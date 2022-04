Dylan van Baarle wint wielerklassieker Parijs-Roubaix

Beeld BELGA

De renner van de Britse ploeg Ineos Grenadiers was de beste aan het einde van een bijzonder spectaculaire editie. Van Baarle (29) bekroonde op de wielerbaan van Roubaix een solo van een kleine 20 kilometer, ingezet op de laatste zware kasseistrook. Op ruim anderhalve minuut finishte de Belg Wout van Aert als tweede, Zwitser Stefan Küng werd derde.

Van Baarle, afkomstig uit Zoetermeer maar al jaren woonachtig in Monaco, was vorig jaar tweede op het WK en bereikte twee weken geleden diezelfde klassering in de Ronde van Vlaanderen, achter Mathieu van der Poel. ‘Maar van mij mag het over twee weken in Parijs-Roubaix andersom zijn’, zei hij daar toen over. Mathieu van der Poel eindigde zondag echter als negende.

Van Baarle is de eerste Nederlandse winnaar sinds Niki Terpstra in 2014 op de piste van Roubaix zegevierde. Bij zijn zeven voorgaande deelnames aan Parijs-Roubaix eindigde Van Baarle nooit bij de beste tien.

Vrouwen

Zaterdag won de Italiaanse kampioen Elisa Longo Borghini de tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Na een solo van 34 kilometer kwam ze als eerste over de streep van de open wielerbaan in Roubaix, het Vélodrome André Pétrieux. Topfavoriet Lotte Kopecky werd tweede.