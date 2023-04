Dusan Tadic ziet slechtste Ajax sinds zijn entree. ‘We hebben meer kwaliteit nodig’

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic weet zich omringd door drie spelers van Fortuna Sittard. Beeld ANP

Na de ruime overwinning (4-0) op Fortuna Sittard doet aanvoerder Dusan Tadic een opvallende bekentenis: op de vraag of Ajax de slechtste selectie heeft sinds zijn komst naar Amsterdam, antwoordt hij bevestigend. ‘Het is moeilijk om te zeggen, maar we hebben meer kwaliteit nodig. Ik denk dat iedereen dat wel ziet.’

Hij maakt de vergelijking met vorig seizoen. ‘Spelers die toen op de bank zaten en zijn vertrokken, hadden nu in de basis gestaan. Zo realistisch moeten we zijn’, zegt hij in de catacomben van de Johan Cruijff Arena tegenover een select groepje journalisten. ‘Dat is toch niets nieuws?’

Het is een vreemde gewaarwording voor Tadic, die sinds 2018 het shirt van Ajax draagt. Na drie kampioenschappen en een toegewezen eerste plek in het coronaseizoen strijdt hij voor het eerst met Ajax niet om de landstitel, maar om de tweede plek. Met nog zes wedstrijden te gaan, hebben Ajax en PSV acht punten minder dan koploper Feyenoord.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

‘Het is heel erg teleurstellend en moeilijk’, zegt hij. ‘Bij Ajax moeten we prijzen winnen. We zijn hier niet om voor de tweede plek te vechten, al doen we dat natuurlijk wel. We weten hoe belangrijk het ticket voor de voorronde van de Champions League voor de club is.’

Bestuurlijke chaos

Het tegenvallende seizoen is een rechtstreeks gevolg van de bestuurlijke chaos die al meer dan een jaar voortduurt bij Ajax. Sinds het vertrek van technisch directeur Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag heerst besluiteloosheid op voetbalgebied. Het gevolg: voor veel geld aangetrokken spelers die de verwachtingen niet waarmaken en een selectie in disbalans.

Vorige week al trok John Heitinga aan de bel. De interim-trainer, die de ontslagen Alfred Schreuder in januari opvolgde, vroeg om duidelijkheid in alle geledingen van de club. Veertien maanden na het vertrek van Overmars is het de club nog altijd niet gelukt een opvolger te vinden. Daarnaast ontbrak het in de raad van commissarissen al langere tijd aan een bestuurslid technische zaken. Om over de rol van Heitinga richting volgend seizoen nog maar te zwijgen.

Of de woorden van Heitinga van invloed zijn geweest, valt moeilijk te zeggen, maar daags na diens noodkreet droeg Ajax oud-speler Jan van Halst voor als voetbalman binnen de rvc. Daarnaast hoopt de club op korte termijn Sven Mislintat als technisch directeur te presenteren.

De 50-jarige Duitser, die eerder als scout bij Borussia Dortmund en Arsenal werkte en het technische beleid bij VfB Stuttgart uitstippelde, zou samen met technisch manager in opleiding Klaas-Jan Huntelaar en algemeen directeur Edwin van der Sar de knoop moeten doorhakken over de trainer voor volgend seizoen, zo is de gedachte.

Hoe groot is het gemis van Overmars voor Ajax gebleken?

Tadic: ‘Hij was geweldig in wat hij deed op sportief vlak. Marc was heel belangrijk en slim. Hij dacht altijd vijf jaar vooruit en had een plan met elke speler. Persoonlijk zou ik willen dat hij terugkeert, maar ik ga er niet over en begrijp ook dat dit niet zomaar kan.’

Is het een fout geweest van Ajax om na het vertrek van Overmars niet snel een nieuwe technisch directeur aan te stellen?

‘Het was een moeilijke situatie voor de club. Als iemand vertrekt die zo goed werk heeft geleverd, wil je een vervanger vinden die minstens net zo goed is. Daarnaast ging ook Erik ten Hag (Manchester United, red.) weg. De club verloor de twee belangrijkste mensen op technisch vlak. Maar het klopt dat het lang duurt.’

Het is Ajax er veel aan gelegen snel duidelijkheid te verschaffen. Met de bekerfinale en de strijd om plek twee heeft het nog genoeg om voor te spelen, maar in de verte gloort alweer het nieuwe seizoen. Bepalende spelers willen weten waar ze aan toe zijn, maar niemand die ze dat op dit moment kan vertellen. Tadic: ‘Als je geen technisch directeur hebt en niet weet wie de coach wordt, gaat iedereen zich afvragen wat zijn eigen rol gaat zijn.’

Moet Ajax volgend seizoen doorgaan met Heitinga als trainer?

‘Ja, ik vind van wel. Hij is een clubman en heeft veel kwaliteiten. Hij brengt energie en is heel duidelijk. Hij snapt het spel, de trainingen zijn goed en hij weet hoe hij met een groep moet omgaan. Maar ik weet niet wat de clubleiding wil. Ik ben niet betrokken bij het proces. Maar als de club mijn mening vraagt, dan zal ik die geven.’

Ondertussen zingt bij Ajax ook de naam van Peter Bosz rond. De trainer die Ajax in 2017 naar de finale van de Europa League leidde, kent de beoogd technisch directeur Mislintat uit zijn periode bij Dortmund. Tadic: ‘Ik heb nooit met hem gewerkt, maar ik hoor veel goede verhalen over hem.’

En hoe zit het met je eigen toekomst?

‘We zullen zien. Ik heb na dit seizoen nog een eenjarig contract als speler en daarna een driejarig contract om als coach in de jeugd of als assistent bij het eerste elftal aan de slag te gaan. Ik voel me fysiek goed en geniet nog elke dag, maar wil ook weten welke richting de club deze zomer op wil. We hebben een sterk Ajax nodig, want ik wil prijzen winnen.’