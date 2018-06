Durant bezorgt Golden State Warriors met 43 punten officieus de titel

Als LeBron James zelfs in zijn eigen habitat geen angst meer inboezemt, weten fans van Cleveland Cavaliers hoe laat het is. Woensdagnacht waren de Golden State Warriors ook in wedstrijd drie in de strijd om de NBA-titel te sterk voor Cleveland. De club staat op matchpoint. Het derde kampioenschap in vier jaar lonkt.

In Cleveland moest de ommekeer komen, zo pepten de Cavaliers zichzelf op na twee nederlagen in Oakland. Op eigen veld waren LeBron James en zijn mannen de afgelopen maanden in de play-offs nagenoeg onverslaanbaar. Alleen ­Indiana Pacers lukte het de Cavaliers in eigen huis een wedstrijd af te snoepen.

Cleveland schoot uit de startblokken met drie opeenvolgende scores en een fenomenale dunk van LeBron James, waarbij hij de bal naar zichzelf terugkaats­te via de basket. Bij de Warriors was vedette Stephen Curry geen schim van de speler uit wedstrijd twee, toen hij uitblonk met een finalerecord van negen driepunters. Met een voorsprong van zes punten gingen de Cavaliers de rust in.

De achterstand, een gevolg van een ontketende James of een sputterende Curry: het was geen reden voor paniek bij de Warriors. Als de ene ster zijn dag niet heeft, staat de ander op. Nu was dat ­Kevin ­Durant. Hij maakte 43 punten, had een flink aandeel in de 110-102-zege en bezorgde zo zijn ploeg ­officieus de titel.

Nooit eerder kwam een club terug van een 3-0-achterstand. De Amerikaanse pers blikte donderdag alvast vooruit op de roerige zomer die wacht. LeBron James is transfervrij na het seizoen.

De kans lijkt dan ook bijzonder groot dat hij Cleveland verlaat, aangezien James een moeizame relatie heeft met eigenaar Dan ­Gilbert en hij graag in een sterker team wil spelen. In de negen ­finales waarin hij aantrad, won hij drie ­titels, ­terwijl hij in bloedvorm verkeert.

James sleurde de Cavaliers dit seizoen hoogstpersoonlijk naar de eindstrijd. Woensdag stond hij 46 van de 48 minuten op het parket. Hij noteerde een zogenoemde ­‘triple-double’, oftewel dubbele cijfers in drie statistieken. Het was voor James de tiende keer dat hij de prestigieuze statistiek achter zijn naam kreeg in een finale­wedstrijd, een NBA-record.

Clubs staan straks in de rij om James het maximumsalaris van 30,2 miljoen euro te betalen. Los Angeles Lakers, Houston Rockets en Philadelphia 76ers worden genoemd als ploegen die de kans en middelen hebben de 33-jarige supervedette te strikken.