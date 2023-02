Dusan Tadic viert tegen Sparta zijn 100ste goal met beste duel van Ajax onder coach John Heitinga: 4-0

Steven Bergwijn wordt ten val gebracht door Shurandy Sambo. Na het raadplegen van de VAR volgt een strafschop die door Dusan Tadic wordt benut: 3-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met een opvallend gemakkelijke zege op Sparta (4-0), dat zich nochtans in een droomseizoen waant, sloot Ajax speelronde 22 van de eredivisie af. De balans, op ongeveer tweederde van de competitie: Feyenoord staat drie punten voor op Ajax en heeft op papier een eenvoudiger programma tot de slotdag op 28 mei.

Maar Ajax ontvangt Feyenoord nog, op 19 maart, en heeft een beter doelsaldo. Bovendien zijn sinds de komst van trainer John Heitinga alle vier competitieduels gewonnen, al was de tegenstand gemiddeld gesproken van mager gehalte. Anderzijds: de ontslagen voorganger Alfred Schreuder won ook niet meer van matige opponenten. Onder Heitinga klom Ajax van de vijfde naar de tweede plaats. ‘We laten de ranglijst zolang zien, totdat we eerste staan’, aldus de trainer. ‘We kunnen nog veel beter.’

En aanvoerder Dusan Tadic, na het beste duel onder Heitinga: ‘John heeft veel goed gedaan voor de club.’ Tadic prees diens duidelijkheid: ‘Hij is een zoon van de club. Hij is geobsedeerd door Ajax. Dat hebben we nodig, net als dynamiek in het spel, zoals in het verleden met bijvoorbeeld Neres, Promes en Van de Beek.’ Heitinga: ‘Als speler vond ik duidelijkheid het belangrijkst. Iets zeggen is beter dan niets zeggen.’

Bergwijn hervindt vorm

Spannend was het zondag geen moment in de Johan Cruijff Arena, hetgeen de gelegenheid bood op andere zaken te letten. Op de bijna wanhopige jacht op een doelpunt van Steven Bergwijn. De duurste aankoop in de historie van Ajax begon flitsend aan het seizoen, zakte ver weg, beleefde een dramatisch WK en hervindt langzaam zijn vorm. Sinds het laatste duel voor het WK, in november met Emmen, zoekt hij naar een goal. Geregeld sloeg hij de handen voor ogen als hij weer een schot zag gestopt door een been of de doelman.

In de 61ste minuut schopte hij van frustratie tegen een reclamebord, toen weer een poging was verijdeld. Maar ja, daarna bleek dat Shurandy Sambo een overtreding had gemaakt; althans dat was de mening van scheidsrechter Pol van Boekel na advies van de VAR. Tadic benutte de strafschop, zijn honderdste goal in het shirt van Ajax. Tadic: ‘Het is speciaal. Ajax was altijd de club van mijn dromen. We hebben veel samen meegemaakt, en we moeten nog meer bereiken.’

Dat zijn tekenen waarmee Ajax verder kan. Tadic was onder Schreuder niet de voetballer van de laatste jaren, en was meestal ongelukkig op de flank. Nu is hij als spits net als voorheen bij Erik ten Hag, meestal in grote Europese duels, buitengewoon rendabel; zondag met twee goals en een assist. En Bergwijn sprint weer steeds vaker weg bij tegenstanders, durft weer ballen in de diepte te vragen.

Snel doelpunt

Om de concurrentie te beschouwen: AZ verloor dus bij Feyenoord, FC Twente bij Go Ahead, PSV speelde gelijk bij FC Utrecht. AZ en PSV doen op de achtergrond nog mee om de titel, maar de kansen zijn niet overdreven groot. Na de topper van zaterdag tussen nummer 1 en 2, Feyenoord en AZ, was er nog een topper in de schaduw, tussen 3 en 6, Ajax en Sparta, de verrassing in feite van het seizoen, de ploeg van trainer Maurice Steijn die speldiscipline koppelt aan kwaliteit. De brutale openingsfase van Sparta was abrupt voorbij door het snelle doelpunt van Ajax, dat drie dagen eerder met 0-0 tegen Union Berlin gelukkig wegkwam en donderdag mag trachten alsnog de achtste finales van de Europa League te bereiken.

Lekker tikken, tegen het vaak zeer defensieve Sparta, ging Ajax aardig af. Mohammed Kudus, Dusan Tadic, Steven Berghuis, Davy Klaassen ook. Calvin Bassey zat weer op de bank, Edson Álvarez was centrale verdediger. Bijna alles mochten de Ajacieden doen van Sparta. Ze kregen vertrouwen door het snelle doelpunt in de zesde minuut, toen Klaassen de fraaie voorzet van Devyne Rensch kundig volleerde, waarna Tadic in het centrum intikte. Tadic is op dreef als spits, want bij de 2-0 gaf hij de bal met een kunstig wippertje mee aan Kenneth Taylor. Met Klaassen, op de bank tegen Union, is er meer diepgang in het elftal.

Mohammed Kudus scoorde tenslotte uit een vrije trap, bijna uit stand genomen. Hij liep naar de achterlijn, trok zijn shirt omhoog en eerde de bij de aardbeving in Turkije overleden landgenoot Christian Atsu. Van Boekel gaf hem geen gele kaart, voor het uittrekken van zijn shirt. Dat was een mooi gebaar van de arbiter.

