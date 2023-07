Dusan Tadic stuurt aan op vertrek bij Ajax, de club van zijn dromen

Dusan Tadic schreeuwt het uit van blijdschap nadat hij Ajax aan de overwinning heeft geholpen tegen RKC in februari 2022. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Eens komt het moment dat zelfs een droomclub geen droomclub meer is. Dusan Tadic (34) wil vertrekken bij Ajax, waarvan hij als jongen droomde en waarvan hij als volwassene de leider was.

De Serviër ontbrak deze week tijdens de trainingen, na het instromen van de internationals, en maakte zijn vertrekwens bekend bij de clubleiding, bevestigt Ajax. Hij wil, in tegenstelling tot Daley Blind vorig seizoen, door de voordeur naar buiten.

Zo komt een eind aan vijf jaar samenwerking met de man die altijd trainde, van wie anderen zenuwachtig werden omdat hij weer naar het krachthonk ging, die altijd een paar ballen op doel schoot als afsluiting van de warming-up. Het volk in de Arena zong ‘Tadic on fire’. Vijf jaar was hij de meest waardevolle speler van de eredivisie.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

De Serviër kreeg een 10 van de Franse sportkrant l’Equipe, na de wedstrijd in Madrid tegen Real, het ijkpunt van seizoen 2018-2019, het succesvolste jaar onder voormalig trainer Erik ten Hag. Tadic was het symbool van Ajax sinds 2018, toen de club alles anders ging doen met hogere salarissen en betere spelers. Hij en Blind kwamen over uit de Premier League.

Tadic stond ook model voor de aversie tegen het steeds grotere en rijkere Ajax, omdat hij geen middel schuwde voor de zege. Hij was het verlengstuk van de trainer, soms letterlijk, toen hij vorig seizoen na de wissel in Volendam door de geplaagde trainer Alfred Schreuder aan de zijlijn verscheen met aanwijzingen.

Ajax raakte verslaafd aan de inkomsten en uitstraling van de Champions League. Alleen: de club speelt dit seizoen niet in die competitie door een zeer matig jaar waarin Tadic, of hij nu spits was, nummer 10 of linksbuiten, ondanks zijn cijfers deelde in de malaise.

Waarom wordt Tadic nooit gewisseld, vroeg menigeen zich af. Ajax maakt pas op de plaats en daarin heeft de Serviër geen zin, nu het einde van zijn loopbaan nadert en hij mogelijk te horen kreeg dat hij bij de nieuwe trainer Maurice Steijn geen onomstreden basisspeler is. Saillant detail: zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic hielp trainer Schreuder, die de kunde van de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars moest missen, met het samenstellen van de selectie vorig seizoen. Na een uittocht deden de meeste aankopen het slecht.

Nu is hij in gezelschap van diezelfde zaakwaarnemer op zoek naar een nette breuk met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Het gaat om ontbinding van het contract dat nog een jaar doorloopt. Naar het schijnt heeft Besiktas interesse in de Serviër, die na zijn loopbaan als speler in een andere rol verder zou gaan bij Ajax, de club van zijn verstoorde droom.