Dylan Groenewegen is terug op aarde na val tijdens kasseienetappe

Dylan Groenewegen na val tijdens de kasseienetappe van zondag. Foto Klaas Jan van der Weij

Lang nadat kopman Steven Kruijswijk bij de teambus is gearriveerd, komt Dylan Groenewegen aanrijden. Het gezicht staat op onweer. Knie en heup doen pijn na een lelijke val op de kasseien. Hinkend stapt hij de bus is. De ploegdokter wacht al.

Hij is terug op aarde. Een dag eerder, in Amiens, stak zijn wijsvinger nog triomfantelijk de lucht in. Met grote overmacht wint Groenewegen de massaspurt. Het is de bevestiging van de bevestiging van de bevestiging. Hij won vorig jaar de slotrit in Parijs, vrijdag in Chartres en in Amiens onderstreept hij wat ze bij zijn ploeg Lotto-Jumbo al langer zeggen: van alle sprinters in de Tour is Dylan Groenewegen de allersnelste.

‘Opzij allemaal! Hospital, hospital’, klinkt het zondag bij de teambus aan het eind van de kasseienrit naar Roubaix. Een paar minuten later veegt de mecanicien van Lotto-Jumbo de straat met nieuwsgierige wielerfans en journalisten schoon. Groenewegen moet zo snel mogelijk met ploegleider Frans Maassen naar de medische wagen van de organisatie, een kilometer verderop. Daar moet duidelijk worden wat Groenewegen mankeert.

Passagiersstoel

De sprinter wurmt zich in de passagiersstoel. Met dezelfde wijsvinger waarmee hij een dag eerder zijn zege vierde, ondersteunt hij nu het vermoeide hoofd. Maassen trapt het gaspedaal in. Weg is Groenewegen. Is het einde Tour voor hem?

Het zag er zaterdag nog zo rooskleurig uit: Groenewegen ontpopt zich als te kloppen man in de massasprint. Het maakt niet eens uit dat zijn aanjager Timo Roosen op vijftien kilometer van de streep ten val komt en hem niet kan afleveren voor de finale. Direct wordt het aanvalsplan aangepast. ‘We besloten pas in de laatste vijf kilometer in de wind te gaan rijden’, zegt Amund Grøndahl Jansen, de Noorse aanjager bij Lotto-Jumbo. ‘Een kilometer voor het einde zette ik Dylan af. Toen moest hij het wiel zelf vinden.’

Aanvankelijk lijken het in Amiens André Greipel, Fernando Gaviria en Peter Sagan te zijn die voor de zege strijden, maar dan ineens komt Groenewegen van achteren voorbij. Heel even kijken de concurrenten verbaasd opzij: jij ook? Het verschil is wederom meerdere fietslengtes. Nog even en Groenewegen kan op jacht naar het record dat Jean-Paul van Poppel in 1988 neerzette: vier overwinningen in één Tour.

Rauwheid

Maar dat is buiten de rauwheid van de wedstrijd gerekend. Het is zondag chaos in de Tour. De hele dag door liggen er renners op de kasseien. Op ruim tachtig kilometer van Roubaix is ook Groenewegen aan de beurt. Hulpeloos ligt hij op de weg, terwijl renners hem voorbij stuiven. Dit keer hoeft hij geen steun van anderen te verwachten, zij rijden vandaag voor kopman Steven Kruijswijk. De voorvork van zijn groene Bianchi-fiets is gebroken. Heup en knieën zijn gebutst.

Op de trap van de medische wagen vertelt ploegleider Maassen hoe hij Groenewegen heeft zich worstelen. ‘Hij was versuft. De hele etappe was het lossen en weer aanhaken. Hij heeft heel diep gezeten.’ Het gezicht van de doorgaans vrolijke Limburger voorspelt weinig goeds. ‘Het ziet er niet goed uit, jongens.’

De bus van Lotto-Jumbo is dan al op weg naar het vliegveld, voor de reis naar Annecy, waar de Tour na een rustdag wordt vervolgd in Alpen. In de logistieke chaos van het evenement maakt Maassen zich vooral zorgen hoe Groenewegen naar het vliegveld moet komen. Onderwijl wordt de rij met geblesseerde renners steeds langer voor de medische wagen. André Greipel komt aanhinkelen, Jens Keukeleire heeft een diepe vleeswond en ook de Colombiaan Bernal van Sky is niet ongehavend uit de strijd gekomen.

Pijnlijke grimas

Dan komt Groenewegen naar buiten. Bij elke trede die hij moet nemen schiet zijn gezicht in een pijnlijke grimas. Hij steunt op zijn rechterbeen. Camera’s klikken. Een auto van de NOS Avondetappe komt toevallig langsrijden. ‘Kan-ie met jullie mee?’, vraagt Maassen. ‘Natuurlijk’, roept verslaggever Han Kock. Zo is het takenpakket van de publieke omroep tijdelijk uitgebreid met ziekenvervoer.

Terwijl Groenewegen de hoek omgaat, komt Maassen met een laatste medische update. Het goede nieuws: de Tour is niet voorbij voor Dylan Groenewegen. ‘Er is niets gebroken.’ Maar het voelt niet goed, zegt hij er meteen bij. ‘Morgen kijken we verder.’