Dylan de boeman is vanaf zaterdag in de Giro weer Groenewegen de sprinter

2017, Dylan Groenewegen zoals we hem kennen. De wielrenner wint de slotsprint van de Tour op de Champs-Élysées. Beeld Klaas Jan van der Weij

Een sprint kun je vrijwel niet trainen, zeker niet in je eentje. De enorme snelheid waarmee minstens zes kanshebbers op de sprintzege, gelanceerd door evenzovele ploegen, in georkestreerde chaos afstormen op de finishstreep, is niet te imiteren. Tegelijk moet het brein van een sprinter negatieve gedachten buiten de deur houden: als ik maar niet val, wat is het me allemaal waard en staat dat hek wel goed?

Negen maanden heeft sprinter Dylan Groenewegen niet kunnen trainen op deze ervaringen, omdat ze zo goed als ontrainbaar zijn. Dat geldt evenzeer voor de man wiens lot door Groenewegen is bepaald: Fabio Jakobsen. Twee Nederlandse renners, allebei topsprinters. Dat waren ze in elk geval voor 5 augustus 2020 toen Jakobsen in Katowice door een fout van Groenewegen op maximale sprintsnelheid in verkeerd geplaatste hekken werd gedwongen met bijna fatale gevolgen. De negen maanden schorsing voor Groenewegen was maar iets langer dan wat Jakobsen nodig had om te herstellen.

Zondag sprintetappe

Een verschil is dat Jakobsen zijn sprintvaardigheden terug probeerde te vinden in een kleine koers, de Ronde van Turkije, waar Groenewegen zaterdag op het hoogste niveau zijn rentree maakt: in de Giro. De Ronde van Italië begint met een individuele tijdrit, maar zondag staat de eerste sprintetappe op het programma. Hoe die voor Groenewegen zal verlopen is ook voor hem een vraagteken. Hij zei zich in de talkshow Humberto goed genoeg te voelen om mee te doen aan die eerste sprint. Maar ‘de lol terugvinden in het wedstrijden rijden’ is waarom het hem vooral gaat.

Net als Jakobsen zou ook Groenewegen in de luwte terugkeren, maar er kwam een plek vrij in de Jumbo-Visma-selectie en de ploegleiding besloot hem als tweede sprinter op te stellen, naast David Dekker die op 23-jarige leeftijd zijn debuut maakt in een grote ronde. ‘Heel slim van de ploeg om ze allebei mee te nemen’, vindt de Duitse oud-topsprinter Marcel Kittel. ‘Zo creëren ze ruimte voor Groenewegen om zijn weg te vinden, bij Dekker gaat de druk van zijn debuut er wat af en tegelijk heeft de ploeg als het zo uitkomt twee kansen in een sprint.’

Volgens oud-renner Bram Tankink is de Ronde van Italië, na die van Frankrijk toch de belangrijkste etappekoers van het jaar, niet te hoog gegrepen. ‘Als je weer terug wielrenner wil worden moet je ergens starten. Dan is de Giro prima, als je niveau goed is.’ Fysiek wel, vertellen volgens Groenewegen de metertjes op zijn trainingsfiets: ‘Daaraan kunnen we de conditie aflezen en dat ziet er gewoon allemaal heel goed uit.’

Opstaan en doorgaan

Ook Kittel, die veertien etappes in de Tour won en vier in de Giro, vindt de Ronde van Italië niet te hoog gegrepen. ‘Mijn trainer zei vroeger altijd als ik op de wielerbaan gevallen was: kom op, opstaan, terug op de fiets en nog een rondje, anders krijg je er angst voor.’ Wedstrijden rijden, is voor een sprinter de enige manier om erachter te komen waar hij staat. ‘Groenewegen vindt de antwoorden op al zijn vragen alleen maar op de fiets.’

Kittel moest in 2015 door ziekte een pauze nemen. ‘Mijn eerste wedstrijd kon ik niet uitrijden, daarna zat ik niet in de finale omdat ik de conditie nog niet had en toen ik me een keer in een sprint kon mengen, had ik het heel moeilijk. Het gevoel voor positionering, voor het vinden van je plek in een sprint, had ik niet en dat maakte me onzeker. En ik was er dan maar drie maanden uit, Groenewegen en Jakobsen negen.’ Pas in 2016 reeg Kittel de ereplaatsen als vanouds aaneen.

Jakobsen werd bij zijn rentree als de verloren zoon in de armen van het peloton gesloten. Hoe dat Groenewegen de komende dagen zal vergaan, is door de Belg Remco Evenepoel op scherp gezet. ‘Ik denk niet dat iemand van ons team Dylan nog zal aanspreken’, verklaarde de ploeggenoot van Jakobsen en Deceuninck-Quick Step-kopman in de Giro. ‘Hij heeft iemand van de ploeg superhard gekwetst, letterlijk en figuurlijk. We kunnen hem dat nooit vergeven.’ Toen Evenepoel dat zei in het Belgische Humo, hadden Jakobsen en Groenewegen elkaar al gesproken en ‘allebei ons hart kunnen luchten’, volgens de laatste.

Jakobsen wilde niet dat dat gesprek naar buiten kwam. De lucht is ook allesbehalve geklaard, schrijft hij donderdag op Twitter: ‘Dylan heeft mij persoonlijk geen excuses gemaakt en ook geen bereidheid getoond enige verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen.’

Bedreigingen

Evenepoel vertolkt niet de communis opinio van renners en oud-renners. Die luidt grofweg: Groenewegen is zwaar genoeg gestraft. ‘Hij is negen maanden geschorst en zal die beelden altijd meedragen, volgens mij is die straf zwaar genoeg’, oordeelde de Belg Philippe Gilbert, een van de oude stompen in het peloton, eind vorig jaar al tegen het Belgische Sporza.

Niet alleen die uitzonderlijk lange schorsing, ook de verregaande bedreigingen die Groenewegen per post en sociale media kreeg van anonymi, vormen de straf. ‘Als mij dat zou overkomen’, zei de Australische topsprinter Caleb Ewan begin dit jaar tegen Cycling Weekly, ‘zou ik het mentaal heel moeilijk vinden terug te keren in het peloton’.

Gilbert was daar voor Groenewegen niet helemaal gerust op. ‘Het peloton is ook een harde wereld. De renners zullen hem niet zomaar opnieuw accepteren.’ Maar juist sprinters kunnen volgens Gilbert de knop omdraaien. ‘Groenewegen zal zijn topniveau weer halen.’

Net als Jakobsen, benadrukt Kittel. ‘Het is belangrijk de twee verhalen met elkaar te verbinden.’ De topsprinter van weleer roept de wielerwereld op voorbij het sprintongeluk te kijken en te duimen voor twee gelijkwaardige topsporters die weer op hun oude niveau proberen te komen en zich daarbij misschien aan elkaar op kunnen trekken. ‘Laat vanaf nu alles weer op nul staan.’