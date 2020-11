Durven fouten maken is het geheim van F1-grootmacht Mercedes

Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo vieren de winst die zij hebben behaald. Beeld Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen voerde zondag in Imola nog even de spanning op in de Mercedesgarage. Eerst door Lewis Hamilton bij de start in te halen. Later passeerde hij ook nog Valtteri Bottas. Maar toen Mercedes’ grootste kwelgeest aan het slot van de race door een klapband vanuit het niets uitviel, kon Mercedes de kampioenshirts uit de dozen halen.

Met de overwinning voor Hamilton en Bottas op plek twee kroonde Mercedes zich zondag in stijl voor het zevende jaar op rij tot beste constructeur in de Formule 1. Nooit was een team zo lang zo succesvol in de sport. Het geheim van de Duitse renstal? Een verbod op gemakzucht, ambitieuze doelen en vooral fouten durven te maken.

In het najaar van 2018 stond Mercedes-teambaas Toto Wolff glunderend voor de camera van het Britse Sky Sports. Hamilton had in Japan net het kampioenschap officieus beslist in een seizoen waarin Ferrari eigenlijk sterker was. Dat zijn team stoïcijns de auto bleef verbeteren en uiteindelijk acht van de laatste elf races won, maakte Wolff trots.

‘We hebben veel tijd gestoken in het creëren van een veilige omgeving. Mensen mogen bij ons fouten maken, maar ze ook aanstippen. We werken met het motto: zie het, zeg het, repareer het’, zei hij.

Pikorde op zijn kop

Het was een interessant kijkje in de keuken van de Mercedes-fabriek in het Engelse Brackley, die Mercedes in 2009 kocht van het Brawn-team. Doel was met een eigen team weer een grootmacht in de Formule 1 worden, net zoals in de jaren vijftig. Alleen dan wel met een gedegen plan. Stip op de horizon werd de introductie van complexe, nieuwe hybride V6-motoren in 2014. Zo’n grote regelwijziging zet geregeld de pikorde op zijn kop.

In de jaren daarvoor legde Mercedes in de luwte het fundament. Recordkampioen Michael Schumacher werd verleid tot een rentree om de monteurs en technici te leren over de mentaliteit in een kampioensteam. De gewiekste Wolff werd gestrikt als teambaas en wijlen Formule 1-legende Niki Lauda koppelde zich als niet-uitvoerend voorzitter aan Mercedes.

Het was ook Lauda die in 2013 topcoureur Lewis Hamilton overtuigde van het Mercedesplan en hem los weekte bij McLaren. Het plan stond of viel alleen wel met een topmotor. Een half jaar voor de eerste race met hybridemotoren was Mercedes er allesbehalve van overtuigd dat het een superieure krachtbron in elkaar had geschroefd, zei motorenbaas Andy Cowell recent nog in een podcast.

De ene na de andere testmotor ging kapot. ‘Toen is in het hele bedrijf besloten een tandje bij te zetten. Alle focus was gericht op die eerste race in 2014 in Melbourne’, zei hij. Cowell stapte vol twijfels in het vliegtuig naar Australië. Die verdwenen na de eerste trainingen, toen de Mercedesmotor met afstand de krachtigste bleek.

Nooit gemakzuchtig

De renstal is nooit meer gestopt met domineren. Van de 134 races sinds 2014 won Mercedes er honderd. In al die jaren pakte het zowel de constructeurs- als coureurstitel; een unicum in de F1-geschiedenis. Volgens motorenbaas Cowell is het team nooit gemakzuchtig geworden. ‘We zijn altijd meer bezig met onze eigen tekortkomingen dan de successen.’

Spil in die filosofie is teambaas Toto Wolff, die zijn benadering tegenover de BBC vorig jaar omschreef als ‘permanent scepticisme’. Voor hem is goed nooit goed genoeg. Wolff: ‘Toen de auto’s in 2017 drastisch werden aangepast, wilden we bijvoorbeeld het eerste team worden dat na een grote regelwijziging dominant bleef.’

Het stellen van ambitieuze doelen houdt het team gemotiveerd, scherp en boven alles hongerig, stelt Wolff. Zo introduceerde Mercedes dit seizoen nog een revolutionair stuursysteem, waarmee de stand van de banden aangepast kan worden. ‘Mensen zien ons weer winnen en denken dat we hieraan gewend zijn, maar in dit team voelt het altijd weer als de eerste keer’, zei Hamilton zondag na de race.

Wel zijn de afgelopen maanden vraagtekens komen te staan rond de hoofdpersonen in de hegemonie. Motorenbaas Cowell verlaat het team en Hamilton heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd. Naar verluidt verbindt hij zijn toekomst aan die van Wolff, die afgelopen weekeinde nadrukkelijk hintte in de komende jaren terug te treden.

De Oostenrijker wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Tegelijk waarschuwde Wolff dat het Mercedes-tijdperk nog lang niet ten einde is. Hij zal in elk geval zijn opvolger klaarstomen. ‘En ik zou trots zijn als die het beter doet dan ik.’