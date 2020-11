Dylan Groenewegen negen maanden geschorst om gevaarlijke manoeuvre

Dylan Groenewegen. Beeld BSR Agency

In de eindsprint in Katowice dwong Groenewegen, met een snelheid van zo’n 80 kilometer per uur, Fabio Jakobsen tegen de dranghekken aan. De spurter van Deceuninck-Quick Step vloog erdoorheen en klapte tegen de finishboog. Zwaargehavend aan voornamelijk zijn gezicht en met een hersenschudding belandde Jakobsen in het ziekenhuis. Hij werd twee dagen in coma gehouden.

Groenewegen heeft de schorsing, die met terugwerkende kracht ingaat en eindigt op 7 mei 2021, geaccepteerd. Hij verleende in de afgelopen tijd zijn medewerking aan de UCI en heeft meermaals spijt betuigd over zijn actie. Dat deed hij woensdagmiddag in een persbericht van zijn ploeg, Jumbo-Visma, opnieuw.

‘De valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière blijven. Tijdens de sprint ben ik van mijn lijn afgeweken. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn’, zegt Groenewegen. ‘Ik volg het nieuws van Fabio’s herstel op de voet. Ik kan alleen maar hopen dat hij op een dag weer volledig zal kunnen terugkeren.’

Rentree

Dat hij nu duidelijkheid heeft over zijn straf is een opluchting voor de 27-jarige Amsterdammer. Met 7 mei voor ogen kan hij zich weer richten op zijn sport. ‘Ik prijs me gelukkig met de steun die ik daarbij krijg van Team Jumbo-Visma, mijn familie en vrienden. Samen zullen we zowel mentaal als fysiek naar die dag toewerken.’

In welke wedstrijd hij zijn rentree zal maken is niet bekend. De Giro d’Italia behoort tot de mogelijkheden, want die koers begint op 8 mei 2021.

De 24-jarige Jakobsen is nog altijd aan het revalideren. Niet alleen van de crash, maar ook van de hersteloperaties aan zijn gezicht. Om de schade in zijn kaken te kunnen herstellen hebben artsen bot uit zijn bekken getransplanteerd.

Vorige week meldde Jakobsen op Instagram dat hij over een aantal weken verwacht rustig aan zijn fietstraining te kunnen hervatten. ‘Vier weken na de reconstructie van mijn boven- en onderkaak was het tijd om de hechtingen eruit te halen’, schreef hij bij een foto waarop stukjes verwijderd hechtgaren te zien is. ‘Het herstelproces verloopt goed.’

Maar hij is nog lang niet klaar. ‘Het getransplanteerde bot moet de komende vier maanden sterk en stevig worden. De volgende operatie staat gepland in 2021.’

Het incident in Katowice. Beeld AP

Zware straf

De straf voor Groenewegen is ongekend zwaar en lijkt ingegeven door de ernst van de gevolgen. Het afwijken van de lijn, zoals het in wielertermen heet, gebeurt in massasprints vaak. Als de benadeelde renner slechts gehinderd wordt, dan volgt meestal een declassering. Dat overkwam Jakobsen zelf nog in de Ronde van Polen van 2019. Toen duwde hij in de derde etappe een concurrent aan de kant en werd hij van de eerste plaats teruggezet naar plek 130.

Bij ernstiger overtredingen gaat de jury vaak over tot diskwalificatie. Dat was de straf voor Peter Sagan toen hij in de Tour de France van 2017 Mark Cavendish tegen de hekken kwakte. De Brit kwam hard ten val, de Slowaak werd naar huis gestuurd.

Schorsingen zijn zeldzaam en een van negen maanden is ongekend. Toen Theo Bos in 2009 tijdens een massasprint in de Ronde van Turkije de Zuid-Afrikaan Daryl Impey in de hekken slingerde, kwam hij eraf met één maand schorsing. Vechtpartijen onder renners leveren meestal enkele weken op.

De UCI lijkt met de zware straf voor Groenewegen een voorbeeld te willen stellen, in een tijd waarop steeds meer zorgen klinken over de veiligheid in het peloton. Groenewegen zelf ziet de zware valpartij in ieder geval als waarschuwing voor zijn collega’s. ‘De gevolgen waren heel ongelukkig en ernstig. Daar ben ik mij zeer bewust van en hoop dat dit voor elke sprinter een wijze les is.’