Dylan van Baarle wint wielerklassieker Parijs-Roubaix – met snelheidsrecord

Dylan van Baarle bezig aan de solo die hem de grootste zege uit zijn carrière zou opleveren. Beeld BELGA

Van Baarle (29), geboren in Voorburg, legde de 257 kilometer, waarvan 55 kilometer aan kasseien, af met een gemiddelde van 45,8 kilometer per uur. Nimmer was de winnaar van de Hel van het Noorden sneller, hoewel het aantal kasseikilometers steeds toenam.

Voor Van Baarle betekent de zege zijn grootste carrièresucces en zijn eerste zogenoemde monument – vijf koersen die alle ruimschoots ouder zijn dan een eeuw. De renner van het Britse Ineos-Grenadiers, dat dit voorjaar het ene na het andere succes boekt, beleefde vorig seizoen zijn beste tot dan toe met eerst de winst in de Vlaamse kasseisemi-klassieker Dwars door Vlaanderen. Zijn zelfvertrouwen nam vooral toe in september vorig jaar, toen hij tweede werd bij het wereldkampioenschap op de weg in Leuven. ‘Toen viel het kwartje bij mij: ik kon meer dan ik dacht’, zei Van Baarle met de trofee, een stevige kassei voor zich, ‘en dit is het resultaat.’

Zijn wintertraining stond geheel in het teken van de Vlaamse voorjaarsklassiekers en Parijs-Roubaix. Twee weken geleden werd hij achter Mathieu van der Poel op bijna miraculeuze wijze tweede in de Ronde van Vlaanderen, ook een monument. ‘Van mij mag het over twee weken andersom zijn’, zei hij daar toen over. Mathieu van der Poel eindigde zondag als negende op de open wielerbaan van Roubaix, de traditionele aankomst van de meest tot de verbeelding sprekende wielerkoers.

Dromen van de klassieker

Van Baarle kwam daar in zijn eentje ‘met kippenvel’ aan met ruime voorsprong op vier achtervolgers. ‘Ik kon het niet geloven: er kwamen geen renners meer.’ Hij maakte de gebruikelijke volle ronde af en kwam solo over de finish toen de nummer twee tot en met vijf het Vélodrome nog op moesten draaien. Wout van Aert won de sprint van het viertal waarbij de Zwitser Stefan Küng derde werd. Alledrie de podiumgasten lieten aan het begin van het seizoen weten dat hun seizoen in het teken stond van de droom Parijs-Roubaix te winnen.

Dylan van Baarle viert zijn recordbrekende winst. Beeld AP

Van Baarle is de eerste Nederlandse winnaar sinds Niki Terpstra in 2014 en de zevende Nederlander die Parijs-Roubaix won. Bij zijn zeven voorgaande deelnames aan Parijs-Roubaix eindigde Van Baarle nooit bij de beste tien; vorig jaar kwam hij in een door regen modderige koers binnen buiten de tijd.

‘Dylan was de sterkste’

Van Baarle had gedurende de ruim vijfeneenhalf uur op de fiets zoals bijna alle favorieten te maken met pech in de vorm van lekke banden op de kasseistroken en valpartijen die hem ophielden. Hij wist echter steeds terug te komen waardoor er bij zijn concurrenten geen twijfel was dat de Nederlander de beste man in koers was. Nadat hij was weggesprongen voor een solo van circa 20 kilometer bouwde hij in korte tijd een enorme voorsprong op. Van Aert eindigde 1 minuut en 47 seconden achter Van Baarle. ‘Dylan was de sterkste’, zei Van Aert.

De winnaar benadrukte de bijdrage die zijn ploeg leverde aan zijn zege. Ineos-ploegleider Servais Knaven, die Parijs-Roubaix in 2001 won, legde uit dat de ploeg het plan had om gebruik te maken van de wind die, met nog ruim 200 kilometer te gaan, schuin van voren kwam.

Op dat vooraf afgesproken punt ging de complete zeven leden tellende Ineos-ploeg hard op kop rijden, waarop het peloton in twee gelijke stukken brak, met de topfavorieten in het verkeerde, tweede deel op een maximale achterstand van 2 minuten. ‘Wij wisten de favorieten te verrassen’, zei een glunderende Knaven. ‘Ik weet zeker dan Van Aert en Van der Poel daar een grote inspanning hebben moeten leveren om terug te komen. En die inspanning is ze later opgebroken.’