Dusan Tadic geniet elke dag van het spelen bij zijn droomclub: ‘We moeten geloven in grote dingen’

Dusan Tadic controleert de bal met de borst en kijkt alvast wie vrij staat, hier tijdens het met 4-0 glorieus gewonnen Champions Leagueduel tegen Borussia Dortmund, vier maanden geleden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoe groter de spanning, des te meer Dusan Tadic geniet van voetbal. Portugal - Servië, een tijdje geleden, met één plek op het WK van Qatar als inzet, goh, dat was pas een wedstrijd: 1-2. Volop reuring, met een goal en een assist van Tadic.

Die wedstrijd was ook in het stadion van Benfica. ‘Ik heb goede herinneringen aan Estádio da Luz. Laten we dat zo houden. Benfica is een geweldige club met traditie. Het stadion is prachtig.’ Drie jaar geleden, in de groepsfase van een glorieus seizoen, maakte Tadic de cruciale 1-1 in Lissabon. ‘Ik weet niet waarom ik daar het beste uit mezelf haal. Misschien door het weer. En ik hou van druk, als het belangrijk is. Haha.’

Met Denzel Dumfries van voorheen PSV een robbertje straatvechten bij een beslissende penalty. Heerlijk. Of dit seizoen rond de Kuip, toen de bus laveerde langs woedende supporters van Feyenoord. Hij verwees in de bus naar de oorlog in voormalig Joegoslavië. Dat dit dan niets voorstelde. ‘Veel spanning, dat is het mooie van voetbal, dan ben je extra scherp. Heerlijke spanning, die het beste uit jezelf haalt. Ik vind dat grappig.’

Meedoen met de grote clubs

Dat is overigens een totaal andere spanning dan omtrent Marc Overmars, met diens grensoverschrijdende berichten aan vrouwen en gedwongen vertrek als directeur voetbalzaken. Tadic was de eerste grote transfer in een nieuwe era bij Ajax, vanaf de zomer van 2018. ‘Ik had een geweldige relatie met Marc, zoals iedere speler. Ik waardeer de goede dingen die hij heeft gedaan voor Ajax. Natuurlijk ben ik bedroefd om wat er is gebeurd en zullen we hem missen. Het is afwachten in welke richting de club zich ontwikkelt. Gebleken is dat Ajax met de grote clubs kan meedoen, als je investeert op een goede, slimme manier.’

Uit zijn mond komt geen harde veroordeling van Overmars. ‘In het leven kun je mensen nooit zomaar beoordelen. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik kan alleen zeggen dat hij mijn vriend is, en dat ik er altijd voor hem zal zijn, als hij iets nodig heeft. Dat heb ik hem laten weten. Hij heeft dit team gecreëerd. Hij heeft zichzelf al veroordeeld. En alle mensen maken fouten.’

Het is zaak geconcentreerd te blijven op het sportieve. ‘We doen verbazingwekkende dingen. Ajax vraagt dat ook van je. Als je geen constant hoog niveau aankunt, hoor je niet bij Ajax. Zo simpel is dat. Het is een kwestie van elke dag hard werken.’

Altijd hongerig

De linksbenige aanvaller is 33 jaar en voelt geen last van zijn leeftijd. ‘Ik voel me steeds beter. Als je over langere termijn op je lichaam let, dus ook als je 20 bent, voel je je ook na je dertigste goed. Ook in je geest. Kijk maar naar al die spelers boven de dertig die nog goed presteren. Elke dag is een dag om jezelf te verbeteren, in alle aspecten. Van al die dagen moet je gebruikmaken. Let dus goed op jezelf. Als je dat zelf niet doet, zal een ander het ook niet doen. Zelf doe ik altijd veel, een beetje afhankelijk van mijn gevoel. En anderen zijn ook veel meer gaan werken, wat een compliment is voor al onze trainers, ook de fysieke trainers. We stimuleren elkaar. Degenen die niets doen krijgen een slecht gevoel. Wij lopen veel in wedstrijden, in hoge intensiteit, met veel druk naar voren en beweging. Alleen op die manier kun je tegenstanders echt pijn doen. Als je fit bent, kun je je kwaliteiten beter laten zien. Ik ben altijd hongerig, wil altijd meer en met die instelling ben ik gelukkig. Elke dag bij het ontwaken denk ik: ik speel bij mijn droomclub en doe wat velen zouden willen.’

Ajax is in vorm, en toonde zaterdag in noodweer tegen Willem II strijdvaardigheid. ‘In deze fase van het seizoen is dat noodzakelijk, want de wedstrijden in de komende maanden zijn beslissend voor de prijzen. We kunnen niet achterover leunen.’ Hij beseft dat de glorie van zes gewonnen duels in de groepsfase in één keer vervaagt als Ajax nu wordt uitgeschakeld door Benfica.

Champions League kunnen winnen

Is het elftal anders dan drie jaar geleden, toen Ajax bijna de finale bereikte? ‘Destijds zag je de ploeg groeien. Het zelfvertrouwen nam met de wedstrijd toe. Ons eerste doel was toen om de Champions League te bereiken. Daarna keken we wedstrijd voor wedstrijd. Nu zijn we de groep al voorbij, is het doel Benfica te verslaan en denken we daarna aan de volgende tegenstander. Wij moeten geloven dat we dit seizoen de Champions League kunnen winnen. Dat is de mentaliteit in de groep. Natuurlijk zijn we niet een van de favorieten, maar alle zestien overgebleven teams hebben kans. Bij de ene ploeg zal het percentage winstkans groter zijn dan bij de andere, maar wij moeten geloven dat wij het team zijn dat de trofee wint. Als je bij Ajax speelt, zeg je nooit dat iemand beter voetbalt. We hebben best wel eens verloren, maar de laatste jaren heb ik nooit een team gezien dat echt beter was dan wij. We moeten geloven in grote dingen. Groot denken. Proberen drie prijzen te winnen. Groeien, wedstrijd na wedstrijd.’

Dat hij volgens de statistieken meer kansen creëert dan Messi, verleidt hem tot een lachje. Verder gaat het om het team. ‘In het team van 2019 zat nog meer voetbal. Lasse (Schöne) en Frenkie (De Jong) waren de defensieve middenvelders. Nu zijn we defensief wat sterker. Lasse of Edson (Alvarez), een echte killer, dat is toch een verschil. De stijl is hetzelfde. We willen domineren, aanvallen.’ Hijzelf was vaak spits in Europese duels. Nu is Sébastien Haller topschutter van de Champions League en is Tadic weer aanvaller vanaf links. ‘Ik doe wat nodig is om wedstrijden te winnen.’ De uitschakeling tegen Spurs, drie jaar geleden, blijft een wond. ‘In dat seizoen hebben we misschien niet gekregen wat we verdienden. Nu hoop ik dat we de finale bereiken. Ik geloof dat je soms later alsnog krijgt wat je verdient.’