goed. Ik wil graag ergens spelen waar het ergens om gaat. Dat zit in me. Bij deze club is dat zo. Ik wil een completere speler worden, bijvoorbeeld ook in de eindfase van een aanval mijn steentje bijdragen. Dat is een uitdaging en alles wat een uitdaging is, is iets moois. Die uitdagingen liggen er hier volop.’