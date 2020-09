Dwight Lodeweges, bondscoach ad interim, is de Foppe van de Veluwe

Sluit de ogen, luister, en je hoort een mondje Foppe, zeg maar de Foppe van de Veluwe. Nuchtere taal. Relativerend. Enthousiast, niet snel euforisch. Dwight Lodeweges, bondscoach ad interim, is een fervent aanhanger van het woord prima. Prima, iets beter dan goed. Foppe de Haan was een specialist in primagebruik. Hartstikkene prima, zei Foppe graag. Zo graag dat je dacht dat hij het expres deed.

Lodeweges kreeg na de gewonnen wedstrijd tegen Polen in de Nations League een appje van Ronald Koeman, de vorige bondscoach die onlangs op de trein naar Barcelona stapte. De voormalige assistent van Koeman was na de zege op Polen zichtbaar blij met dat bericht. Koeman schreef dat de tweede helft geweldig was. Dat vond hij nou weer wat overdreven; het was behoorlijk. Prima misschien.

Lodeweges is een echte voetbalman, zonder poespas en strapatsen. Een vakman, zegt men dan. Een tacticus. Hij laat zijn brillenglazen beregenen en beslaan. Een echte veldwerker. Hij zat opeens met een stropdas voor, vrijdag bij de persconferentie, als hoogste voetbalvertegenwoordiger van Nederland. De das zat goed. Prima zelfs. Beetje brede knoop misschien.

Hij gebruikt graag verkleinwoorden. Klusje, als hij zijn baan bij de KNVB benoemt. Het is bij hem meer dan een maniertje. Hij voelt dat het niet al te lang zal duren, alvorens de KNVB een ander heeft gevonden en hij weer assistent zal zijn. Even goede vrienden. Hij geniet van het moment, een cadeautje op zijn 62ste. ‘Ik voel me als een klein kind. Ik ben heel trots.’ Hij stak gewoon zijn armen in de lucht toen Steven Bergwijn vrijdag scoorde, en vertelde dat hij in elk geval niet zo gaat doen als de Italiaan Antonio Conte, die soms uit een dwangbuis ontsnapt lijkt.

Dwight Lodeweges maakt voetbal niet groter dan het is. Toen een verslaggever aan hem vroeg of de 18-jarige Mohamed Ihattaren teleurgesteld was, toen hij merkte dat het vrijdag nog te vroeg was voor zijn debuut in Oranje, antwoordde Lodeweges: ‘Ik denk het niet. Elke keer als ik hem tegenkom, glimlacht hij.’

Natuurlijk is het hartstikke interessant als straks Louis van Gaal of een ander voor de groep van Oranje staat, maar het heeft ook zijn charme, Dwight Lodeweges als bondscoach. Doorgeschoven zoals dat heet, net als Joachim Löw in 2006 naar de baan werd gekatapulteerd in Duitsland, nadat Jürgen Klinsmann vertrok. Het is wel makkelijk, een man die niet hoeft terug te keren uit pensioen. Een man die niet bang hoeft te zijn voor een vlekje op zijn reputatie, al is het maar omdat het grote publiek helemaal niet weet hoe groot zijn reputatie precies is.

Dwight Lodeweges staat niet op een trein te wachten die hem naar een droomclub brengt. Hij zit al in een trein en voor hem is dat de mooiste trein waarin hij ooit heeft gezeten. Zo’n trein met mooie stoelen, hapjes, drankjes en een slaapgedeelte. Van Dwight Lodeweges mag die trein nog een tijdje voortrazen, in de stille hoop dat niemand aan de noodrem trekt.