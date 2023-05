Dutch Water Week: zeilen zonder groene kwelgeest en met de rijnaken op afstand

Manager Marijn Stokker (links) en directeur Arno van Gerven van het Watersportverbond met op de achtergrond een deel van het watergebied waar volgende week de Dutch Waterweek plaatsvindt. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De buitenboordmotor van de rubberboot ronkt op zachte kracht vooruit, de dijk langs het IJmeer vlak buiten Almere komt steeds dichterbij, de golven klotsen hoorbaar tegen de beschoeiing. Allengs neemt de verbazing van beide opvarenden toe. ‘Niks, er zit niks.’

Directeur Arno van Gerven en evenementenmanager Marijn Stokker van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond verwachtten op deze plek de groene kwelgeest van de Dutch Water Week, het watersportfestival dat vrijdag aan de tweede editie begint, te zullen aantreffen: welig tierende waterplanten. Preciezer: fonteinkruid.

De watersport heeft er veel last van, in ondiepten tot 2 meter. Kiel, roer en schroef raken verstrikt in de bladen en stugge stengels van de Potamogeton perfoliatus. Dat wil je de wereldtop in het zeilen, die vanaf dinsdag in de regatta om de World Cup de krachten meet op de wateren tussen Almere en Amsterdam, niet aandoen.

Koel voorjaar

Van Gerven en Stokker brengen in herinnering hoe het er vorig jaar aan toeging. Hier onder aan de dijk, meteen buiten Marina Muiderzand waar alle wedstrijdboten lagen, rond de Pampusput voor Muiden: overal gebonden soep.

Stokker: ‘Een week voor de start heeft een vliegtuigje nog luchtfoto’s genomen waarop te zien was waar je niet kon varen. Toen hebben we voor de regatta nog banen moeten verleggen.’

Van Gerven: ‘Het was lang warm geweest, de zon scheen volop en er was weinig wind. In zulke omstandigheden kan fonteinkruid wel anderhalve meter per week groeien.’ Maaien vanaf vissersboten, waarbij de plant tot op een hoogte van 60 centimeter wordt doorgesneden, was niet mogelijk: volgens geldende vergunningen kon dat pas vanaf half juni. De beperking is er niet zomaar. Het IJmeer en Markermeer zijn natuurgebieden, de waterplanten dragen bij aan helder en schoon water.

Nu is het fonteinkruid niet van de partij. Er waait al dagen een koude noordenwind, de temperatuur komt niet boven de 20 graden en het aantal zonuren blijft beperkt. Manager Stokker, aan het stuur van de rubberboot, vermoedt het al bij het uitvaren van de jachthaven: hij ziet kitesurfers sprongen maken dicht bij de wal aan de overkant. ‘Die zag je vorig jaar daar echt niet.’

Voor de wedstrijden volgende week heeft het geen gevolgen. Samen met de IQ-foilers staat deze discipline geprogrammeerd in het water bij Lelystad. Daar is het water zo diep dat de waterplant er sowieso ontbreekt. ‘Zeker bij deze sporten moet je geen enkel risico nemen’, verklaart Stokker.

Trackers en drones

Het is bij de tweede Dutch Water Week in Almere nog altijd wat laveren om de juiste koers te vinden. ‘Het was goed, maar het kan beter’, blikt directeur Van Gerven terug op de eerste editie van vorig jaar. Afgezien van de worsteling met de demon onder de waterspiegel voelden de wedstrijdcomités zich onwennig op de nieuwe locatie. Op aandringen van coaches is een internationale wedstrijdleider aangetrokken.

Het bieden van mogelijkheden vanaf de wal de verwikkelingen op het water te kunnen volgen, blijkt ook hier een schier onmogelijke opgave. Van Gerven: ‘We hebben niet de illusie dat een in oranje gehulde menigte olympisch kampioen Kiran Badloe komt aanmoedigen. Maar met behulp van trackers en drones of met de invoering van kwartfinales, halve finales en finales, zoals bij het foilen gebeurt, is al beter te snappen wie er gaat winnen.’

Bezoekers moeten zich volgens hem vooral laten leiden door ‘de sfeer en de reuring’. ‘Iedereen kan komen kijken en deelnemen aan activiteiten. Als al die boten hier tegelijk te water gaan, blijft een schitterend moment. En de toppers zijn hier, je kunt gewoon een praatje met ze maken.’

Een tegenvaller was de annulering van enkele klassen, anderhalve week geleden: de Nacra 17 (de tweepersoons catamaran), de 470 en de IQ-Foilers voor vrouwen en de jeugd. Er zijn te weinig aanmeldingen. De bond schrijft het vooral toe aan de Europese kampioenschappen eerder deze maand. Van Gerven: ‘Het is irritant dat wedstrijden zo dicht bij elkaar liggen. Laten we ook eerlijk zijn: wij moeten bekendheid opbouwen, we hebben nog geen reputatie.’

Beroepsvaart

Toen de regatta in 2021 Medemblik na een aanwezigheid van 36 jaar de rug toekeerde, viel enige scepsis op te tekenen. Direct na het besluit waarschuwden ervaren watersporters voor het fonteinkruid. Het uitzetten van wedstrijdbanen – cirkels met een doorsnee van zo’n 2 kilometer – in de nabijheid van de vaargeulen voor de beroepsvaart zou een hachelijke onderneming worden. Er is een drukke route tussen Amsterdam en Lelystad. Een zijtak leidt naar de randmeren, voor Almere langs.

De rubberboot stuitert op de knobbelige golven van het IJmeer, met aan bakboord de eilandjes ’t Hooft, Warenar en Drost en recht vooruit fort Pampus. In de verte ploegt een zwaar beladen rijnaak zich voort in de richting van Lelystad.

Als antwoord op het misprijzen bij de keuze voor het IJ- en Markermeer maakt Stokker handgebaren om de cirkels aan te duiden waarbinnen zich straks onder meer de ILCA’s en de 49ers zullen bewegen.

Diskwalificatie

‘Het is te doen. De regels zijn streng. Wie ook maar een meter voorbij de boeien van de vaargeulen belandt, wordt onmiddellijk uit de wedstrijd genomen. Het werkt: vorig jaar was er geen enkele diskwalificatie.’

Van Gerven: ‘We moeten toegeven dat we het probleem van het fonteinkruid hebben onderschat. Maar het ziet ernaar uit dat eerder maaien op de plek van de banen in het vervolg wordt toegestaan. We moeten ook oog hebben voor de natuurwaarde. Watersporters houden ook van helder water.’

Op de kade in Almere ontdoen de functionarissen van het watersportverbond zich van hun zeilpak. De opluchting van de constatering bij de dijk dat de spelbederver zich koest houdt, is nog niet geweken. Stokker: ‘Ik zal vanavond veel beter slapen.’