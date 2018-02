Eagles winnen tegen de verwachtingen in voor het eerst de Super Bowl

De Eagles probeerden in 1981 en 2005 de Super Bowl te veroveren maar verloren toen in de finale. De ploeg uit Philadelphia, die het zonder hun quarterback Carson Wentz moest stellen, stond lange tijd voor. In het laatste kwart leken de Patriots onder leiding van Tom Brady alsnog met de winst ervandoor te gaan. Maar een touchdown en een fieldgoal bezorgden de Eagles hun eerste Super Bowl.



Door de afwezigheid van Wentz was New England veruit favoriet voor de winst in de NFL-finale. Wentz' vervanger Nick Foles deed het echter goed en kreeg zondagnacht de titel Most Valuable Player.



De Patriots waren regerend kampioen en de 40-jarige topspeler Brady wist de Super Bowl al vijf keer te winnen. De laatste was vorig jaar, toen de Patriots tegen Atlanta Falcons een bijna onmogelijke inhaalrace tot een goed einde brachten. Brady en consorten bogen een achterstand van 28-3 om in een overwinning van 34-28.