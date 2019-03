Dusan Tadic van Ajax hunkert naar een prijs: ‘Wij kunnen het Real moeilijk maken’

Dusan Tadic was nog een jongen toen hij Predrag Mijatovic bewonderde, destijds spits van Real Madrid. ‘Ik was een kind in Backa Topola toen Mijatovic de finale tussen Real Madrid en Juventus besliste, in Amsterdam, in 1998. Ik hield van Real, om landgenoot Mijatovic en om het witte tenue. En ik hield van Ajax, want Ajax speelde mooi voetbal. Iedereen kent Ajax. Ajax is’, en dan schakelt hij heel even over van Engels naar Nederlands: ‘de mooiste van allemaal.’

De linksbenige aanvaller Tadic is Ajax’ topschutter dit seizoen. Hij koestert geloof in de kansen op kwalificatie voor de kwartfinales, ondanks de ongelukkige nederlaag (1-2) in de thuiswedstrijd. ‘We hebben laten zien dat we het Real moeilijk kunnen maken. Als we met dezelfde intensiteit kunnen spelen en dominant durven te zijn, hoop ik dat we nu krijgen wat we misschien verdienen.’

De ogen van de voetbalwereld zijn dinsdag gericht op talentenfabriek Ajax, de club uit het kleine land bij de laatste zestien van de competitie voor reuzen, met de reus der reuzen als opponent. De Champions League is voor bekerhouder Real de vlucht naar voren uit de crisis. Real verloor afgelopen weekeinde opnieuw van Barcelona, terwijl Ajax een weekeinde vrij was, door het KNVB-besluit om het duel met PEC Zwolle uit te stellen.

Extra aandacht

Tadic snapte de commotie daarover niet zo: ‘We zijn nu frisser. Als PSV, Ajax, Feyenoord of welke club dan ook ver komt in de Europa Cup, is het goed als zo’n team extra aandacht krijgt van de bond, om de kans op de volgende ronde te optimaliseren. Dat gebeurt in zoveel landen. In Servië is dat heel normaal. Wij proberen punten te halen voor het gezamenlijke Nederlandse voetbal. En misschien is het voor PSV wel een voordeel, want straks spelen wij drie competitiewedstrijden in een week.’

Ajax, op zoek naar klasse met ervaring, haalde Dusan Tadic terug naar Nederland, uit de Premier League. ‘Ik probeer anderen wat te leren. Iedere speler kan adviezen gebruiken: over voedsel, training, over situaties in wedstrijden. Ervaring is belangrijk, ook in het leven. Op je 30ste denk je anders dan op je 20ste. Ik ben een serieuze man die succes nastreeft.’ Net als Ajax hunkert Tadic naar een prijs, want zijn vorige clubs Vojvodina, FC Groningen, FC Twente en Southampton zijn geen topverzamelaars van trofeeën.

Dusan Tadic van Ajax. Beeld BSR Agency

‘Mijn start bij Ajax was moeilijk, omdat we meteen na het WK al die kwalificatieduels voor de Champions League moesten spelen. De Champions League halen was ons grootste doel. En nu doen we nog aan elke competitie mee.’ Mentaal is dat zwaar, om het belang van elke wedstrijd goed in te schatten. ‘Maar ik heb nooit meer zo’n grote druk gevoeld als in Servië, of het nu voor de nationale ploeg is of voor je club. De druk is daar zelfs een beetje te groot. Hier is druk prettig. Hier hoef je alleen wedstrijden te winnen. Daar is het alsof iedereen gaat sterven als je een wedstrijd verliest.’

Intussen beleeft Tadic qua doelpunten zijn beste seizoen, met 25 treffers in 39 duels: zestien in de competitie (uit 23 duels), eentje in de beker (uit 3) en acht in de Europa Cup (uit 13). ‘Mijn doelpunten zijn fijn, maar niet het belangrijkst. Ik ben vooral geconcentreerd op het winnen van een of meerdere prijzen met Ajax. In voetbal gaat het om teamprijzen.’

Vrije rol

In het systeem van Erik ten Hag is hij meestal linksbuiten, maar geregeld gebruikt de trainer de zogenoemde Europese opstelling, met Tadic in het centrum van de aanval, onder meer om zijn combinatievermogen. In die formatie kan Ten Hag bovendien ook zowel Hakim Ziyech als Donny van de Beek en David Neres opstellen. De centrale aanvallers Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar zijn dan reserve. Tadic: ‘Ik heb overal gespeeld. Links, rechts, nummer tien, en nu vaak als een soort ‘fakestriker’, zoals ik dat noem, omdat ik een vrije rol heb.’

Het seizoen verloopt voorspoedig, maar het is nog niet goed genoeg. Zo’n recente nederlaag in Almelo tegen Heracles detoneert. Hoe hij het intense verschil tussen Heracles-uit en Real Madrid-thuis verklaart? ‘Ja, dat verschil was veel te groot. Wij op kunstgras, zij met 200 procent inzet. We dachten misschien al te veel aan de wedstrijd tegen Real, een paar dagen later. We maakten veel te veel fouten, en als je eenmaal met zo’n instelling aan de wedstrijd bent begonnen, is het moeilijk terug te komen.’

Thuis tegen Real volgde herstel, ondanks de nederlaag. De 1-0 ging helaas niet door, omdat de VAR constateerde dat Tadic hinderlijk buitenspel stond na de kopbal van Tagliafico. De treffer werd alsnog afgekeurd. ‘De bedoeling is dat voetbal eerlijker wordt, de videoarbiter maakt dat mogelijk. Ik ben dus voorstander van de VAR. Maar ik ben erg tegen kunstgras. Voor amateurs is dat oké, maar niet voor een competitie als de eredivisie. Voor mij persoonlijk is het niet eens zo’n probleem, maar het gaat ook om het aanzien van het voetbal. Ik denk niet dat ze in het buitenland de Nederlandse competitie met al dat kunstgras serieus nemen.’

Gelukkig voetbalt hij dinsdag op een van de mooiste velden ter wereld.