Dynamo schrijft na elf jaar aan de hand van twee routiniers eindelijk weer volleybalgeschiedenis

Dynamo-spelers Nico Manenschijn en Jeffrey Klok vieren het kampioenschap. Beeld Hollandse Hoogte / Ronald Hoogendoorn

Daar had de Groningse ploeg, leunend op de Canadese inbreng van Luke Herr en Jerome Cross, na de stunt in de openingswedstrijd (2-3 in Apeldoorn), de titel naar zich toe moeten trekken. Dat werd in het Alfa College verhinderd door de grote inbreng van twee Nederlanders die voor de nationale ploeg uitkwamen: de van corona herstelde diagonaalaanvaller Sjoerd Hoogendoorn en de 35-jarige routinier Jeroen Rauwerdink.

Dynamo, gecoacht door de kalme Redbad Strikwerda, won in Groningen met 3-1 en kopieerde die uitslag daags erna in wedstrijd drie van een voor beide ploegen zware competitie. Een week eerder hadden ze nog tegenover elkaar gestaan in de wegens corona uitgestelde bekerfinale. Die had met Pasen gespeeld moeten worden, maar toen kampte Dynamo met drie coronagevallen.

De training werd stilgelegd. Twee weken later was Lycurgus in de strijd om de NeVoBo-beker de betere. Het conditionele voordeel zou zijn uitwerking op de play-off krijgen, was ieders verwachting. Zeker toen was gebleken dat nog meer besmettingen in het Apeldoornse kamp waren binnengeslopen.

Uiteindelijk won kwaliteit van conditie en kracht. De uit Italië teruggekeerde Sjoerd Hoogendoorn, gesteund door de eveneens linkshandige Frits van Gestel, speelde een sterke rol in de aanval. Hoogendoorn (30) was in 2010 bij de laatste landstitel van Dynamo betrokken. Daarna ging die jaarlijkse hoofdprijs elf jaar lang aan de Apeldoorners voorbij. Vorig jaar leek die droogte voorbij, maar toen werd de competitie door de corona-uitbraak niet uitgespeeld.

In dat seizoen was Jeroen Rauwerdink ook teruggekeerd in Apeldoorn. Hij had toen 337 interlands achter zijn naam. Hij werd bij Dynamo als jong ventje bij de hand genomen door coach Toon Gerbrands en olympische grootheid Bas van de Goor. Zij leerden hem het vak van topvolleyballer. Dynamo werd met Rauwerdink in de basis kampioen in 2003, 2007 en 2008.

Gezin ging voor

In dat jaar vertrok Rauwerdink naar het volleybalwalhalla Italië. Hij speelde er achtereenvolgens voor Gabeca, Umbria, Latina en Cuneo. Daarna waren er, na 2015, nog Turkse jaren bij Ankara en Griekse seizoen bij Olympiakos Piraeus. In 2019 keerde de 2.00 meter metende passer-loper terug op het vertrouwde nest. Zijn gezin ging vanaf dat moment voor. De kinderen misten hun vader, expat te Griekenland. Hij kreeg bij Dynamo ruimte om zijn studie af te maken.

Hij had ook voor geen enkele andere club willen spelen, sprak de man die in 2018 na officieel gestopt te zijn op verzoek en uit nood voor één toernooi nog terugkeerde in de nationale ploeg. Het was voor het WK in Bulgarije en Italië, waar de lange mannen van coach Gido Vermeulen boven verwachting in de toptien eindigden. Toplanden als Frankrijk en Brazilië, de latere finalist, werden in de nazomer bij verrassing verslagen. De rust van Rauwerdink, sinds 2011 captain van Oranje, had daar nog steeds zijn invloed.

Zaterdag en zondag vielen zijn kwaliteiten te herkennen bij de ‘grote punten’, voorbij de 20 naar de 25. Over de voortzetting van zijn carrière, op zijn dertiende speelde hij al in het eerste van Cito in Zeist, moet Rauwerdink nog nadenken. Hij is 35. Zijn teamgenoten Freek de Weijer (25), een talentvol spelverdeler, en middenman Maikel van Zeist (26) verklaarden nog voor de gewonnen finale om het landskampioenschap dat het mooi was geweest in Apeldoorn en dat zij nu toch echt naar het buitenland willen. Rauwerdink ging op zijn 23ste. Hij kan de ambitieuze mannen adviseren.